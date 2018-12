Viihde

Onko tässä ilmojen upein näky? Identtiset lentoemännät Anna ja Laura, 23, saavat matkustajien päät kääntymään

Identtiset kaksoset pyrkivät järjestämään vuoronsa niin, että he pääsisivät samoille lennoille.

Englantilaiset Annahttps://www.is.fi/haku/?query=anna ja Laura Perryhttps://www.is.fi/haku/?query=laura+perry saavat kerta toisensa jälkeen lentomatkustajat hieromaan silmiään yhdennäköisyytensä ansiosta.



23-vuotiaat identtiset kaksoset nimittäin työskentelevät brittiläisen Virgin Atlantic -lentoyhtiön palveluksessa lentoemäntinä.











Mirrorinhttps://www.mirror.co.uk/news/uk-news/identical-twin-air-hostesses-who-13039238 mukaan parivaljakko ei ainoastaan työskentele samassa paikassa, vaan tekee kaiken muunkin yhdessä. He syövät samoja ruokia ja pukeutuvat samanlaisiin vaatteisiin. Siskokset kertovat olevansa toistensa parhaita ystäviä.



– Emme juuri koskaan tee mitään ilman toista ja olemme ehdottomasti identtisiä kaikilla mahdollisilla tavoilla, kaunottaret kertovat.











Mirrorin mukaan naiset olivat valmiita vastaanottamaan työn lentoyhtiössä ainoastaan sillä ehdolla, että sitä tarjottaisiin heille molemmille. Parasta yhteisessä ammatissa on se, että he saavat kokea upeita matkakohteita yhdessä.



Kaksosten mukaan heidän yhdennäköisyytensä on aiheuttanut useita hulvattomia tilanteita ilmoissa. Matkustajat ovat muun muassa ihmetelleet, miten sama ihminen voi olla yhtä aikaa koneen kahdessa eri päässä.











– Me rakastamme saamaamme huomiota ja olemme kiitollisia siitä, että saamme jakaa unelma-ammattimme toistemme kanssa, naiset sanovat Mirrorin mukaan.











Kolmen vuoden takaisessa haastattelussa naiset kertoivat huijaavansa toisinaan myös poikaystäviään.



– Anna ja Laura ovat hauska pari. Aluksi heitä oli mahdoton erottaa, ja vieläkin he onnistuvat huiputtamaan meitä, Lauran poikaystävä Lewishttps://www.is.fi/haku/?query=lewis kertoi tuolloin Mirrorillehttps://www.mirror.co.uk/news/uk-news/identical-twins-who-everything-together-6062285.



Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 6.8.2018.