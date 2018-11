Viihde

Enbuske, Veitola & Salminen -suosikkiohjelman juontajilla käsittämättömät tuloerot

Juontaja Ansiotulot Pääomatulot Yhteensä Tuomas Enbuske 209275 8713 217988 Roope Salminen 195325 12024 207349 Maria Veitola 52403 10929 63332

Maria Veitolalla pienimmät tulot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Sarjan miesjuontajilla paksumpi tilipussi









https://www.is.fi/aihe/tulot-ja-verot-2017/

http://is.fi/verotiedot/