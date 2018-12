Tiedätkö, kuka oikeasti lauloi E-Typen hiteissä? Lahjakas laulaja jäi täysin pimentoon ja ajautui alamäkeen – ”Vaikeaa olla ylipainoinen tällä alalla”

Viihde

Tiedätkö, kuka oikeasti lauloi E-Typen hiteissä? Lahjakas laulaja jäi täysin pimentoon ja ajautui alamäkeen –

Ruotsalainen eurodancetähti E-Type, oikealta nimeltään Martin Eriksonhttps://www.is.fi/haku/?query=martin+erikson, ampaisi kuuluisuuteen vuonna 1995 hitillään Set the World on Fire. Sen jälkeen E-Type julkaisi useita hittejä, joilla usein kuultiin tarttuva kertosäe naisen laulamana. Laulajaksi oli merkitty Nana Hedinhttps://www.is.fi/haku/?query=nana+hedin, mutta naista harvoin näkyi keikkalavoilla tai videoilla: sen sijaan niissä nähtiin tanssimassa Dilnarin ”Dee” Demirbaghttps://www.is.fi/haku/?query=dilnarin+%E2%80%9Ddee%E2%80%9D+demirbag.













Hedin kertoi vuonna 2002 Aftonbladetinhttps://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/a/5VG7l1/nana-far-inte-synas-pa-scenen haastattelussa, ettei ulkonäkökeskeisessä popmaailmassa suinkaan ollut sattumaa se, ettei ylipainoinen Hedin päässyt lavalla esille.



– On vaikeaa olla ylipainoinen näin ulkonäkökeskeisellä alalla, Hedin sanoi.



– Seksi myy, se on itsestään selvää.











E-Typen lisäksi hän on esiintynyt muun muassa Celine Dioninhttps://www.is.fi/haku/?query=celine+dionin ja Britney Spearsinhttps://www.is.fi/haku/?query=britney+spearsin taustakuoroissa. Kun laulajalta vuonna 2005 kysyttiin, tunsiko tämä olonsa hyväksikäytetyksi, koska ei itse päässyt loistamaan lavalla, oli hänellä vastaus valmiina.



– Ehkä joskus urani alkuvaiheessa se oli hieman niin, mutta kaikkihan ovat joskus aloittelijoita. Nykyisin olen vieraileva artisti E-Typen kappaleissa ja hän on aina kirjoittanut nimeni kappaleiden perään levyillä, Hedin sanoi Aftonbladetillehttps://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/G1y1g4/jag-kunde-inte-ha-gjort-det-battre.





Terveysongelmat piinaavat

Hedin lauloi E-Typen naispäävokalistina vuoteen 2004 asti. Sen jälkeen laulaja on kamppaillut terveysongelmien kanssa: vuonna 2009 hän sairastui kielisyöpään ja nyt hän kerää rahaa syöpähoitojen aiheuttamien komplikaatioiden hoitamiseksi.



– Vuonna 2009 minulla todettiin kielisyöpä. Kirurgi kertoi minulle, että hänen piti leikata kielestäni 75 prosenttia pelastaakseen elämäni, mutta kieltäydyin. Tiesin, etten voisi elää, jos en pystyisi laulamaan, Hedin kertoo varainkeruusivullaanhttps://www.gofundme.com/help-save-my-voice tilanteestaan.



Laulaja kertoo saaneensa sädehoitoa, jonka jälkeen hän joutui opettelemaan puhumaan uudestaan. Laulukyky kuitenkin säilyi.











Nyt laulaja kertoo, että hänen elämänsä pelastaneen sädehoidon takia hänen leukaluunsa on haurastunut niin paljon, että hän tarvitsee kokonaan uuden leuan.



– Ja kyllä, taas he sanovat minulle, että en koskaan pysty enää laulamaan. Mutta minulle on myös kerrottu, ettei leikkaus vahingoita äänihuulia...joten en anna periksi!



