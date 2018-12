Reece esitti 5-vuotiaana Titanic-elokuvassa vain yhden repliikin – näin paljon hänelle maksetaan edelleen: ”Lisää rahaa minulle”

Viihde

Reece esitti 5-vuotiaana Titanic-elokuvassa vain yhden repliikin – näin paljon hänelle maksetaan edelleen: ”Li

Kun Reece Thompson https://www.is.fi/haku/?query=reece+thompsonoli vasta 5-vuotias, hän sai pienen roolin Titanic-elokuvasta. Nuori Reece esitti elokuvassa irlantilaista pikku poikaa, joka matkusti äitinsä ja siskonsa kanssa laivan kolmannessa luokassa.



Reece nähtiin elokuvassa kolmessa kohtauksessa ja hän esitti vain yhden pienen repliikin.



– Mitä me teemme äiti? pojan repliikki kuuluu.











Nyt Reece on 25-vuotias ja työskentelee markkinointipäällikkönä Utahissa sijaitsevassa laskettelukeskuksessa. Hän kertoi Business Insiderin http://www.thisisinsider.com/titanic-film-residuals-2018-1?utm_content=buffer651a1&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer-insider-main haastattelussa, että pääsi mukaan elokuvaan sen jälkeen, kun hän oli voittanut pienen kilpailun ollessaan lapsimalli. Hänelle oli tarjottu kahta erilaista roolia: huoltoaseman mainosroolia tai roolia ”ison budjetin elokuvassa”.



– Äitini oli vain, että ”tee vain tämä rooli. Se tulee olemaan siistiä. Ja vaikka elokuva olisi surkea, niin me ainakin näemme sen.” Elokuvastahan tuli jättimenestys, joten ei ollut lainkaan huono päätös äidiltäni, se on varma.



Katso alla olevalta videolta, miltä elokuvan lapsinäyttelijät näyttävät nykyään:





Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä https://www.youtube.com/watch?v=ur4_yKCjye4&t=101s Reecelle maksettiin tuolloin elokuvasta 30 000 dollarin eli noin 24 000 euron kertakorvaus. Rahat sijoitettiin ja hän on nyt maksanut niillä opiskelunsa, autonsa ja elämänsä.Mies kuitenkin paljastaa, että hänelle maksetaan pari tuntia kestäneestä työstä edelleenkin korvauksia.– Se on omituista, koska se ei ole edes mielessäni enää koskaan. En ajattele, että milloinkohan saan taas Titanic-sekkini. Vaan kun se tulee, niin olen ”mahtavaa, ylimääräiset 100 dollaria”.Sekkien suuruus vaihtelee Reecen mukaan yleensä 200 ja 300 dollarin välillä. Euroissa summa on 160–240 euroa. Suurempia summia on tullut silloin, kun elokuvasta on tehty esimerkiksi uusi DVD-versio tai vastikään, kun sen ilmestymisestä tuli kuluneeksi 20 vuotta.– Toivottavasti he jatkavat elokuvan esittämistä paljon, koska se tarkoittaa lisää rahaa minulle.Tältä mies näyttää nykyään:

Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 28.1.2018.