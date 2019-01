Venäläismiljardöörin ex-vaimo eli uskomatonta luksuselämää, kunnes tuli avioero – tällaista arki ”kultaisessa häkissä” oikeasti oli

Viihde

Venäläismiljardöörin ex-vaimo eli uskomatonta luksuselämää, kunnes tuli avioero – tällaista arki ”kultaisessa

Irina Abramovitš on pitänyt matalaa profiilia, mutta on nyt suostunut yhteen haastatteluun.

Roman Abramovitšhttps://www.is.fi/haku/?query=roman+abramovits nousi 1990-luvulla yhdeksi Venäjän johtavista oligarkeista. Hän keräsi omaisuutensa alun perin öljynviennillä, mutta myöhemmin myös alumiinilla ja teräksellä. Abramovitš on asunut Lontoossa useita vuosia ja omistaa lontoolaisen Chelsea-jalkapalloseuran.



Abramovitš, 51, meni naimisiin vuonna 1991 Aeroflotilla työskennelleen lentoemännän, Irinan, kanssa. Pari erosi vuonna 2007.



Julkisuutta vältellyt Irina antoi syksyllä 2018 ensimmäisen haastattelunsa Venäjän Tatlerille, The Daily Mail kirjoittaahttps://www.dailymail.co.uk/news/article-6158423/Former-wife-Roman-Abramovich-gives-interview-11-years-split.html.



Tätä ennen Irina Abramovitšhttps://www.is.fi/haku/?query=irina+abramovits on kieltäytynyt kategorisesti haastatteluista todeten, ettei halua olla jalkapallojoukkueen omistajan ex-vaimo, vaan nainen, jolla on uusi ja tapahtumarikas elämä.



Irina, 51, kertoi lehdelle lapsistaan. Vanhin heistä, Annahttps://www.is.fi/haku/?query=anna, 26, valmistuu pian Colombian yliopistosta. Arkadiyhttps://www.is.fi/haku/?query=arkadiy, 25, on puolestaan perustanut menestyvän yrityksen.



Sofiahttps://www.is.fi/haku/?query=sofia, 21, tunnetaan innokkaana ratsastajana ja hän on valmistunut kuninkaallisesta Hollowayn yliopistosta. Arinahttps://www.is.fi/haku/?query=arina, 17, on juuri lopettanut college-opinnot ja suunnittelee eläintieteiden opintoja Australiassa. Ilyahttps://www.is.fi/haku/?query=ilya, 16, opiskelee Lontoossa ja valmistautuu toisen asteen koulutuksen loppukokeisiin.



Irina korostaa haastattelussa, että hän ja hänen ex-miehensä ovat kasvattaneet lapsensa yhdessä.



– Yritämme opettaa heille hyvyyttä, myötätuntoa ja kovan työn merkitystä, Irina kertoo lehdelle.











Irina, tuolloin vielä Malandina, tapasi Romanin työskennellessään Aeroflotilla lentoemäntänä. Chelsean omistaja matkusti tuolloin säännöllisesti Venäjän ja Englannin väliä.



Irinan mukaan liittoa Romanin kanssa voi kutsua elämäksi ”kultaisessa häkissä”.



Parin turvallisuudesta ja yksityisyydestä huolehti koko ajan liuta turvamiehiä, jotka olivat aiemmin palvelleet Venäjän ja Britannian turvallisuuspalveluissa.



– Elämästäni puuttui kauniin maailman loisto, mutta siinä oli kuitenkin tarpeeksi valoa. Ja se valo tuli perheestäni, ystävistäni, matkoista ympäri maailmaa ja eri kulttuureista tulevien ihmisten tapaamisesta.



– Minua ei näe kovinkaan usein julkisissa tilaisuuksissa, mutta minut voi nähdä kirkossa, museoissa ja teattereissa.



– Kotini on aina avoinna vieraille. Pidän mieluummin juhlat kotona, kuin ravintolassa. Minulle on yhä tärkeämpää jakaa elämäni tapahtumia henkisesti minua lähellä olevien ihmisten kanssa. Haluan olla heidän rinnallaan, ja muistaa heitä rukouksilla.



– Monet heistä ovat julkisuuden henkilöitä, jotka arvostavat ystävyyttä. Se on molemminpuolista.











Nykyisin Irina keskittyy asioihin, jotka tekevät hänet onnelliseksi. Yksi niistä on uskonto.



– Yhteys Jumalaan, lapset, läheiset ystävät, hän luettelee ja kertoo keräävänsä venäläisiä ikoneja.



Irina tukee rahallisesti myös moskovalaista kirkkoa ja tunnustautuu hartaaksi ortodoksiksi.



– On sanonta, että olemme sitä, mitä syömme. Se on osittain oikein. Olemme myös sitä, mihin uskomme.



Irina kertoo myös, miksi vaihtoi ennen avoimen ja suositun Instagram-tilinsä asetukset yksityiseksi.



– Siinä ei ole mitään ihmeellistä. Ymmärsin, että useat ihmiset ovat kiinnostuneita pienistä asioista, jotka eivät ole lainkaan tärkeitä: vaatteistani, lounasravintoloistani tai ystävistäni.



– Minulle Instagram on nykyisin vain tapa kommunikoida ystävieni kanssa.



Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 14.09.2018. Ilta-Sanomat julkaisee vuodenvaihteessa uudelleen joitakin vuoden 2018 luetuimpia juttuja.