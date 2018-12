Lordista tuttu Awa muistelee bändin menestysvuosia – huippuhetkien jälkeen kaikki romahti: ”Ei ollut kotia eikä työtä”

Viihde

Lordista tuttu Awa muistelee bändin menestysvuosia – huippuhetkien jälkeen kaikki romahti: ”Ei ollut kotia eik

Kosketinsoittaja Leena Peisahttps://www.is.fi/haku/?query=leena+peisa, 38, oli seitsemän vuotta Lordi-yhtyeen ainoa naisjäsen Awa. Noiden vuosien aikana yhtye toi Suomelle voiton euroviisuissa sekä kiersi esiintymässä lähes kaikilla maailman mantereilla.



– Tuskin tulen koskaan kokemaan mitään yhtä huimaa kuin mitä Lordin kanssa sain kokea. Voittovuosi 2006 on ollut elämäni huikeinta aikaa, Leena Peisa sanoo.



Voiton muisteleminen tuo vieläkin mukavia tuntemuksia.



– Tunnen iloa ja ylpeyttä. Olen ollut mukana nostamassa Suomen pois viisujen nollasarjasta. Voitto tuli Suomeen, mutta oli samalla rockin ja bändisoiton suurta juhlaa yli kansallisuusrajojen.



Uusia ihmisiä tavatessaan Peisa saa edelleen kuulla, missä voiton hetkellä on oltu.



– Siitä huomaa, kuinka paljon voitto monille merkitsi. On hienoa, että on saanut olla jättämässä noin pysyvän muiston ihmisten mieliin.



Lordi teki todeksi myös kuusivuotiaasta musiikkia opiskelleen Peisan omat haaveet.



– Olin aina toivonut kansainvälistä uraa. Se toteutui Lordin kanssa. Suurimman unelman saavuttaminen ei kuitenkaan tarkoita, että sen jälkeen elämä olisi pelkästään ihanaa, Peisa muistuttaa.













Leena Peisa jätti Lordin vuonna 2012. Vasta nyt, yli viisi vuotta eron jälkeen, Peisa tulee julkisuuteen omilla kasvoillaan puhumaan Lordi-yhtyeestä poseeratessaan IS:lle.



Lordista lähdettyään Peisa asui Italiassa merenrantatalossa italialaisen avopuolisonsa kanssa, kunnes pariskunnan erottua palasi Helsinkiin kolmisen vuotta sitten.



– Vasta silloin pystyin kunnolla suremaan sekä Lordista lähtemistä että avoeroani. Vuosi 2015 oli tähänastisen elämäni rankin. Jouduin katsomaan totuutta silmiin. Sekä uralla että rakkaudessa olin saavuttanut unelmani, mutta myös menettänyt ne molemmat.



Peisa oli myynyt asuntonsa muuttaessaan avopuolisonsa kotimaahan. Kaikki piti aloittaa alusta.



– Palasin ihan tyhjän päälle. Ei ollut kotia eikä työtä.



Elämä lähti kuitenkin rullaamaan, kun mieli alkoi taas palaa soittamaan. Peisa teki viimeisen keikkansa Lordin kanssa elokuussa 2012.



– Seuraavan kerran olin keikalla vasta vuoden 2015 alkupuolella. En ollut tajunnut, kuinka väsynyt olin ollut. Meni ainakin vuosi, ettei tehnyt mieli soittaa ollenkaan. Sen jälkeen aloin vähitellen soitella ihan itsekseni.













Tällä hetkellä Leena toimii kosketinsoittajana muutamia singlejä julkaisseessa Sampsa Astala ja Qma -yhtyeessä, mutta myös muissa projekteissa. Sampsa Astalahttps://www.is.fi/haku/?query=sampsa+astala oli aiemmin Lordin rumpali.



– Kyse on Sampsan sooloprojektista, jossa Qma on hänen taustabändinsä. Kun on taustabändissä palkattuna muusikkona, on enemmän vapautta tarvittaessa myös irtautua projektista.



Peisaa on kosiskeltu mukaan monenlaisiin kokoonpanoihin.



– Ollessani Lordissa minulle tarjottiin kosketinsoittajan paikkaa kansainvälisen tähden bändissä. Pestiä tarjottiin toistamiseen lähdettyäni Lordista, mutta silloinkin kieltäydyin. Tuolloin ei ollut tarpeeksi virtaa, mutta jos vielä kysyttäisiin, todennäköisesti lähtisin mukaan, Leena paljastaa.



