Elastinen ei ollutkaan Rähinän tulokuningas: eniten nettosi yllätysnimi ”Andu” – näin poppoon tekemät isot kaupat vaikuttivat tienesteihin

Elastinen ei ollutkaan Rähinän tulokuningas: eniten nettosi yllätysnimi ”Andu” – näin poppoon tekemät isot kau

Elastinen eli Kimmo Laiho sai vuonna 2017 tuloja yhteensä 120 227 euroa, josta ansiotuloja oli 87 289 euroa ja pääomatuloja 32 938 euroa.

Iso H eli Carl Henrik Rosenberg tienasi vuonna 2017 huomattavasti vähemmän kuin Fintelligens-kamunsa Elastinen. Rosenberg sai ansiotuloja 18 506 euroa ja pääomatuloja 209 euroa.





Andu eli Anders Westerholm tienasi vuonna 2017 yhteensä 206 056 euroa, josta ansiotuloja on 145 944 euroa ja pääomatuloja 60 112. Mätkyjä Andulle tuli 24 555 euroa.

eli Anders Westerholm tienasi vuonna 2017 yhteensä 206 056 euroa, josta ansiotuloja on 145 944 euroa ja pääomatuloja 60 112. Mätkyjä Andulle tuli 24 555 euroa. Uniikki eli Dan Tolppanen sai vuonna 2017 ansiotuloja 58 391 euroa ja pääomatuloja 16 464 euroa. Mätkyjä tuli 6 911 euroa.

eli Dan Tolppanen sai vuonna 2017 ansiotuloja 58 391 euroa ja pääomatuloja 16 464 euroa. Mätkyjä tuli 6 911 euroa. Tasis eli Markku Wettenranta sai vuonna 2017 ansiotuloja 67 003 euroa ja pääomatuloja 13 350 euroa. Mätkyjä Wettenrannalle tuli 15 142 euroa. Wettenranta meni alkuvuodesta naimisiin hyvinvointibloggaaja Petra Korven https://www.is.fi/haku/?query=petra+korven kanssa, joka on taitoluistelija Kiira Korven https://www.is.fi/haku/?query=kiira+korven sisko. Petran sukunimeksi tuli Wettenranta.

Artistiagentuurin myymisessä ei kyse tienaamisesta

Andulla monta rautaa ravintolabisneksessä

