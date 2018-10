Viihde

Jannika B saa uskomattoman tuloksen älykkyystestissä – pääseekö peräti Mensan jäseneksi?

Laulaja Jannika B on kolmas urhea henkilö, joka on suostunut Mensan järjestämään älykkyystestiin Et sä tiedä kuka mä oon? -ohjelmassa.