Hän on ollut mukana miesvaltaisessa musiikkibisneksessä 15-vuotiaasta, jolloin bändeissä soittaminen alkoi. Yleensä hän on ollut bändin ainoa nainen.



Vääjäämättä seksuaalisesta häirinnästä on karttunut paitsi tietoutta, valitettavasti myös omakohtaista kokemusta.



– Nykyään kaikki on mennyt asiallisesti, mutta nuorempana tapahtui kaikenlaista kyseenalaista. Nuorena sitä antaakin helpommin asioiden tapahtua, koska se tuntuu olevan pelin henki. Onneksi minulla oli hyvin suojelevia bändikavereita, joten mitään todella pahaa ei päässyt tapahtumaan, muusikko miettii.



– Myös naisten on hyvä katsoa peiliin ja miettiä, miten naisellisuutta käytetään hyväksi. Siltikään mikään ei oikeuta törkeyksiä eikä toiseen kajoamista.



















Omalle kohdalle sattui Lordin Amerikan-kiertueella paikallinen työntekijä, joka tunkeutui muita aiemmin nukkumaan menneen Peisan makuusoppeen bussissa. Leena oli unessa, kun mies alkoi kähmiä.



– Hän röhnötti päälläni, mutta sain tapeltua vastaan. Lopulta hän luovutti ja lähti pois. Tuon tapauksen jälkeen olen tiennyt, mitä tarkoittaa, kun joku joskus kertoo lamaantuneensa hädän hetkellä. Itsellenikin meinasi käydä niin, kun säikähdin hereille pimeässä bussissa.



Tapaus käsiteltiin miehen esimiesten kanssa seuraavana päivänä. Amerikkalaismies pyyteli anteeksi, mutta samalla vähätteli asiaa. Kiertueen loppuajan mies pysytteli kaukana Leenasta.



Helsingin yliopistosta valmistunut Peisa työskentelee nyt lisäopintojen ohessa tukea tarvitsevien nuorten parissa.



– Se on musiikin ohella toinen kutsumusammattini. Sosiaalialan palkat ovat surkeita, mutta työ antaa henkisesti paljon, kun saa autettua vaikkapa syrjäytyneen nuoren kiinni elämään, Peisa perustelee.



Peisa mietti aikanaan perusteellisesti Lordista lähtemisensä.



– Harkitsen yleensä asiat tarkkaan. Olen hyvin lojaali, ja ero bändistä oli vaikeaa. Oli todella surullista, kun tajusin, etten pysty jatkamaan, Peisa myöntää.



– Ratkaisu oli monen asian summa. Väsymys oli sekä fyysistä että henkistä. Bändi oli vallannut elämän niin kokonaisvaltaisesti vuosien ajan. Eksyin vähän itsestäni ja omista tarpeistani.











Kun musiikki on työtä, siihen liittyy paljon sellaista, mitä moni ei tule ajatelleeksi.



– Yrittäjänä muusikon pitää esimerkiksi hoitaa kirjanpidot ja muut viralliset vaatimukset. Se ei ole aina helppoa, jos on kuukausikaupalla kiertueella toisella puolella maapalloa.



Awan asu oli fyysisesti raskas ja muillakin tavoin epämukava.



– Taju ei lähtenyt koskaan, mutta aina olo ei ollut paras mahdollinen. Kun on peitetty lateksilla, iho ei pääse hengittämään ja silmät ärsyyntyvät, kun piilolinssejä joutuu pitämään pitkään.



Hankalammista puolista on kuitenkin turha tehdä numeroa, sillä Lordissa olo tarjosi kuitenkin paljon enemmän mukavia kokemuksia.



– Aukesi upeita maailmoja, kun kiersimme maapalloa Uutta-Seelantia myöten. Tapasimme ihmisiä, joihin muuten ei juurikaan pääse tutustumaan.



Kohokohtiin kuului muun muassa omiin suurimpiin idoleihin kuuluvan Whitesnake-laulajan David Coverdalenhttps://www.is.fi/haku/?query=david+coverdalen kohtaaminen.



– Tuntuihan se hienolta, kun samoilla festivaaleilla esiinnyttäessä hotellilla tuli törmättyä useamman kerran Coverdaleen ja tämän puolisoon, ja Coverdale tervehti ja kyseli kuulumisia. Olen todella, todella kateellinen Whitesnake-yhtyeen kosketinsoittajalle, Leena myöntää hymyillen.

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen 18.02.2018. Ilta-Sanomat julkaisee vuodenvaihteessa uudelleen joitakin vuoden 2018 luetuimpia juttuja.