Muistatko ikonisen Simon Vaatehuoneelta? Tuulipukuja suomalaisille myynyt mies katosi julkisuudesta, tältä hän näyttää nyt

Muistatko ikonisen Simon Vaatehuoneelta? Tuulipukuja suomalaisille myynyt mies katosi julkisuudesta, tältä hän

Simo Leporanta https://www.is.fi/haku/?query=simo+leporantatuli 90-luvulla tunnetuksi Vaatehuoneen mainoksistaan, joiden kautta Suomesta tuli kansitakkien, salihousujen, silkkipaitojen ja tuulipukujen kansaa.



Korporaation vieraana Lahden suurmäen huipulla vieraillut Leporanta muisteli tuulipukujen suosion räjähtämistä käsiin.



Asut olivat jääneet Keskon varastoon pölyttymään, Leporanta muistelee.



– Mentiin Keskon varastolle myyntipäällikön kanssa. Mitä nuo tuolla takanurkassa ovat? kysyin.



– Sellaisia tuulipukuja, ei niitä kukaan osta, mulle vastattiin.



– Paljon niitä on? No, niitä on tuhansia.



Leporanta pyysi hintaa vaatteille ja teki kaupat.



– Niitä tuli sitten rekkakuormallinen ja siitä se kampanja lähti käyntiin. Jengi ei mahtunut myymälään sisälle ekana päivänä. Seuraavana päivänä laitettiin kadulle pahvilaatikot, tuossa on s-koot, tuossa m-koot ja siitä myymälään sisään maksamaan, Leporanta muistelee











Leporannan Vaatehuone-mainokset syöpyivät suomalaisten verkkokalvoille. Hän laskee ehtineensä olla televisioruudussa parhaaseen katseluaikaan viisituhatta kertaa.



– Kyllä ihmiset muistavat edelleen. Ventovieraat huutelevat, että "ysiysi" tai "Simo Vaatehuoneelta, hei!, Leporanta kertoi IS:lle neljä vuotta sitten.



Leporannan mukaan mainoskampanja oli selkeästi erilainen kuin Suomessa oli aiemmin ollut: sanomalehtimainos, joka oli siirretty televisioon.



– Tekemiseen ei mennyt rahaa, vaan kaikki raha meni televisioon ajoihin.



Alkuun mainosala tyrmäsi uuden tavan tehdä mainoksia. Leporanta sattui pelaamaan Pertti "Spede" Pasasenhttps://www.is.fi/haku/?query=pertti+%22spede%22+pasasen kanssa golfia.



– Spede sanoi minulle, että älä vaan muuta mitään.



Vaatehuone-ketju jäi vuosituhannen vaihteessa, kun Leporannan perhe perusti River-vaateketjun.



Viime vuosina Leporanta on siirtynyt aktiivisesta yrittäjyydestä sivuun ja antanut vastuun ketjun pyörittämisestä pojalleen ja tyttärelleen.

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 12.9.2018. Ilta-Sanomat julkaisee vuodenvaihteessa uudelleen joitakin vuoden 2018 luetuimpia juttuja.