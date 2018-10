Suurin selvisi: Tätä tv-viihdeohjelmaa suomalaiset rakastavat – ja eräs uusi, intensiivinen visailuohjelma ohitti yllättäen Haluatko miljonääriksi -kisan

Viihde

Suurin selvisi: Tätä tv-viihdeohjelmaa suomalaiset rakastavat – ja eräs uusi, intensiivinen visailuohjelma ohi

Viime viikolla viikon suosituimmat viihdeohjelmat (suluissa sarjan keskikatsojamäärä esityspäivänä):

Tanssii tähtien kanssa (1 177 000) Putous (814 000) Maajussille morsian (628 000) Vain elämää (549 000) Puoli seitsemän (536 000) Suomen huutokauppakeisari (508 000) The Wall Suomi (503 000) Haluatko miljonääriksi? (448 000)

