Viihde

Olisitko arvannut? Näin Maajussille morsian -ohjelman maajussit tienaavat – Mauno kynti muhkeimman tilipussin

https://www.is.fi/haku/?query=mauno

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

















Nimi Ansiotulot Pääomatulot Jäännösvero Veronpalautus Mauno 47829 3948 1070 0 Ilmari 21114 0 0 16306 Antti-Jussi 20064 19341 146 0 Tuomo 13576 19959 0 873

https://www.is.fi/aihe/tulot-ja-verot-2017/

https://www.is.fi/verotiedot/