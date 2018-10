Ensitreffit alttarilla -pari Vesa ja Sini pujahtavat suihkuun kesken kuvausten – hihittävä pari irrottaa vaivihkaa mikrofonit ja lukitsee oven

Viihde

Ensitreffit alttarilla -pari Vesa ja Sini pujahtavat suihkuun kesken kuvausten – hihittävä pari irrottaa vaivi

Tänään tiistaina AVA-kanavalla nähtävässä Ensitreffit alttarilla -jaksossa Vesa https://www.is.fi/haku/?query=vesa ja Sini https://www.is.fi/haku/?query=sini pohtivat asiantuntija Tony Dunderfeltin https://www.is.fi/haku/?query=tony+dunderfeltin kanssa käymäänsä keskustelua läheisyydestä.– Ollaan tultu siihen tulokseen, että molemmat syttyy vähän eri asioista. Mä olen sellainen nopeatempoisempi, Vesa taas on sellainen hyvin hidas, Sini on luonnehtinut hänen ja Vesan eroavaisuuksia.Sini kertoo kameroille kaipaavansa yllätyksellisyyttä suhteeseen, ettei yhdessäolo rupea tuntumaan liian arkiselta. Hän paljastaa saaneensa Tony Dunderfeltiltä viime tapaamisella vinkin, jota hän ei tosin uskalla toistaa kameroiden edessä.– Mulla on sellainen olo että pitäisi ottaa askelia tapailun puolelle ja tuoda jännitystä suhteeseen, ettei se arkistu liian nopeasti, Sini sanoo ohjelmassa.Pari suuntaa viettämään laatuaikaa lenkkeilyn merkeissä. Vesa intoilee päästessään jakamaan juoksuharrastuksen tuoreen vaimonsa kanssa, joka tosin ei vaikuta kovinkaan innostuneelta Vesan kiivaasta juoksutahdista.Yhteisen lenkin jälkeen hikinen pari suuntaa kylpyhuoneeseen.– Mä oon nainen mä meen ensin, Sini ilmoittaa.Vesa yrittää estää leikkimielisesti estää vaimoaan avaamasta kylpyhuoneen ovea. Sini purskahtaa nauruun huomatessaan tilanteen.– Yritit sä sulkea oven? hän huudahtaa.– Yritin! Enkä kadu mitään, Vesa velmuilee.– Ai et kadu. Illalla saatat katua, tästä on keskusteltu. Tulee kutitusrangaistus aina kun tekee tuhmia, Sini virnistää.Vesa sujahtaa kylpyhuoneeseen Sinin vanavedessä ja lukitsee oven.– Minne sä oot menossa? Ai suihkuun? Ei meillä käydä yhteissuihkussa… Sini kihertää.

Jaksossa kuullaan kuinka oven takaa kantautuu hihitystä, kunnes Sini aukaisee oven, eittää parin mikrofonit eteiseen ja napsauttaa oven lukkoon.Ensitreffit alttarilla tiistaisin kello 21 AVA-kanavalla.