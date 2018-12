Öljymiljonääri bongasi 23-vuotiaan hampurilaismyyjän tv:stä ja hullaantui kertaheitolla – kaunottaren elämä mullistui peruuttamattomasti

Viihde

The Sun ja Star -lehdet kertovat 23-vuotiaan Rikki Lee Lemmoninhttps://www.is.fi/haku/?query=rikki+lee+lemmonin ja miljonääriperijän rakkaustarinasta, jonka kuvaillaan olevan kuin suoraan satukirjasta. Grillikioskissa työskennellyt Lemmon ei ollut koskaan seurustellut ja niinpä hän päätti osallistua tammikuussa huippusuosittuun brittiläiseen deittiohjelmaan. Kaunottaren osallistuminen tv-sarjaan päättyi kuitenkin pettymykseen.



Unelmien mies ei löytynyt Take Me Out -ohjelmasta, mutta nuori nainen löysi kuin löysikin elämäänsä rakkauden tv-julkisuuden ansiosta.



Lemmon kertoo kuwaitilaismiljonääri Hussain Khashawinhttps://www.is.fi/haku/?query=hussain+khashawin, 23, bonganneen hänet tv:n deittiohjelmasta ja hullaantuneen täysin. Sattumalta pari törmäsi toisiinsa Tinderissä ja Khashawi hoksasi Lemmonin olevan sama nainen, jota hän oli ihaillut tv:ssä.



– En antanut tv:n deittiohjelman lannistaa itseäni, joten liityin Tinderiin. Selailin profiileja yhtenä iltana ja törmäsin mieheen, joka oli mielestäni söpö, Lemmon muistelee Star-lehden haastattelussa.



– Rupesimme juttelemaan ja hän sanoi tunnistavansa minut Take Me Out -sarjasta. Hän sanoi nähneensä minut deittiohjelmassa ja että olin hänen mielestään upea. Hän ei voinut uskoa, että olin vieläkin sinkku. Se oli suloista, Lemmon kujertaa.



Pari lähti treffeille ja rakastui päätä pahkaa. Pian Lemmonille alkoi satelemaan yltäkylläisiä lahjoja, joilla miljonääri kosiskeli häntä.



Lemmon sanoo lehdelle, ettei hänellä ollut aavistustakaan, että Khashawi oli öljymiljonäärin poika ja isänsä yli 450 miljoonan euron omaisuuden perijä. Lemmon sanoo Khashawin kertoneen totuuden perheensä varallisuudesta luksushotelli Ritzin kattohuoneistossa vietetyn illan aikana.



– Olin aivan sanaton. Ei joka päivä tapaa ihmistä, joka on miljonääri. Minusta se oli hulvatonta, sillä minähän työskentelen hampurilaiskioskissa, Lemmon nauraa Starin haastattelussa.



– Hussain on uskomattomin mies jonka olen koskaan tavannut. Tiedän hänen olevan se oikea minulle.



23-vuotias Rikki Lee Lemmon uskoo vakaasti, että kuwaitilaismiljonääri on hänen unelmiensa mies. Niinpä hän aikoo lopettaa työnsä äitinsä omistamassa grillissä ja muuttaa Kuwaitiin rakkauden perässä. Khashawin perheellä on asuntoja myös Bostonissa ja New Yorkissa, joten nuorella parilla on vara valita, minne he asettuvat.



– Se on suuri päätös, mutta en ole koskaan ollut onnellisempi. Monet ajattelevat varmasti, että muutan hänen rahojensa perässä, mutta uskon oikeasti tavanneeni sielunkumppanini, Lemmon vakuuttaa.



– En uskonut löytäväni sitä oikeaa deittiohjelmasta, mutta parin mutkan kautta taisin löytääkin.

Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 15.10.2018.