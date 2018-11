Janni Hussi tuplasi tulonsa – nosti tienestejään roimasti Instagramilla ja blogin kirjoittamisella: ”Ne ovat iso osa työtäni”

Viihde

Janni Hussi tuplasi tulonsa – nosti tienestejään roimasti Instagramilla ja blogin kirjoittamisella: ”Ne ovat i

27-vuotiaalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Säästän koko ajan ja minulla on omat sijoituskohteeni. En kuitenkaan elä sillein, että ostaisin pelkästään tarjousporkkanoita.

Hussin





Fitnesstähti