Muistatko iki-ihanan Pieni talo preerialla -sarjan? Näin sarjan tähdille kävi 70-luvun suosikkisarjan jälkeen: kokaiinikoukku, kodittomuus...

Muistatko iki-ihanan Pieni talo preerialla -sarjan? Näin sarjan tähdille kävi 70-luvun suosikkisarjan jälkeen:

Pieni talo preerialla –tv-sarjan kuvauksista on ehtinyt vierähtää vuosikymmeniä. Monelle ohjelman näyttelijöistä rooli sarjassa jäi uran kohokohdaksi. Osa tähdistä on kuitenkin jatkanut näyttelemistä muun muassa teatterin ja ääninäyttelemisen parissa.





Melissa Gilbert

Melissa Gilberthttps://www.is.fi/haku/?query=melissa+gilbert, 53, esitti sarjassa Laura Ingallsiahttps://www.is.fi/haku/?query=laura+ingallsia. Sarjan loppumisen jälkeen hän on muun muassa toiminut kaksi kautta Screen Actors Guildin puheenjohtajana. Vuoden 2015 elokuussa Gilbert asettui demokraattipuolueen kongressiehdokkaaksi Michiganissa.











Gilbert on eronnut kaksi kertaa ja hänellä on molemmista liitoistaan yksi lapsi. Toisen lapsensa Gilbert on nimennyt Michaeliksi sarjassa niin ikään esiintyneen Michael Landonin https://www.is.fi/haku/?query=michael+landoninmuistoksi. Landon menehtyi vuonna 1991.











Gilbert on aktivoitunut myös politiikassa ja pyrki kongressiedustajaksi vuonna 2015. Kampanja jäi kuitenkin kesken, sillä tähti kärsi pahoista selkävaivoista.











Tähden selkävaivat olivat seurausta pää- ja niskavammoista vuodelta 2012. Tuolloin Gilbert sai niskavammoja ja aivotärähdyksen pieleen menneestä tanssinumerosta Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa ja vain kuukausia myöhemmin Gilbertin päälle romahti hänen vuokraamansa talon yläkerran parvekkeen osia.



People-lehti kertoi aiemmin, että alunperin Gilbertin selkävaivat alkoivat pullistuneesta välilevystä vuonna 2003.



Gilbert nousi pari vuotta sitten otsikoihin kerrottuaan avoimesti poistattaneensa silikonirintansa. Hän kertoi tulleensa tietoiseksi niiden terveysvaikutuksista ja halusi siksi luopua implanteista. Tähti kertoi olevansa erittäin tyytyväinen pienempiin rintoihinsa.



Myrskyisää elämää nuoruudessaan elänyt Gilbert puhui vuonna 2012 National Enquirer -lehdelle päihdeongelmistaan. Gilbert alkoi käyttää kokaiinia ja juoda 19-vuotiaana. Alkoholinkäyttö ryöstäytyi käsistä kolmekymppisenä.











Hän paljasti lehdelle menettäneensä tuolloin isoisänsä ja juoneensa kaksi viinipulloa suruunsa joka ilta, koska ei pystynyt nukkumaan. Vuonna 2012 Gilbert oli pysynyt vuosia raittiina, mutta pelkäsi luisuvansa takaisin ahdinkoon.



Vuonna 2011 Gilbert erosi näyttelijä Bruce Boxleitneristähttps://www.is.fi/haku/?query=bruce+boxleitnerista, jonka kanssa oli naimisissa 16 vuoden ajan. Ex-parilla on vuonna 1995 syntynyt Michaelhttps://www.is.fi/haku/?query=michael-poika. Gilbertillä on myös vuonna 1989 syntynyt näyttelijäpoika Dakota Brinkmanhttps://www.is.fi/haku/?query=dakota+brinkman aiemmasta liitostaan näyttelijä Bo Brinkmanin https://www.is.fi/haku/?query=bo+brinkmaninkanssa.





Michael Landon

Ingallsin perheen isää Charles Ingallsia esittänyt Michael Landon https://www.is.fi/haku/?query=michael+landon oli jo suuri tähti ennen Pieni talo preerialla -sarjaa. Hän oli esiintynyt 14 vuoden ajan suositussa Bonanza-sarjassa, jossa hän esitti Joe Cartwrightia. Komeasta Landonista oli tullut Bonanzassa naiskatsojien suuri suosikki, jolle sateli fanipostia enemmän kuin kenellekään muulle sarjan tähdistä.











Bonanzan päätyttyä Landon sai tähditettäväkseen heti toisen hittisarjan, Pieni talo preerialla. Hän toimi myös sarjan tuottajana, käsikirjoittajana ja ohjaajana.



