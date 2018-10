”Maailman onnellisimmalla paikalla” on karu kääntöpuolensa – työntekijät joutuvat imuroimaan vainajien tuhkia joka kuukausi

Viihde

”Maailman onnellisimmalla paikalla” on karu kääntöpuolensa – työntekijät joutuvat imuroimaan vainajien tuhkia

Disneylandin sanotaan olevan yksi maailman taianomaisimmista paikoista. Prinsessahahmoista teemaruokiin, huvipuiston jokainen yksityiskohta on mietitty tarkkaan.Tätä taustaa vasten ei ole ihme, että ihmiset valitsevat Disneylandin tai Disney Worldin juhliakseen elämänsä suurimpia hetkiä, kuten syntymäpäiviä ja häitä. Puhumattakaan kuinka monta kosintaa teemapuistoissa on nähty.Nyt on käynyt ilmi, että Disneyn puistoissa vietetään muitakin ihmiselämään kiinteästi liittyviä hetkiä.The Wall Street Journalin mukaan Disney World ja Disneyland ovat maailman suosituimpia paikkoja levittää vainajien tuhkia.Se on jopa niin yleistä, että huvipuistojen työntekijöillä on oma koodinimi toiminnalle.Aina kun työntekijät näkevät jonkun levittävän tuhkia puistoon tai huomaavat tuhka-astian laitteen kyydissä, he ilmoittavat tarvitsevansa HEPA-siivouksen, jolla viitataan erittäin tehokkaaseen imuriin.Disneylandin mukaan tarvetta ihmistuhkien imuroinnille esiintyy vähintään kerran kuukaudessa ja tietyt osat huvipuistosta ovat suositumpia kuin toiset.Erittäin suosituksi paikaksi ovat muodostuneet alueiden kummitustalot.– Disneylandin kummitustalossa on niin paljon ihmisten tuhkaa, ettei se ole enää edes hauskaa, eräs siivooja kertoi lehdelle.Toki tuhkia levitellään muuallekin. Kukkaistutukset ja Pirates of the Caribbean -vesiajelu ovat saaneet oman osansa jäännöksistä.Disneyn tiedottaja kertoo, että tuhkien levitteleminen heidän puistoihinsa on ehdottomasti kiellettyä ja laitonta.– Pelkkä epäilys riittää siihen, että kyseinen henkilö poistetaan alueelta.