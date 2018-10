Viihde

Maajussit valitsivat morsiamensa – Mauno täräytti suorat sanat naisilleen: ”On kurja aiheuttaa pettymyksiä”

Näin maajussit valitsivat:

Antti-Jussi & Elina





Ilmari & Tuulia





Tuomo & Marjo





Mauno & Henriikka