Youtube-tähti Roni Bäckin, 25, firma tekee kovaa tiliä – ammatilla karu kääntöpuoli: ”Silloin tiesi, että kaikki ei ole kunnossa”

Viihde

Youtube-tähti Roni Bäckin, 25, firma tekee kovaa tiliä – ammatilla karu kääntöpuoli: ”Silloin tiesi, että kaik

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taistelua uupumista vastaan





"En ole muuttunut kulutustavoiltani"





https://www.is.fi/aihe/tulot-ja-verot-2017/

http://is.fi/verotiedot/