Viihde

Huippusuosittu Ensitreffit alttarilla tulee myös ensi vuonna – uusien vihkiparien etsintä on alkanut

Ensitreffit alttarilla -ohjelmalla on useammassa maassa poikkeuksellisen vahva jalansija omassa rakkausrealitygenressään.Ohjelmaan mukaan lähtevien sinkkujen matkaa seurataan alkaen hetkistä ennen alttaria, aina siihen saakka kun pari tekee päätöksen, jatkavatko he liittoaan ohjelman kuvausten jälkeen.Yhteen jääneille pariskunnille on vuosien mittaan syntynyt vauvojakin. Asiantuntijoiden valinnat toisilleen sopivista henkilöistä ovat olleet onnistuneita ja todellisia rakkaustarinoita on syntynyt jokaisella kaudella.Ohjelman viides kausi on vielä käynnissä AVAlla ja keskustelu ohjelman ympärillä käy kuumana.Ohjelma saa jatkoa ja tosissaan elämänkumppania etsivien haku ohjelmaan on auki osoitteessa mtv.fi/haemukaan.