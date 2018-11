Viihde

Suositut tv-kasvot takovat hurjaa tiliä – näin hulppeita summia kilahti suosikkijuontajien palkkapussiin





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

























Nimi Ansiotulot Pääomatulot Jäännösvero Veronpalautus Tuomas Enbuske 209275 8713 1106 Roope Salminen 195325 12024 1013 0 Jenni Pääskysaari 171 421 0 0 6381 Mikko Leppilampi 165288 22082 44954 0 Jaajo Linnonmaa 147718 27330 6276 0 Janne Kataja 107324 24223 1727 0 Heikki Paasonen 98826 11433 754 0 Vappu Pimiä 48503 16892 0 1811

https://is.fi/aihe/tulot-ja-verot-2017/

http://is.fi/verotiedot/