Painonnoston suomenmestari Laura, 26, rikkoo ennakkoluuloja – viihtyy myös naisellisissa bikineissä: ”Nostan enemmän kuin satakiloinen mies”

Viihde

Painonnoston suomenmestari Laura, 26, rikkoo ennakkoluuloja – viihtyy myös naisellisissa bikineissä: ”Nostan e

Helsinkiläinen Laura Liukkonenhttps://www.is.fi/haku/?query=laura+liukkonen ei ole kuin kuka tahansa 26-vuotias nuori nainen. Hän on painonnoston suomenmestari ja kovan tason urheilija, mutta haluaa urheilun ohella liputtaa naisellisuuden ja kehopositiivisuuden puolesta.



Juuri siksi 155-senttinen kiharapää osallistui maanantaina alusvaateliike Change Lingerien kesän uima-asunäytökseen Helsingin Allas Sea Poolilla ja esitteli tilaisuudessa suosikkinsa kesän mallistosta.



Katso jutun videolta miten Laura ja muut kaunottaret esittelevät kesän uimapukumuotia.

– Haluan näyttää nuorille naisille, etteivät painonnostajat ole pelkästään maskuliinisia, vaan minustakin löytyy naisellinen puoli, Liukkonen kertoo tilaisuudessa.











Nuorella naisella on takanaan monta saavutusta ja titteliä: pelkästään tänä vuonna hän on omassa painoluokassaan sijoittunut toiseksi SM-tasolla ja kahdeksanneksi EM-tasolla.



Edelliseltä vuodelta hänellä on hallussaan Suomen mestaruus ja kaksi Suomen ennätystä. Hän on tällä hetkellä myös Suomen maajoukkueen valmennusryhmässä.



Tälle naiselle ei siis kannata ryppyillä. Vaikka hän on 155 senttiä pitkä, hänestä löytyy ruutia vaikka muille jakaa.



– Koen saavani arvostusta siitä mitä teen. Ehkä se johtuu siitä, että pystyn nostamaan enemmän kuin satakiloinen mies. Siinä ei miehillä yleensä ole kauheasti sanottavaa, Liukkonen nauraa.



Toki Liukkonen kohtaa myös paljon niitä vähän ikävämpiäkin ennakkoluuloja.



– Ennakkoluulot istuvat tiukassa. Me ähkimme ja puhkumme treenivideoilla siihen tahtiin, että eihän se kauhean naisellista ole. Juuri siksi on kiva tuoda esille myös sitä toista puolta.











Treeneissä urheillaan tosissaan, rennoissa ja mukavissa vaatteissa, ilman meikkiä, peilittömissä tiloissa. Myös sosiaaliseen mediaan Liukkonen kertoo jakavansa mielellään meikittömiä ja rehellisiä kuvia.



Vastapainoksi voi vetää joskus ykköset päälle.



– Nämä kaksi puolta ovat minussa tasapainossa, ja haluan olla kaikkea tätä. Minulla ei ole kauheasti seuraajia sosiaalisessa mediassa, mutta käyn tällaisissa tilaisuuksissa tuomassa esille positiivista kuvaa meistä, Liukkonen hymyilee.



Jo kuuden vuoden ajan Liukkonen on tehnyt töitä perustason ensihoitajana Keski-Uudenmaan alueella. Rakkaasta työstä luopuminen ei ollut vaihtoehto edes kaksi vuotta sitten, kun Liukkonen hyppäsi kilpaurheilun maailmaan toden teolla.



– Onhan tämä työ ja urheilu aika rankka yhdistelmä. Saan kuitenkin järjesteltyä niin, etten tee esimerkiksi paljon yötöitä ennen tärkeitä kisoja, Liukkonen kertoo.











Miesvaltainen ala sopii suorapuheiselle Liukkoselle.



– Asiat sanotaan suoraan ja palautteen saa rehellisesti. Se on vähän niin kuin urheilussakin.



Vaikka Liukkonen tähtääkin vuoden 2020 Tokion olympialaisiin, palauttaa työ ensihoitajana aina mieleen myös elämän realiteetit ja sen, mikä on kaikkein tärkeintä.



– Työni tuo hyvää kontrastia painonnostoon. Olen oppinut, ettei ole maailmanloppu, vaikka urheilukisat menisivät pieleen, Liukkonen toteaa.









Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 19.6.2018.