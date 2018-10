Legendaarinen keikkapaikka Suomessa herää henkiin – Eppu Normaalin esiintyessä koettiin jotain, mikä tänä päivänä ei tulisi kuuloonkaan

Viihde

Lallintalon suosion huippuvuodet osuivat 1980-luvulle.Paikka on elänyt pitkään hiljaiseloa, mutta herää perjantaina, kun lavalle nousevat Popeda ja Kotiteollisuus.Lalliksen paluun takana on promoottori Tomi Virén https://www.is.fi/haku/?query=tomi+viren – Pitää olla nöyränä liikkeellä, koska paikka on pyhä, Virén sanoo.– Kun toiminnan uudelleen aloittaminen tuli julki, alkoi puhelin soida ja somen kautta otettiin yhteyttä. Olen saanut paljon ihmisten Lallis-muistoja aina 1960-luvulta 2000-luvulle, satoja tarinoita.Lalliksesta on pidetty hiljaisinakin vuosina hyvää huolta. Talon keittiö on uusittu, samoin tanssisalin lattiat.– Paikka on vain kaivannut rock’n’rollia. Ajattelin, että kaikki peliin ja täysillä. Artistejakaan ei ole tarvinnut houkutella, päinvastoin, on kysytty saadaanko mekin tulla Lallikselle.ohjelmassa kaikki illat ovat kahden artistin iltoja. Popedan ja Kotiteollisuuden lisäksi lavalle nousevat Dingo ja Neljä Ruusua sekä Pelle Miljoona Oy. Tanssimusiikin puolelta tarjolla ovat Matti https://www.is.fi/haku/?query=matti ja Teppo https://www.is.fi/haku/?query=teppo sekä Finlanders.Yllästysnimi on Pellen https://www.is.fi/haku/?query=pellen kanssa samana iltana esiintyvä Remu https://www.is.fi/haku/?query=remu , joka teki vuodenvaihteessa jäähyväiskiertueen Last Call.Keikkoja ei pitänyt enää olla, mutta Lallintalon kutsuun Remu on yllättäen vastannut myöntävästi. Marraskuun lopulla Lalliksen lavalle nousee kokoonpano Remu Plays Hurriganes.Lallintalolle mahtuu 1 850 henkeä. Se on jonkin verran vähemmän kuin kultaisina vuosina. Silloin turvallisuussäädökset eivät olleet yhtä tiukkoja kuin nykyisin.keikka myi aikoinaan loppuun, ja jonottamaan jääneetkin otettiin lopulta sisään.– Järjestäjät soittivat poliisipäällikölle mitä tehdään, kun jonoa riittää. Poliisipäällikkö sanoi, että voitte ottaa jonon sisälle. Siihen aikaan lupakäytännöt olivat erilaisia.Mutta ei se siihen jäänyt. Eppujen keikka oli soittajien itsensäkin mielestä niin hyvä, että he sanoivat vetävänsä toisen keikan heti perään.– Paikka tyhjennettiin. Yli kaksituhatta ihmistä meni uudelleen jonoon, aloitettiin lipunmyynti ja Eput veti loistavan toisen keikan ensimmäisen perään. Se oli vanhaa hyvää aikaa, mentiin fiiliksen mukaan.esiintyi Lalliksella 1978. Ison kansainvälisen nimen tulo pikkupaikkakunnalle ei ollut arkipäivää. Pienet paikkakunnat eivät olleet Baccarallekaan tuttuja, ainakaan raiderista päätellen.– Vaatimukset olivat hurjia. Kaikki muut pystyttiin talkoohengellä toteuttamaan, mutta Köyliöön ei rakennettu lentokenttää. Baccaran vaatimus oli, että esiintymispaikalle pitää päästä lentokoneella.Lallintalolla on ollut maksavaa yleisöä lähes 3 000 henkeä. Sekin on vain osatotuus paikan vetovoimasta.