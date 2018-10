Tv:stä tuttu kirjailija Ronja Salmi, 25, sai vuosi sitten yllättävän puhelun – sitten postiluukusta tipahti jymypaukku: ”Voiko elämässä asiat mennä näin hyvin”

1. Pakko mainita Ronja, Ryövärintytär. Se on jo nimensä perusteella merkittävä kirja, sillä minut on nimetty sen mukaan. Tunnen sisaruutta kaimaani kohtaan: Ronja on auktoriteettia uhmaava, oikeudentajuinen ja itsenäinen nuori tyttö. Haluaisin nähdä itseni myös samanlaisena ja varmaan jossain määrin olenkin. Astrid Lindgren https://www.is.fi/haku/?query=astrid+lindgren kirjailijana on satumainen.2. Nuoruuteni merkittävä kirja on J.D Sallingerin https://www.is.fi/haku/?query=j.d+sallingerin Sieppari ruispellossa. Se on ensimmäinen kirja, jonka kohdalla koin kauhua siitä, että: ai tällaista voi olla elämä ja että tällaista voi olla kirjallisuus. Olen lukenut kirjan siinä vaiheessa, kun olen ollut lapsuuden ja nuoruuden rajalla. Koin kirjaa lukiessa kauhuun sekoittunutta riemua siitä, etten olekaan yksin. Teos avasi oven maailmaan, josta en tiennyt mitään.3. Kirjamessuilta mainitsen kirjan, joka kosketti viimeksi. Se on Jennifer Clementin https://www.is.fi/haku/?query=jennifer+clementin kirja Rakkaudesta aseisiin. Olin vähän hajalla luettuani sen. Kirja kertoo tarinan asuinvaunualueelta Floridasta, ja se on kerrottu teinitytön näkökulmasta. Kirjassa on säilytetty lapsen tapa havainnoida asioita. Kirja on täynnä sydäntä raapaisevia ja jopa runollisia kuvia synkästä ja jopa toivottomasta elämästä, jossa on omat villit sääntönsä.