Pirkkalalainen Johanna on insinööri ja alusvaatemalli – täysin luomu kaunotar tekee keikkoja ulkomailla asti: ”Minussa yhdistyy äly ja ulkonäkö”

Viihde

Pirkkalalainen Johanna on insinööri ja alusvaatemalli – täysin luomu kaunotar tekee keikkoja ulkomailla asti:

– Johanna, hiljainen ja hieman ujo ääni vastaa puhelimeen.





Tämä saa toimittajan hämmästymään, sillä odotuksissa oli räväkkä ja superitsevarma vastaus. Puhelimen toisessa päässä on nimittäin 26-vuotias Pirkkalassa asuva ja mallina toimiva Johanna Korhonenhttps://www.is.fi/haku/?query=johanna+korhonen, jonka Instagram-tili on täynnä sensuelleja ja kurvikkaita kuvia hänestä itsestään alusvaatteissa.



Mallina toimiminen ei kuitenkaan ole Johannan työ, vaan harrastus, jota hän on jatkanut muutamien vuosien ajan.



– Ensimmäisen kerran astuin kameran eteen 17-vuotiaana. Parin vuoden ajan olen harrastanut tätä enemmänkin, Johanna kertoo.



Johanna toimii mallina muun muassa alusvaate- ja mainoskuvauksissa.



– Koen olevani valokuva- ja mainosmalli. Teen kuvauksia, jotka ovat sensuelleja ja täynnä tunnetta.









Sometilin perusteella ei heti uskoisi, että hänen päivätyönsä on täysin päinvastaista. Johanna on koulutukseltaan elektroniikka-asentaja ja it-alan insinööri, joka työskentelee tietoverkkojen suunnittelijana.



– Jotenkin tämä malliharrastus tasapainottaa teknistä työtäni, jota teen. Päivät istun tietokoneella ja teen teknillistä suunnittelua.



Harrastus ja työ ovatkin toistensa vastakohtia, sillä työn on todella maskuliininen ja harrastus puolestaan todella naisellinen.



– Tekniikka on aina kiinnostanut minua, niinpä opiskelin yhtä aikaa sekä elektroniikka-asentajaksi ja ylioppilaaksi.



Myöhemmin tie vei hänet insinööriopintojen pariin.



– Tämä on tosi miesvoittoinen ala ja saan kuulla siitä jatkuvasti. Eipä meitä opiskeluaikoinakaan kovin montaa naista ryhmissä ollut, Johanna toteaa.











Vaikka Johanna työskenteleekin täyspäiväisesti, niin silti hänellä jää aikaa lempiharrastukselleen.



– Nykyään minulla on useammat kuvaukset viikossa.



Kuvauskeikkoja riittää myös Suomen rajojen ulkopuolella. Alkuvuodesta hän oli kuvauksissa Amsterdamissa, ja Lontoossa hän on käynyt kuvauksissa ja castingeissa useampaankin otteeseen. Tuleva kesä ja syksy eivät ole poikkeuksia.



– Heinäkuussa menen Saksaan, jossa on neljät kuvaukset ja yksi castingtilaisuus. Marraskuussa puolestaan Irlannissa on kuvaukset ja casting, Johanna kertoo.











Kurvikkaalle mallille tulee paljon kuvauspyyntöjä. Suurin osa niistä tulee Instagramin kautta.



– Lähes kaikki kuvauskyselyt tulevat somen kautta, ja hommia kyllä riittää.



– Kuulun myös erään mallitoimiston listoille, mutta sitä kautta en ole saanut yhtään keikkaa enkä edes koekuvauskutsuja, Johanna ihmettelee.



Omatoiminen nainen on tehnyt jopa sitä, että hän on ollut itse suoraan yhteydessä erääseen maailmallakin todella tunnettuun alusvaatemerkkiin.



– Lähetin sinne sähköpostia ja noin puoli vuotta myöhemmin sieltä tuli viesti, että tervetuloa koekuvauksiin Lontooseen, Johanna kertoo.









Johannalla on Instagramissa reilut 7 000 seuraajaa, mutta hän ei koskaan uskonut, että nousisi sitä kautta minkäänlaiseen suosioon tai menestykseen.



– En ikinä ajatellut, että minä kiinnostaisin ihmisiä millään tavalla.



– Mutta sitten huomasin, että ehkä ihmisiä kiinnostaa tämä yhdistelmä, että olen luonnollisesti kurvikas ja työskentelen tekniikan parissa. Minussa yhdistyy siis äly ja ulkonäkö, joka on täysin luonnollinen.











Pääasiassa Johanna saa harrastuksestaan positiivista palautetta, mutta joukkoon mahtuu aina myös sitä negatiivista.



– Kaikki ihmiset eivät ymmärrä harrastustani ja laittavat viestiä, että miksi sinun pitää näyttää itseäsi vähissä vaatteissa. Mielestäni palautetta saa kyllä antaa, kunhan se ei mene henkilökohtaisuuksiin.



Sosiaalisessa mediassa ihmiset osaavat olla välillä melko asiattomia ja Johanna kertoo, että hänelle tulee myös hyvin sopimattomia kuvauspyyntöjä.



– Neljäsosa viesteistä on aika älyttömiä enkä viitsi edes vastata niihin. Minulla on tietty linja mihin vedän rajan ja tiedän mitä haluan. Minua on turha kosiskella esimerkiksi Playboyhin, koska se ei ole sitä mitä haluan – en vaikka siitä maksettaisiin hyvin.









Naisella on tukenaan rakastava perhe ja avomies.



– Sitä en itseasiassa tiedä, että tietävätkö työkaverini tästä harrastuksestani. Ei se ole tainnut tulla koskaan puheeksi.



Johanna kertookin, että vaikka hän on kuvissa keskipisteenä, niin muuten hän on melko hiljainen ja varovainen.



– Kameran edessä osaan olla luontevasti, mutta arjessa olen ihan erilainen. Ystäväni kuvailevatkin minua ujoksi, hiljaiseksi ja varovaiseksi, joka välttelee valokeilassa oloa, Johanna nauraa.











Ettei elämä vain kävisi tylsäksi, niin töiden ja malliharrastuksen lisäksi Johannan elämään mahtuu myös muita harrastuksia. Hän käy kuntosalilla, soittaa kitaraa ja pianoa sekä puhuu kuutta eri kieltä.



– Suomi, englanti, ruotsi, saksa ja ranska. Lisäksi puhun vähän ja luen sujuvasti venäjää ja vastikään aloitin uutena myös espanjan opiskelun, nainen listaa.



– Kyllä, olen melkoinen suorittaja, hän jatkaa nauraen.



Vaikka harrastuksia riittää, niin unelmia hänellä on vain kahden asian suhteen.



– Olisi mahtavaa päästä jonkun suuren alusvaateyrityksen malliksi. Niissä esitellään enemmän vaatetta, kun nykyään esittelen kuvissa lähinnä vartaloa.



– Mutta sitäkin suuremmat tavoitteet minulla on insinöörintyössäni. Vaikka minulla on intohimoa sekä harrastukseen että työhön, niin kyllä tekniikka on silti ykkönen.













Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 25.5.2018. Ilta-Sanomat julkaisee vuodenvaihteessa uudelleen joitakin vuoden 2018 luetuimpia juttuja.