Mitä tapahtui suomalaiselle Emilialle? Levytti 80-luvulla kansainvälisen diskohitin – katosi sen jälkeen mystisesti

Viihde

Mitä tapahtui suomalaiselle Emilialle? Levytti 80-luvulla kansainvälisen diskohitin – katosi sen jälkeen mysti

Pyyntihinta

Alunperin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Vastaanotto





Toisaalta

https://www.is.fi/haku/?query=eini

https://www.is.fi/haku/?query=jukka+kuoppamaki

En muista koko levyä.

IS yritti





Emilia-albumin





Levyttämään





Suosikin