– Tapaan kuului, että sinne lähdetään, vaikka eivät kaikki suinkaan tulleet sisään. Jotkut tapasivat tuttuja, jotkut tyttöjä. Toiset tappelivat, toiset kiersivät muuten vain ympäri taloa. Lallintalo oli iso magneetti.Köyliöön tultiin myös Helsingistä asti. Kuuluisia ovat Lallikselle järjestetyt bussikuljetukset. Bussit olivat täynnä seisomapaikkoja myöten.Busseja Lallikselle tuli kymmenittäin.– Monille tärkeät muistot liittyvät linja-automatkoihin. Kaikki eivät sen jälkeen välttämättä muistaneetkaan mitään, kun bussissa oli jo juotu pullo puokkiin kaverin kanssa.Bussikuljetukset ovat niin tärkeitä muistojen kannalta, että Virén aikoo järjestää niitä myös tulevana syksynä. Ja tuoda reiteille jopa 70- ja 80-luvun vanhoja linja-autoja.Sama toistuu tarjoilussa. Ravintolasta, jossa ei aikoinaan alkoholia myyty, saa syksyllä 70-luvun nuorisoviinien klassikkoa Helmeilevää Omenaviiniä. Ja grillissä on tarjolla samoja herkkuja kuin takavuosina.busseissa tunnelmaa, oli sitä tanssipaikallakin. Tappeluilta ja nujakoilta ei vältytty. Pahimmat kuumakallet päätyivät talon omaan putkaan. Putkakoppeja oli viisi. Ne ovat yhä olemassa – ja käyttökunnossa.Tuli porukka paikalle mistä tahansa, aina se piti omiensa puolta. Eräs Huittisista tullut nuorukainen rikkoi talosta ikkunan. Putkaanhan sitä joutui.– Kun kaveri oli rauhoittunut, sanottiin, että hän voi lähteä kotiin. Poika maksoi lasin ja lähti, mutta palasi takaisin ovelta ja kysyi, onko putkassa muita huittislaisia, hän voisi maksaa heidätkin ulos.Menestyksen vuosina Lallista pyörittivät yhdessä Köyliön maataloustuottajat, paikallinen VPK ja urheiluseura Köyliön Lallit.– Se oli heille tärkeä tulonlähde. Rahaa käytettiin yleishyödyllisiin tarkoituksiin, kuten palokunnan laitteistoon ja jääkiekkokaukalon rakentamiseen.kotikaupungista Porista on Lallintalolle runsas 50 kilometriä. Ensimmäistä kertaa Neumann https://www.is.fi/haku/?query=neumann oli Lalliksella keikalla 1981 Dingoa edeltäneen MAC-yhtyeen kanssa lämppäämässä Paul Oxleya https://www.is.fi/haku/?query=paul+oxleya – Sen jälkeen ei siellä ketään enää lämppäilty. Olihan Lalliksella melkoiset zembalot. Käytiin siellä Dingon kanssa suht usein, Neumann sanoo.Myös Dingo palaa Lallikselle. Keikka on lokakuun lopulla.– Todella hieno palata sinne. Olisi hienoa, jos se vanha kulttuuri saataisiin jotenkin uudelleen henkiin. Lalliksessa ja sen tyyppisissä paikoissa on eri tunnelma kuin citymestoissa. Sinne pamahtaa ympäriinsä porukkaa. Se on mielenkiintoinen kulttuurikeitos.oli Lallintalolla tuttu näky.– Se oli meille tärkeä mesta vuosikymmenet. Siellä on painittu, jorattu ja jumpattu. Kaikennäköstä tanhua on ollut, Remu Aaltonen https://www.is.fi/haku/?query=remu+aaltonen kertoo.– Se oli höyryävä mesta, kun ihmisiä oli niin paljon. Niiden piti käydä välillä ulkona, happee, happee.Remun mukaan puitteet olivat bändin osalta kohdallaan.– Olen semmonen pilkunviilaaja, että kaikki asiat pitää olla kunnossa. Silloin päästään parhaaseen tulokseen. Lallintalolla oli.Jäähyväiskiertueen tehnyt Remu yllättää tekemällä vielä yhden keikan Lallintalolla.

