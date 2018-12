Kajaanin kauneimmalle taksikuskille satelee mitä erikoisempia pyyntöjä – yksi linjanveto pitää näyttävän Katin, 27, turvassa

Viihde

Kajaanin kauneimmalle taksikuskille satelee mitä erikoisempia pyyntöjä – yksi linjanveto pitää näyttävän Katin

Nainen, poliisi ja taksi on edesmenneen Leo Jokelanhttps://www.is.fi/haku/?query=leo+jokelan esittämä humoristinen biisi, jossa ihmetellään miksei yksikään edellä mainituista ole paikalla silloin, kun niitä eniten tarvittaisiin.



Jos hyppäät Kajaanissa taksiin, saatat saada kaksi oikein kolmesta, sillä siellä taksia suhaa Kati Korhonenhttps://www.is.fi/haku/?query=kati+korhonen, 27.



Nainen taksin ratissa ei ole mikään ihmeellinen asia, mutta Kati ei istu aivan tavalliseen ”tolppamiehen” sapluunaan.



– En kai ole ihan perusmuottiin sopiva kuski, Kati nauraa itsekin.



Kati on taksikuskin lisäksi malli ja promoottori. Miss Suomi -kilpailussa hän oli kahdeksan vuotta sitten 15 kauneimman tytön joukossa.



– Ne kilpailut ovat menneet minulta jo iän takia ohitse. Minua kiinnostavat työt ovat etelässä opiskelun ja sitä kautta tulevan ammatin myötä.











Katilla on edessään muutto. Opintojen alkamisen myötä myös taksin kuskaus saa jäädä. Lopettaminen oli Katilla suunnitelmissa jo aiemmin. Hän lupasi itselleen, että ajohanskat tipahtavat jos uusi liikennepalvelulaki astuu voimaan.



– Kyllä tämä on lopun alkua. Uusi Kela-systeemi uusien sääntöjen myötä ei kannata kaikissa maakunnissa ja hyvä järjestelmä lopetettiin. Myös asiakas itse joutuu olemaan tarkkana, mihin hyppää kyytiin. Auton katolla olevalla taksikuvulla ei ole enää merkitystä. Sen voi laittaa mihin autoon vain, Kati purnaa.



Kati näkee taksiuudistuksessa monia sudenkuoppia.



– Veronkierto on yksi. Harmaata taloutta ei tällä meiningillä pysty kukaan valvomaan, kun taksitolpalla voi olla millainen auto vain.



– Isot kaupungit ja syrjäseudut kärsivät eniten tästä muutoksesta. Meidän korkeuksilla Kajaanissa ollaan toki samassa tilassa kuin ennenkin. Ei ole Ubereita.











Vielä taksiuudistuksen kaikki vaikutukset eivät näy, mutta Kati on varma, että vuoden kuluttua tilanne on toinen – pahempi kuin nyt.



– En aio katsoa sitä vuotta. Se on periaate. Haluan vähän provosoida tätä asiaa ja lopettaa siksi. Enkä ole ainut, joka on tehnyt niin. Uudistuksen jälkeen taksiyrittäjä ei pärjää rahallisesti, eikä montaa kuukautta ole varaa tehdä tappiota.



– Kaikki taksit Kajaanissa ajavat Kela-kyytejä, mutta moni yrittäjä muualla päin Suomea ei ole lähtenyt Kela-rinkiin mukaan hurjien ehtojen vuoksi, joiden takia yrittäjä tekee tappiota.



Kati on näyttävä nuori nainen.





Onko kaunis kuljettaja saanut tehdä työtään rauhassa?

– Aika pitkälti olen saanut olla rauhassa. Puhetta on tosi paljon ja se täytyy vain kestää. Ei saa ottaa nokkiinsa, eikä jäädä vatvomaan. Onneksi suurin osa asiakkaiden jutuista on hyväntahtoisia, ihmetystä tai iskuyrityksiä. On niitäkin, että pyydetään jatkoille tai treffeille. Heitetään vaikka, että tule mun luokse tiskaamaan. Minä vastaan, että minulla on astianpesukone sitä varten, ettei tarvitse tiskata.



Uhatuksi Kati ei ole itseään tuntenut.



– Tämä on pieni paikkakunta, joten taksikuski tietää ja tuntee aika monia asiakkaistaan. Arkiyöt ovat uhkaavampia, ja sitä tiedostaa, että ihmiset kantavat nykypäivänä kättä pidempää mukana. Siksi en aja niitä.











Tarinoita Katilla olisi vaikka kuinka. Kun on koko ajan liikkeessä, silloin sattuu ja tapahtuu.



– Mieleenpainuvimpia ajoja ovat usein överipitkät matkat. Kerran olen ajanut Kajaanista Turkuun ja seuraavana päivänä takaisin. Siinä ehtii mittari raksuttaa.



Kati haluaa pitää suomalaisen taksin puolta.



– Me oikeat taksit olemme turvallisia ja luotettavia. Asiakkaan on itse oltava tarkkana kun hyppää tolpalta kyytiin, että mihin autoon on menossa. Suosittelen ottamaan luottokuskin, jonka kyydissä on mukava matkustaa.

Juttu on julkaistu alun perin Ilta-Sanomissa 28.8.2018. IS julkaisee vuodenvaihteessa uudelleen vuoden suosituimpia juttuja.