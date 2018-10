Suomalainen Rosi Kämpe, 29, valloittaa maailmaa sarjakuvillaan – yksi hetki oli käänteentekevä: sai Marvelilta tarjouksen, josta ei voinut kieltäytyä

Viihde

Suomalainen Rosi Kämpe, 29, valloittaa maailmaa sarjakuvillaan – yksi hetki oli käänteentekevä: sai Marvelilta

Sarjakuvapiirtäjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Itse itsensä





Ensi alkuun





Ennen Marvel-pestiä





Rosi Kämpen





Kämpen työparina