Viihde

Tv:stä tutut Aki ja Rita odottavat ensimmäistä lastaan! Kärsivät lapsettomuudesta vuosia

Katso pääkuvan paikalla olevalta videolta pariskunnan haastattelu Miss Suomi 2018 -finaalista.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy