Suomalaissyntyisestä Annasta, 45, tuli hetkessä yksi Italian palvotuimmista povipommeista – kohtalokas riisuminen jalkapallostadionilla avasi tien tähtiin

Suomalaissyntyisestä Annasta, 45, tuli hetkessä yksi Italian palvotuimmista povipommeista – kohtalokas riisumi

Näyttelijä, malli ja juontaja Anna Falchihttps://www.is.fi/haku/?query=anna+falchi, 45, ottaa Ilta-Sanomat vastaan kauniissa, valoisassa kodissaan Roomassa. Paikalla on myös hänen äitinsä Kaarinahttps://www.is.fi/haku/?query=kaarina, joka antaa heti ymmärtää, ettei halua osallistua haastatteluun.



Kaarinan kannan ymmärtää, sillä hänen tyttärensä on yli 25 vuoden ajan ollut italialaisten tiedotusvälineiden lempilapsi, milloin elokuvarooliensa, milloin taas miessuhteidensa, häidensä tai lapsensa syntymän takia. Usein äidiltä on yritetty nyhtää kommentteja tyttärensä elämän käänteistä, mutta hän on vaiennut kuin muuri.



Anna sen sijaan kertoo avoimesti elämäntarinansa. Hän syntyi Tampereella, äitinsä kotikaupungissa, vuonna 1972. Annan isä on italialainen, mutta Kaarina halusi saattaa esikoisensa maailmaan kotimaassaan.



Pikkuveli ja perheen kuopus Saurohttps://www.is.fi/haku/?query=sauro syntyi pari vuotta myöhemmin isänsä isänmaassa Italiassa, Riccionen kaupungissa.











Vanhemmat erosivat lasten ollessa pieniä, ja siitä lähtien äiti oli pienen perheensä yksinhuoltaja. Kolmikko asui vuoroin Suomessa, vuoroin Italiassa.



– En muista kovinkaan paljon Suomessa viettämistäni vuosista, Anna kertoo.



– 5-6-vuotiaaksi asti muutimme usein ja mielikuvat ovat hieman hämäriä. Tätini asui Turun lähellä Särkisalossa, muistan käyneeni hänen kanssaan kalastamassa. Se oli lapsuuteni huikein kokemus!



– Pystyn myös tuntemaan selvästi tuoksumuistot saunasta: palavan puun, lauteiden, koivun tuoksu... ne eivät unohdu ikinä! Anna muistelee.



Annalla ja Saurolla on sekä Italian että Suomen kansalaisuudet.



– Se on minulle äärimmäisen tärkeä asia. Suomalaisuus on osa identiteettiäni ja haluan, että siitä on virallinen todistus eli passi.



Anna puhui pikkutyttönä ainoastaan suomea, mutta Italiaan pysyvästi muutettuaan perheen kotikieleksi vaihtui italia. Annaa asia harmittaa yhä.



– Äitini energia meni perheen elättämiseen ja italian kunnolla oppimiseen, joten suomi jäi taka-alalle. Jossain aivojen syvyyksissä se kuitenkin piileskelee, sillä esimerkiksi korkeassa kuumeessa ollessani esille pulpahtaa suomalaisia sanoja! Anna nauraa.



– En itse muista niiden tarkoitusta, joten kysyn äidiltäni, mitä kuumehöyryissäni keskustelin.











Annalta tulee topakka vastaus, kun häneltä kysyy, mitkä ovat hänen suomalaisia piirteitään.



– Luja, taistelijaluonne sekä ylpeys. Olen myös herkkä, mutta en heikko. Italialaista minussa on iloisuus, anteliaisuus ja osaan kokata hyvin!





Missikisan voitto avasi ovia

15-vuotiaana Anna venähti pituutta ja oli kaikkia ystäviään ja koulutovereitaan päätä pitempi. Hän itse häpesi pituuttaan ja käveli usein hartiat kumarassa vaikuttakseen "tavallisemmalta".



Äiti halusi kohentaa tyttärensä itseluottamusta ja ryhtiä ja ilmoitti tämän paikalliselle mallikurssille. Perhe asui tuolloin Pesaron kaupungissa maan itärannikolla. Eräs kurssin opettajista havaitsi Annan potentiaalin ja kehotti tätä hakeutumaan Milanoon, maan muodin keskukseen.



Anna alkoi kiertää mallikuvasto kainalossaan casting-tilaisuuksissa.



– Olin samassa jonossa esimerkiksi Charlize Theronin https://www.is.fi/haku/?query=charlize+theronin ja Sharon Stonen https://www.is.fi/haku/?query=sharon+stonen kanssa, hän muistelee.



Ensimmäisten muotikuvausten ja -näytösten jälkeen Anna voitti asuinalueensa Marchen missikilpailut 1989.



