Viihde

Tunnistaisitko Paula Vesalaa tästä kuvasta? Esiintyy tänään tv:ssä täysin uudessa tyylissä

Idolsin viimeiset semifinaalit käynnistyvät tänään Vesalan esityksellä Monta nimee.Erityisen ohjelmanumerosta tekee sekä lavan että artistin stailaus.Vesala seisoo yksin lavalla edessään pelkkä pöytä, joka heijastaa studioon lasersäteitä. Tämän lisäksi itse artisti on pukeutunut mustaan nahka-asuun, jossa on poikkeuksellisen näyttävät olkakoristeet ja korsetti.Vesalan kasvot on kulmakarvoja myöten maalattu vaaleiksi ja poikkeuksen tähän tekee vain mustaksi värjätyt huulet sekä mustat piilolinssit.Idols keskiviikkoisin ja torstaisin klo 20 Nelosella ja Ruudussa.