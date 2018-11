Maailmantähden poika tipahti mystisesti jyrkänteeltä ja kuoli vain 15-vuotiaana – laulaja avautui nyt kirjeessä vuosien jälkeen

Viihde

Maailmantähden poika tipahti mystisesti jyrkänteeltä ja kuoli vain 15-vuotiaana – laulaja avautui nyt kirjeess

Kuolinsyytutkimus paljasti surullisen syyn onnettomuuteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirjoitti koskettavan vastauksen fanille