– Itse olin yllättynyt ensimmäisestä missitittelistäni, sillä pidin itseäni liian eksoottisena edustamaan tyypillistä, italialaista naiskauneutta, Anna sanoo



Tittelin myötä ovi aukesi suoraan saman vuoden Miss Italia -kisoihin, joissa hän sijoittui toiseksi. Annalle myönnetty Miss Cinema -titteli oli ennusmerkki tulevasta.











Eräs elokuvaohjaaja kiinnitti huomiota vaaleaan kaunottareen ja otti tähän yhteyttä. Kyseessä oli yksi italialaisen elokuvan suurista nimistä, Federico Fellini https://www.is.fi/haku/?query=federico+fellini (1920- 1993).



Fellinin kiinnostus vaaleisiin, muodokkaisiin naisiin oli tunnettua. Yksi tunnetuimmista Fellinin löydöistä oli ruotsalainen Anita Ekberghttps://www.is.fi/haku/?query=anita+ekberg, jonka sensuelli kahlaus roomalaisessa Fontana dei Trevi -suihkualtaassa La dolce vita -elokuvassa (1960) on elokuvahistorian kuuluisimpia kohtauksia.



Fellini etsi naispääosan esittäjää suuren pankin mainokseen.



– Fellini ihmetteli, kuinka skandinaavin näköinen nainen puhui emilia-romagnalaisella aksentilla!



Annan korostus oli tarttunut perheen asuessa useamman vuoden lähellä Bolognaa, Emilia Romagnan alueella. Fellini oli myös saman alueen poikia, syntynyt Riminissä.



Annan osuus pariminuuttisessa mainoksessa oli lyhyt, mutta se ei jäänyt keneltäkään huomaamatta. Oli vuosi 1992.



– Urani lähti rakettimaiseen nousuun, minua kutsuttiin kaikkialle: suurimpien muotitalojen näytöksiin, mainoksiin, keskusteluohjelmiin, tv-sarjoihin, elokuviin... Anna kertoo.





”Monet sopimukset tehdään lakanoiden välissä”

Vuonna 1995 hän oli maan seuratuimman tv-ohjelman, Sanremon laulufestivaalin, juontaja konkari Pippo Baudon https://www.is.fi/haku/?query=pippo+baudonkanssa. Annan jokaista elettä ja askelta seurattiin, puhuttiin "suomalaisesta", "lappalaisesta" ja "viikinkinäyttelijästä". Annan Entten tentten teelika mentten -rapesitys upposi yleisöön niin paikan päällä Ariston-teatterissa kuin kotikatsomoissa ympäri Italian.



Anna alkoi siirtyä kokonaan elokuvien, tv-sarjojen ja teatterin pariin ja muotikuvaukset saivat jäädä.



Vuonna 1993 hän teki ensimmäisen roolinsa Marco Risinhttps://www.is.fi/haku/?query=marco+risin elokuvassa Nel continente nero (Mustalla mantereella), jossa hän oli pääosan esittäjän tyttöystävä. Seuraavana vuonna hän oli 1950-60 lukujen kohukaunottaren Sylva Koscinan https://www.is.fi/haku/?query=sylva+koscinanrinnalla elokuvassa C'è Kim Novak al telefono (Kim Novak on puhelimessa) ja samana vuonna italialaisen komedian "grand old man" Carlo Vanzinan https://www.is.fi/haku/?query=carlo+vanzinanohjaamassa historiallisessa hupifilmissä S.P.Q.R. - 2000 .5 anni fa (S.P.Q.R. - 2000 .5 vuotta sitten), jossa Anna oli rehevä ilotyttö nimeltä Poppea. Roolinimi viittaa rintoihin.



Omasta mielestään tärkeimmän roolinsa Anna teki 1994 scifi-elokuvassa Dellamorte Dellamore. Pääosanesittäjä oli Rupert Everet https://www.is.fi/haku/?query=rupert+everetja Annalla oli tämän naisystävän rooli. Vuonna 1996 Anna esiintyi ensimmäistä kertaa tv-juontajana valtiollisen kanavan Rai 1:n alkuillan arvoituskisassa Luna Park.











90-luvun lopussa Annan kysyntä juontajatehtäviin vain kasvoi: 1997 hän juonsi suositun lastenlaulukisan nimeltä Zecchino d'oro, ja vuosina 1998-99 Anna oli toinen keskustelu- ja viihdeohjelman Domenica In juontajista.



Vuonna 2001 Anna kohahdutti poliittisessa satiiriohjelmassa Satyricon riisumalla punaiset pitsialushousunsa suorassa lähetyksessä.



