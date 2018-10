Supersuosioon ponnahtanut Il Divo -yhtye sai alkunsa 15 vuotta sitten – kaiken takana oli Simon Cowellin yhtäkkinen päähänpisto

Viihde

Suomessakin viime vuosikymmenellä usein nähty neljän salskean pukumiehen lauluyhtye on täällä taas. Vai pitäisikö sanoa yhä?Ensi viikon tiistaina Helsingin jäähallissa esiintyvä Il Divo on maailman tunnetuimman musiikkialan bisnesmiehen, englantilaisen Simon Cowellin https://www.is.fi/haku/?query=simon+cowellin aivoitus. Kun Kolme tenoria ( Luciano Pavarotti https://www.is.fi/haku/?query=luciano+pavarotti Jose Carreras https://www.is.fi/haku/?query=jose+carreras ja Placido Domingo https://www.is.fi/haku/?query=placido+domingo ) olivat niittäneet mainetta 1990-luvulla, tv-viihteeksi muun muassa Idolsin, American Idolin ja X Factorin kehittänyt Cowell järkeili, että oopperalegendoja nuoremmat laulajat saattavat saavuttaa myös pop-yleisön.Hän osui oikeaan. Il Divosta tuli menestys kautta maailman. Suomessakin yhtyeen levyt ylsivät komeisiin myyntilukuihin, yleisöä riitti jopa esiintymisiin Helsingin Hartwall-areenan täydeltä.Nyt, 15 vuotta Cowellin päähänpiston jälkeen Il Divo toimii edelleen alkuperäisessä kokoonpanossaan – ja saapuu myös Suomeen.Mitä yhtye on laulajilleen antanut – ja mitä se on heiltä vaatinut?kokoonpanossa vaikuttavat edelleen Cowellin siihen valitsemat sveitsiläinen tenori Urs Bühler https://www.is.fi/haku/?query=urs+buhler , yhdysvaltalainen tenori David Miller https://www.is.fi/haku/?query=david+miller , espanjalainen baritoni Carlos Marín https://www.is.fi/haku/?query=carlos+marin ja itseoppinut ranskalainen laulaja Sébastien Izambard https://www.is.fi/haku/?query=sebastien+izambard Urs Bühler kertoo IS:n haastattelussa, että nykyisin kaikki on toisin kuin 15 vuotta sitten.– Ensinnäkin, emme enää tee yhteistyötä Cowellin levy-yhtiön kanssa, hän sanoo.Nelikko valitsee siis nykyisin itse levyttämänsä kappaleet, tuottaa levynsä ja kiertueensa. Cowellin kehittämästä konseptista ei kuitenkaan ole luovuttu uusimmalla Timeless-albumillakaan.– Jo 15 vuoden ajan olemme ottaneet esitettäväksemme tuttuja kappaleita ja tehneet niistä Il Divo -tulkinnat. Samaa ajattomuutta tavoittelimme nyt, Bühler kertoo.Monet levyn kappaleista on levytetty espanjaksi. Esimerkiksi Adelen https://www.is.fi/haku/?query=adelen Hello kajahtaa nyt Hola-muodossa.– Voimme levyttää omalla tavallamme musiikkia lähes kaikilta aikakausilta 1930-luvulta lähtien. Ja niin teimme nyt. Otimme levyllemme klassikkolauluja eri vuosikymmeniltä. Kukaan ei komentanut meitä. Ei levy-yhtiö, ei manageri eikä kukaan muukaan. Seisomme valintojen takana itse ja se kuuluu.

Miten arvioit Simon Cowellin vaikutusta Il Divoon?

Vaikka

– Hän oli voimakkaasti mukana neljän ensimmäisen levyn tekemisessä. Sen jälkeen hän jättäytyi vähitellen pois. On luontevaa, että vastaamme kaikesta nyt keskenämme. 15 vuoden jälkeen olemme parhaita Il Divo -asiantuntijoita itse.kestosuosioon on kuitenkin kulkenut monen mutkan kautta. Vaikka esimerkiksi Suomessa yhtyeen kaksi ensimmäistä levyä olivat vuonna 2005 vuoden toiseksi ja kolmanneksi myydyimmät albumit (vuoden myydyin oli Nightwishin Highest Hopes), vuosiin on mahtunut monenlaista. Esimerkiksi alkuaikoina yhtye käytännössä tutustui toisiinsa tien päällä, esiintymis- ja pr-kiertueilla, jatkuvasta matkustamisesta ja edustamisesta uupuneena. Se toi haasteitakin.– Silloin emme olisi arvanneet, että teemme tätä vielä 15 vuotta myöhemmin, Izambard sanoo IS:lle.– Kiertueiden ulkopuolella emme ole keskenämme tekemisissä. Jokainen tarvitsee omaa tilaa. Kiertueella kuljemme oudossa kuplassa, kun matkustamme paikasta toiseen yhdessä. Se sujuu hyvän keskinäisen huumorintajumme takia. Olemme yhdessä siksi, että meillä on hauskaa lavalla ja sen ulkopuolella – vietämme niin paljon aikaa keskenämme, että se on koko toiminnan elinehto.Il Divo on tuottava työ kaikille jäsenilleen, yhtyettä ei Izambardin mukaan olisi enää olemassa ilman tuota huumorintajua.– Raha ei merkitse kaikkea eikä menestys muutoinkaan.Bühler ja Izambard kehuvat ja kiittelevät vuolaasti Il Divon uskollisia faneja. Cowell tiesi, että komeiden miesten kauniille laululle on tilausta.– Koen tekeväni tätä myös fanien reaktioiden takia, Izambard sanoo.– Niitä riittää laidasta laitaan. Koskettavimpia ovat kirjeet, joissa kerrotaan musiikkimme olevan tukena ihmisille heidän käydessään läpi esimerkiksi vakavaa sairautta tai muuta elämänkriisiä. Ja hulluimpia fanireaktioita ovat puolestaan lavalle heitetyt alusvaatteet, esimerkiksi rintaliivit.Il Divo esiintyy Helsingin jäähallissa tiistaina 30. lokakuuta.