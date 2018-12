Entinen Miss Suomi muistelee työtään lentoemäntänä 60-luvulla – Finnairin vanha univormu loksauttaa leuat: ”Glamour on nykyään rapissut”

Viihde

Entinen Miss Suomi muistelee työtään lentoemäntänä 60-luvulla – Finnairin vanha univormu loksauttaa leuat: ”Gl

Vuoden 1961 Miss Suomi Ritva Wächter https://www.is.fi/haku/?query=ritva+wachter todisti lentoemännän ammatin kulta-aikaa 1960- ja 1970-luvuilla. Tuolloin ulkomaanmatkailu oli vielä eksoottista ja harvinaista, ja kun reissuun lähdettiin, otettiin siitä kaikki ilo irti.



– Kun päästiin lomalle, ruvettiin napsimaan alkoholia heti lentokoneessa ja tupakointikin oli tuolloin sallittua lennoilla. Meininki on rauhoittunut matkustamoissa paljon siitä. Etelänmatkailu oli silloin niin harvinaista, että kun reissuun lähdettiin, oli se ”ilo irti elämästä” -meininkiä, Wächter muistelee.



Konkarilentoemäntä myöntää, että joskus tilanne äityi hurjaksi, mutta kaikesta selvittiin aina napakalla tilanteeseen puuttumisella.



– Kaikkea sitä sattui, mutta niihin oppi suhtautumaan jämäkästi. Minulle ei ole jäänyt ikävää oloa, vaikka asioita sattui varsinkin, kun alkoholi oli sellainen luonnollinen juoma lentokoneessa.











Lentoemännän ammatti on kokenut valtavan muutoksen viimeisten vuosikymmenien aikana ja se näkyy glamourin karisemisena. Wächter kertoo, että kun hän itse lensi ja työskenteli Finnairin Finn hostessina, vietettiin perillä kohteessa usein jopa viikko.



– Nykyään käydään vain kääntymässä. Meillä oli paljon vähemmän lentoja kohteisiin ja kun oli yksi viikkovuoro, vietettiin viikko perillä New Yorkissa tai Bangkokissa. Sehän oli varsinaista luksuselämää, hän nauraa.



– Se aika oli tarkoitettu lepoon. Se oli pieni loma aina, kun viikon tai viisi päivää vietti eksoottisessa kohteessa sai suuressa metropolissa. Sitä tuli tutustuttua nähtävyyksiin, shoppailtua ja nautittua lämmöstä.











Lentoemännän työtahti on Wächterin mukaan nykyään todella hurja verrattuna hänen uransa aikaan.



– Pitkän lennon jälkeen oli pitkät lepovuorot kotonakin. Ei se ollut yhtään niin tiivistä kuin nykyään. Yksi tyttäristäni on lentoemäntä, joten minulla on hyvä vertailukohta.



– Glamour on rapissut valitettavasti vähitellen pois kokonaan. Nykyään se on pelkkää työtä ja tarjoilua taivaalla.



Penny Lane -vintageputiikkia Helsingissä pyörittävä Wächter muistuttaa, että kun hän lensi ympäri maailmaa, oli aika hyvin erilainen muutenkin kuin lentoemännän työn kannalta. Hänen mieleensä on painunut uhkaavalta tuntunut tilanne, joka sattui 1980-luvun taitteessa Neuvostoliitossa.



– Toimme Tokiosta 200 japanilaisturistia Suomeen ja teimme välilaskun Venäjälle tarkoituksena tankata lisää polttoainetta, mutta sitä ei jostain syystä saatukaan. Jouduimme seisomaan siellä kentällä ainakin puoli päivää ja tunnelma oli aika pelottava. Lentäjät eivät päässeet viranomaisten kanssa yksimielisyyteen tankkaamisesta, bensaa ei haluttu antaa.



– Silloin lentäjillä oli mukana matkakassa, josta he maksoivat suoraan käteisellä, kun ei ollut edes luottokortteja käytössä. Neuvottelu bensasta kesti ja kesti, ja nämä japanilaisetkin jo hermostuivat ja lupasivat kerätä kolehdin kasaan, jotta pääsisimme pois sieltä. Lopulta kapteenimme sai asian sovittua ja yks kaks maan alta ilmestyi putket täyttämään tankit. Tapahtumasarja ei ollut lainkaan miellyttävä kokemus.











Wächter työskenteli Finnairin lentoemäntänä huimat 46 vuotta, vuodesta 1963 aina vuoteen 2009 saakka. Hän jäi eläkkeelle 68-vuotiaana, vaikkei olisi millään malttanut.



– Haluaisin vieläkin lentää, mutta onneksi matkustajana pääsee edelleen taivaalle. Matkustajana lentäminen on kyllä paljon rankempaa, koska töissä ollessa pääsi liikkumaan koko ajan ja 8-10 tunnin lennot eivät tuntuneet missään.



Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 25.2.2018.