Hedin kerää lahjoituksia hankkiakseen ylipainehappihoitokoneen, jolla voisi leikkausta ennen ja sen jälkeen estää tulehduksia.



Gala Magazinenhttps://www.galamagazine.se/artisterna-hjalper-sin-cancersjuka-van-sangerskan-nana/ mukaan useat ruotsalaisjulkkikset, E-type mukaan lukien, ovat osallistuneet Hedinin keräykseen.





Tähtitanssija vetäytyi julkisuudesta

Dilnarin Demirbag oli mukana jo E-Typen ensimmäisillä keikoilla. Demirbag on E-Typen fanisivuston haastattelussahttp://www.e-typeportalen.com/intervjuer/intervju-dilnarin-dee-demirbag/ kertonut tanssineensa eri klubeilla Tukholmassa ja hänen ensimmäisiin esiintymisiinsä kuului keikka E-Typen ja Stakka Bon muodostaman ryhmän kanssa. Myöhemmin Demirbag tapasi E-Typeä usein klubilla ja mies sai tanssijan numeron tämän ystävältä. E-Type lähetti ensimmäisen singlensä tanssijalle ja Demirbag aloitti yhteistyön muusikon kanssa.



Sen jälkeen Demirbag on esiintynyt eurodancetähden kanssa ympäri maailmaa. Tanssija on kertonut, että hänen suhteensa Nana Hediniin oli välillä vaikea.



– Minä ja Nana työskentelimme yhdessä saman artistin kanssa, mutta meille asetettiin erilaiset roolit lavalla. Uskon, että usein hän suuntasi vihansa minua kohti sen sijaan, että olisi suunnannut sen niihin ihmisiin, jotka todellisuudessa valitsivat roolimme.











Viime vuosina Demirbag on viettänyt hiljaiseloa eikä ole esiintynyt julkisuudessa. Vuonna 2008 antamassaan haastattelussa Demirbag kertoi, että pitkät kiertueet E-Typen kanssa olivat mennyttä aikaa. Tanssimisen sijaan Demirbag suunnitteli koreografioita ja työskenteli stailistina.



– Me emme aio työskennellä yhdessä samassa mittakaavassa. Välillä hän (E-Type) soittaa ja silloin heitämme jonkun keikan, kuten viime kesänä. Lähdin tuolloin mukaan kiertueelle, koska minulla sattui olemaan vapaata silloin. Me olimme olleet toistemme kanssa tekemisissä ja meillä oli ollut hauskaa, joten se sujui hyvin. Mutta muuten mielestäni on paljon kivempaa tehdä koreografioita, Demirbag sanoi Realtidhttps://www.realtid.se/dee-demirbags-nya-karriar-julkaisulle.





Keikkaili Suomessa kesällä

E-Type esiintyi kesällä myös Suomessa. Mies nähtiin muun muassa Himoksen Jysäri-festareilla heinäkuun alussa.



Mies kehui suomalaista keikkayleisöä Ilta-Sanomien haastattelussa vuonna 2015.



– Suomalaiset ovat totaalibailaajia! Eivät lainkaan aggressiivisia, vaan kaikki ovat onnellisia. Todella samanlaisia siis kuin yleisö Ruotsissa ja Norjassa. Ainoa ero Suomessa on se, että joudun puhumaan keikoilla englantia koska suomeni on niin surkeaa.











Tuolloin hän myös kertoi, ettei aio jättää eurodancea, vaikka täyttikin samana vuonna 50 vuotta. Esiintyjä uskoi pysyneensä hyvässä kunnossa, koska on pitkän uransa aikana aina vältellyt huumeita.



– En ole koskaan kokeillut huumeita. Niiden käyttäminen on vain niin tyhmää. Jos käytät niitä, olet idiootti!









Alla olevalla videolla voit kuunnella E-Typen kappaleen, jolla Nana Hedin laulua.