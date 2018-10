Miss Suomi Alina Voronkova paljastaa, mitä ajattelee rakkaudesta – noudattaa yhtä sääntöä: ”En ymmärrä yhden illan juttuja”

Viihde

Missillä pitää olla jääkiekkoilijapoikaystävä.

– Ei ole pakko olla. En mäkään näe mun poikaystävää Joonasta https://www.is.fi/haku/?query=joonasta Hurri https://www.is.fi/haku/?query=hurri ) jääkiekkoilijana vaan mahtavana persoonana. Se ei ole se ura, mitä hän tekee, vaan se ihminen.

Missin pitää aina hymyillä.





– Kyllä! Missi on esikuva nuorille ja muillekin ihmisille. Tarkoitus on, että jos näet missin vaikka kadulla, niin hän ei ole mutrusuuna vaan jakaa positiivisuutta aina, kun on kodin ulkopuolella. Mulla se tulee aina ihan luonnostaan. Jos on paha päivä, niin kotona saa mököttää.

Missit syövät vain salaattia.





– Tämä ei ole totta, vaikka mulle salaattipainotteinen ruokavalio on elämäntapa. Mutta se ei ole pelkkää vihreää. Mun salaatit on maailman oudoimmasta päästä, saatan laittaa niihin vaikka kaurahiutaleita. Mutta jos mun tekee mieli herkutella, niin totta kai saan sen tehdä, ja kävelen kaupan irtokarkkihyllylle. Irtokarkit on mun heikkous.

Suomen on vaikea pärjätä Miss Universum -kisoissa.





– Siellä ei ole hetkeen pärjätty, joten niin voisi olettaa. Mutta kyllä mä sanon, että kun missiorganisaatioon on tehty muutoksia ja meitäkin koulutettiin jo puoli vuotta ennen kuin Miss Suomi valittiin, niin se valmisti tosi paljon. Nyt on hyväkin mahdollisuus pärjätä ja intoa riittää.

Jokaisen naisen pitäisi omistaa merkkilaukku.

– Jos näin olisi, niin sitten mä en olisi nainen! Mä itse aika pitkään aina harkitsen, ennen kuin laitan rahaa johonkin materiaan. Enemmän mä panostan esimerkiksi ruokavalioon ja puhtaaseen ruokaan.

Naisen on oltava aina huoliteltu.





– Sanoisin kyllä. Koska silloin sä tunnet itsesi kauniiksi ja itsevarmaksi. Enkä nyt tarkoita, että pitäisi aina meikata viimeisen päälle tai muuta, vaan kunhan kampaa hiukset ja pesee kasvot ja on siisti. Jos tulee joku näppy naamaan, niin anna mennä vaan, ei se sua pilaa.

Nainen on kauneimmillaan saunanraikkaana.

– Todellakin, juuri näin! Ja toinen samanlainen tilanne on, kun vetänyt tosi kovan treenin, käyt suihkussa, laitat aamutakin päälle ja sun posket vielä helottaa. Silloin on sama tilanne kuin saunan jälkeen: terve hehkuva iho ja energia omassa kropassa.

On olemassa erikseen miesten ja naisten ammatit.





– No ei ole. Se on omasta asenteesta kiinni eikä mistään muusta.

Kotityöt ovat naisten hommia.





– Jos asutaan saman katon alla, niin se on kummankin hommaa. On molempien vastuulla, että koti on puhdas ja siellä on mukava olla.

Mies tienaa aina enemmän kuin nainen.





– Se on ihan tapauskohtausta ja riippuu elämäntilanteesta. Mulla on jääkiekkoilijapoikaystävä ja aika usein kysytään, että oonko mä lätkävaimo. Mulla tulee siitä mieleen, että asutaan miehen kustannuksella eikä itse tehdä mitään. Meillä menee niin, että kesällä mä teen duunia tosi paljon ja Joonaksella on oma treenikausi, eikä hän tee hirveästi töitä. Loppuvuodesta mä oon taas opiskellut ja hän tehnyt töitä, mutta ei me eletä mitenkään toisen rahoilla. Tämä väite on ihan myytti!

Rakkaus voi syttyä ensisilmäyksellä.





– Voi. Mun ja Joonaksen kohdallahan oikeastaan kävi niin, kun me tavattiin eka kertaa Lahden satamassa. Me jäätiin suustamme kiinni, ihastuttiin toistemme ulkonäköön ja haluttiin tutustua paremmin. Nyt ollaan oltu yhdessä jo yli kolme vuotta. Joten kyllä se on mahdollista.

Rakkautta voi olla ilman seksiä.





– Kyllä! Mulle tärkeintä on se, että ihmiseen tutustuu. Seksihän on fyysistä ja siinä ei pääse tietämään, mitä hän susta ajattelee. Mä en esimerkiksi ymmärrä yhden illan juttuja. Jos mä menisin tekemään sellaista, niin musta tuntuis tosi pahalta, että mä annan itsestäni niin paljon ja toinen ei tiedä musta mitään.

Rakkaus muuttuu pitkässä parisuhteessa.

– Totta kai! Ensin on alkuhuuma ja eletään kokoajan rakkauskuplassa: perhosia vatsassa ja ei malta odottaa, että pääsee toisen seuraan. Sen jälkeen alkaa arki, jolloin pääsee todella tutustumaan toiseen. Me ollaan nyt siinä menossa. On meillä tietenkin riitojakin ollut ja tietenkin myös iloa ja muita kokemuksia, ja se on kasvattanut meitä yhteen. Mua harmittaa ihan kauheasti, että Joonas ei päässyt kokemaan mun rinnalla mun Miss Suomi -voittoa, koska se on kuitenkin yksi mun elämän suurimmista saavutuksista. Hänkin on hyvin surullinen siitä.