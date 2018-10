Bachelorettesta pudotetun Santun vuolas tilitys Jennystä ja muista miehistä: ”Enemmän viihdyttäjiä kuin puolisoita”

Viihde

Suomen Bachelorette-ohjelman viimeisimmässä jaksossa Jenny antoi puolisoehdokas Santulle lähtöpassit tylyjen sivallusten vuoksi. Hän lähetti miehen kotiin ennen yksiäkään yksilötreffejä.Mies kysyi häneltä ennen ruususeremoniaa tiukkoja kysymyksiä siitä, miksi Jenny on ohjelmassa ja mitä hän hakee. Santtu vihjasi, että Jennyllä on unohtunut, miksi on paikalla.Jenny vastaa pahaa aavistamatta, että ainakin hän on yllättynyt siitä, kuinka monesta miehestä hän on nyt kiinnostunut.– Silloin ensitapaamisella en ehkä ajatellut näin, että kaikki voisivat olla niin sellaisia... Mutta sitten kun oppii tuntemaan, ihastuu enemmän siihen persoonaan kuin ulkonäköön, Jenny kertoi.Vastaukseksi mies virnuili ilkikurisesti ja nauroi itsekseen.– Onko se sitten muuttunut, että haetko aviopuolisoa vai viihdyttäjä itsellesi? Santtu sivalsi ja myöhemmin myös vihjasi, että Jenny tekee ratkaisunsa miesten ulkonäön perusteella.päätyttyä Santtu jätti Jennyn ja miehet tyynen näköisenä.– Heitin pari tiukkaa kysymystä tossa, ja ei kysymysten laatu miellyttänyt, hän arvaa potkujensa syyksi.– Atleettinen ja ruskettunut vartalo miellyttää enemmän sitten, mies ilmoittaa kuivasti.Santtu tilitti vielä myöhemmin lisää Jennyn valinnoista ja muista miehistä.– Ihmetytti se, että Jennyllä on muuttunut matkan varrella se, mitä hän haluaa ja hakee. Yritin palautella sitä, miksi täällä ollaan.Santun mielestä Jenny ei hae ohjelmasta aviomiestä vaan ”viihdyttäjää”. Hän koki Jennyn suosivan muita miehiä.– Olin aika kriittinen, koska koin, että Jenny näytti merkkejä, jotka eivät itseäni miellyttäneet, mies myöntää.uskoo, että käyty keskustelu on syy hänen lähtöönsä. Hän kuitenkin hyväksyy asian.– Molemminpuolinen epäluottamus syntyi.– Koin, että se mitä minulla on annettavaa verrattuna mitä muilla, niin koin, että ne ovat enemmän viihdyttäjiä kuin puolisoita.Hän kuvailee olevansa negatiivinen monessa muussakin asiassa.– Olen hyvin kriittinen.Bachelorette Suomi maanantaisin kello 21 Livillä. Ilta-Sanomat ja Nelone n kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.