Suomessa syntynyttä kaunotarta on nähty myös muutamissa tosi-tv-ohjelmissa: Italian Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa hän sijoittui 2007 toiseksi. Vuonna 2013 Anna osallistui Jump-nimiseen hurjapäiseen realityyn, jossa kilpailijat hyppäävät omituisista paikoista eri tyyleillä ja eri varusteilla. Anna ei arkaillut ja sijoittui neljänneksi.



Annan uraan kuuluvat myös teatteriesitykset, radiojuonnot ja tv-elokuvat sekä vähäpukeiset seinäkalenterit, joita hän on tehnyt viisi.



Nykyään Annaa nähdään harvemmin televisiossa tai elokuvissa.



– Sinulla täytyy olla tänä päivänä suhteita korkealla tasolla, jos haluat saada rooleja. Monet sopimukset tehdään lakanoiden välissä, hän vihjaa.





T-paidan riisuminen jäi historiaan

Yksi Annan tunnetuimmista tempauksista on riisuutuminen jalkapallojoukkue Lazion mestaruusjuhlissa 2000 täpötäyden stadionin edessä.



Anna oli luvannut hyvissä ajoin kesken futiskauden, että riisuisi t-paitansa suorassa lähetyksessä, mikäli hänen lempijoukkueensa saavuttaisi Serie A:n ykkössijan. Tapaus nousi lehtien palstoille ympäri jalkapalloilevan maailman ja on jäänyt italialaisen jalkapallohistorian sivuille, vaikka ei varsinainen urheilusaavutus olekaan.











Annan sydän sykkii tulisesti edelleen Laziolle, osittain siksi, että seuran tunnusvärit ovat samat kuin Suomen lipun, ja osittain sen vuoksi, että pikkuveli Sauro on pääkaupungin toisen joukkueen, Roman, innokas kannattaja. Sisaren piti kulkea eri polkuja.





Suomalaisuus näkyy tyttäressäkin

Vuonna 2007 tapahtuneen avioeronsa jälkeen Anna Falchi eli pari vuotta sinkkuna, kunnes tapasi liikemies Denny Montesinhttps://www.is.fi/haku/?query=denny+montesin. Suhde Montesiin oli alusta alkaen ilman suuria odotuksia, mutta yhdessä mielessä se muutti totaalisesti Annan elämän: syksyllä 2010 syntyi tyttö, jolle annettiin nimeksi Alyssahttps://www.is.fi/haku/?query=alyssa.



Tytär on tärkeintä Annan elämässä: hänen olemuksensa sulaa silmissä, kun hän kertoo Alyssasta, joka on nyt 7-vuotias.



– Ihmeellistä Alyssassa on se, että hän on täysin vaalea, aivan kuin minä pienenä. Suomalaisuus näkyy hänen luonteesaankin: hän on päättäväinen ja lujatahtoinen. Sukulaiset ja ystävät kutsuvat häntä välillä nimellä "Angelina Merkel" - minusta hänessä on iso annos suomalaista sisua! nauraa Anna.











Edellisenä päivänä tytär oli tullut koulusta ja kysynyt miettiväisenä: "äiti, olenko minä albiino?" Koulussa oli puhuttu tästä ominaisuudesta, ja Alyssa oli mielessään verrannut itseään tummempiin luokkatovereihinsa.



Muuten hän ei eroa millään tavalla tavallisista italialaislapsista: Alyssa ei käy eliittikoulua eikä harrasta kalliita muotilajeja. Anna kertoo heidän käyvän korttelin leikkipuistossa ja sulautuvan vaivattomasti muiden perheiden joukkoon.



– Monesti puistokavereiden vanhemmat ihmettelevät, kuinka "tavallinen" olen. Ei minun tarvitse esittää tähteä arkielämässäni, Anna vakuuttaa.



Kuten äitinsä ja isoäitinsä myös Alyssa rakastaa eläimiä. Perheeseen kuuluvat kissa Grisu ja koira Lana. Joka aamu Alyssa vie lähipuistossa asustavalle kissayhteisölle aamiaisen.



– Kissat tuntevat Alyssan jo kaukaa ja juoksevat innoissaan vastaan. Tytön huoneen seinät ovat eläinkuvien peitossa, Anna kertoo.



Rooma on tunnettu lukuisista kissayhteisöistään, jotka elävät Ikuisen kaupungin monumettien suojissa ja joiden hyvinvoinnille ovat omistautuneet sadat kaupunkilaiset, joita kutsutaan nimellä "gattara" (kissanhoitaja).



– Alyssa sai jokin aika sitten kunniakirjan, jossa hänet nimettiin Rooman nuorimmaksi gattaraksi. Hän on siitä tavattoman ylpeä, Anna kertoo silmät loistaen - vähintään yhtä ylpeänä.



Juttu on julkaistu alun perin Ilta-Sanomissa 7.4.2018.