Porilainen Mikko tapasi ysäritähti Pandoran ja se oli menoa – rakkaus roihahti ensivilkaisulla: näin kaikki tapahtui

Viihde

Porilainen Mikko tapasi ysäritähti Pandoran ja se oli menoa – rakkaus roihahti ensivilkaisulla: näin kaikki ta

Tänäkin kesänä ruotsalaistähti Pandorahttps://www.is.fi/haku/?query=pandora, oikealta nimeltään Anneli Magnussonhttps://www.is.fi/haku/?query=anneli+magnusson, 47, nousee keikkalavoille ympäri Suomea. Vaikka laulaja asuu Ruotsissa, kuvailee hän Suomea toiseksi kodikseen.



– Kävin läpi vaikeita aikoja 2000-luvun alussa, kun levymyynti notkahti digitalisaation myötä, avioliittoni kariutui ja olin talousvaikeuksissa. Silloin minulla ei muutamaan vuoteen ollut ollenkaan töitä. Kun lopulta olin lähdössä kiertueelle, Suomi oli maa, joka otti minut avosylin vastaan, Magnusson muistelee lämmöllä.



Magnusson tunnetaan maanläheisenä artistina, joka vaalii erityistä suhdettaan suomalaisyleisöön. Ei siis ihme, että tähdellä on riittänyt keikkaa Suomessa aina siitä lähtien, kun Pandoran ensimmäinen albumi julkaistiin vuonna 1993.



Pelkästään työ ei kuitenkaan vedä Magnussonia Suomeen: laulaja on ollut jo pian neljä vuotta kihloissa suomalaisen Mikko Peltosenhttps://www.is.fi/haku/?query=mikko+peltosen, 35, kanssa.



– Minusta oli tuntunut, että tulen tapaamaan suomalaisen miehen, koska olen Suomessa niin paljon, minulla on hyvät välit suomalaisiin ja pidän teistä. Minulla oli tunne, että kun tapaan suuren rakkauteni, hän on suomalainen, Magnusson kertoo huvittuneena.











Magnusson tapasi rakkaansa Porissa marraskuussa 2013. Pandoralla oli kaupungissa keikka ja tapahtuman järjestäjä halusi varmistaa, että laulaja tuntisi olonsa mukavaksi. Niinpä hän pyysi ystäväänsä olemaan tähden apuna.



– Hän oli fantastinen. Hän oli oma itsensä, oikea herrasmies ja teki vaikutuksen minuun. Hänessä oli jotain erityistä ja tunsin, että hän oli Se, Magnusson kertoo ensitapaamisestaan Peltosen kanssa.



– Rakastuimme ensisilmäyksellä, mutta kyse oli siitä, että tunsimme olevamme yhtä. En ole aiemmin kokenut sellaista tunnetta. Että voi olla sataprosenttisesti oma itsensä.



Magnusson esitteli rakkaansa suomalaismedialle marraskuussa 2014.



Aikaisemmissa suhteissaan laulaja on joutunut pettymään. Hänen ensimmäinen avioliittonsa päättyi eroon, kun mies oli ottanut velkoja vaimonsa selän takana. Laulajan yritys meni konkurssiin ja hänet tuomittiin lopulta törkeästä veropetoksesta yhdyskuntapalveluun, sillä yritys oli ollut hänen nimissään. Myös Magnussonin toinen pitkä parisuhde hänen lapsensa isän kanssa päättyi eroon.











Laulaja haluaa tarinallaan kannustaa niitä, jotka vielä etsivät rakkautta.



– Haluan antaa vähän toivoa muille. Kesti lähes puolet aikuiselämästäni löytää oikea henkilö. Mutta kun tietää, sen tietää. Niin se vain on. Klik. En tiedä, klikkasiko se silloin samalla tavalla hänellä.



Pariskunta jakaa toistaiseksi aikansa kahden maan välillä, sillä vaateketjun aluepäällikkönä työskentelevä Peltonen asuu Suomessa ja Magnusson 13-vuotiaan Leonhttps://www.is.fi/haku/?query=leon-poikansa kanssa Ruotsissa. Myös Leon on ottanut äitinsä rakkaan hyvin vastaan. Magnussonin lähettämissä kuvissa porukka poseeraa onnellisen näköisinä yhdessä.



Toistaiseksi erillään asuminen on toiminut hyvin, vaikka yhteen muuttokin saattaa joskus tulevaisuudessa olla edessä.



– Juuri nyt tämä on fantastista ja nautimme niistä hetkistä, kun näemme. Haluaisin sanoa, ettei minulla koskaan ole ollut asiat näin hyvin.



Pariskunta meni kihloihin vuonna 2014. Häistä on ollut puhetta, mutta kiireinen pariskunta ei vielä ole alttarille ehtinyt.



– Häät tulevat, kun tulevat. Rakastan sitä, että olemme kihloissa – tämähän on melkein kuin olisi naimisissa.



Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 8.7.2018.