Landon jätti Pieni talo preerialla -sarjan 1983. Kiireisen näyttelijän ura mullistui kun hänellä todettiin 1991 haimasyöpä. Landon kertoi haastatteluissa ennusteen olevan erittäin huono ja valmistautuneen kuolemaan. Hänen viimeinen julkinen esiintymisensä oli The Tonight Show’ssa kesäkuussa 1991. Heinäkuussa 54-vuotias näyttelijä menehtyi kotonaan Malibussa läheistensä ympäröimänä.











Melissa Gilbert on muistellut lämmöllä hänen ja Landonin yhteistyötä sarjassa ja kuvaillut näyttelijän olleen hänelle kuin oma isä.



– Hän oli kuin toinen isä minulle. Oma isäni kuoli kun oli 11-vuotias ja Michael otti elämässäni isän roolin, Gilbert on sanonut.













Alison Arngrim

Ilkeän Nellie Olesonin roolin jälkeen Alison Arngrimhttps://www.is.fi/haku/?query=alison+arngrim, 56, on työskennellyt muun muassa komiikan parissa. Näyttelijä on puhunut julkisuudessa avoimesti tulleensa seksuaalisesti hyväksikäytetyksi lapsena.



– Saan edelleen viestejä ihmisiltä, jotka kertovat ettei heillä ollut samanlaista täydellistä lapsuutta kuin Inglassin perheellä sarjassa. Myös minulle sarja toi lapsena asioita ja kokemuksia, joita en muutoin saanut, hän kertoi Today Show’ssa 2010.











Hän on kertonut Nellie Olesonin esittämisen auttaneen häntä käsittelemään vihaansa.



– Pahiksen rooli on täydellinen. OIen aina rakastanut Nellien kaltaisten hahmojen esittämistä. On todella kummallista, että 11- tai 12-vuotiaana ihmiset kutsuvat sinua ämmäksi, mutta se on tarkoitettu kohteliaisuudeksi, hän nauroi Today Show’ssa.













Melissa Sue Anderson

Melissa Sue Andersonhttps://www.is.fi/haku/?query=melissa+sue+anderson, 55, nähtiin sarjassa Mary Ingallsinahttps://www.is.fi/haku/?query=mary+ingallsina. Hän oli sarjassa mukana vuodesta 1974 vuoteen 1981 asti. Maryn rooliin hypätessään Anderson oli vasta 11-vuotias.











Anderson on julkaissut elämänkerran vuonna 2010, jossa hän kertoo ajoistaan Pieni talo preerialla -sarjassa. Anderson on naimisissa yhdysvaltalaisen käsikirjoittaja Michael Sloaninhttps://www.is.fi/haku/?query=michael+sloanin kanssa ja heillä on kaksi lasta.













Karen Grassle

Karen Grasslehttps://www.is.fi/haku/?query=karen+grassle, 75, muistetaan roolistaan Inglassin perheen äitinä Caroline Ingallsinahttps://www.is.fi/haku/?query=caroline+ingallsina. Grassle oli jo ennen Carolinen roolia niittänyt menestystä teatterin parissa. Sarjan jälkeen Grassle jatkoi näyttelemistä teatterissa ja on esiintynyt pienissä rooleissa myös lukuisissa elokuvissa.











Myöhemmin hän on toiminut yhtenä Sante Fe’s Resourcen teatterin perustajana ja teatterin taiteellisena johtajana.













Charlotte Stewart

Eva Beadle Simmsiä eli Miss Beadlea näytellyt Charlotte Stewarthttps://www.is.fi/haku/?query=charlotte+stewart, 76, julkaisi kesäkuussa 2016 muistelmansa A Bad Girl's Guide to Becoming Miss Beadle, Mary, and Me.



Elämäkerrassaan Stewart kertoi avoimesti vuosistaan supersuositussa Pieni talo preerialla -sarjassa sekä nuoruusvuosiensa vilkkaasta seksielämästä, alkoholismista sekä huumeriippuvuudesta, joka oli koitua jopa Stewartin kohtaloksi.











Kirjassa Stewart paljasti deittailleensa nuorena lukuisien tunnettujen näyttelijöiden ja taiteilijoiden kanssa, kuten Doors-nokkamies Jim Morrisoninhttps://www.is.fi/haku/?query=jim+morrisonin, näyttelijä Jon Voightinhttps://www.is.fi/haku/?query=jon+voightin, Bill Murrayn https://www.is.fi/haku/?query=bill+murrayn ja Chad Everettin https://www.is.fi/haku/?query=chad+everettinkanssa.



Smashing Interviewsin haastattelussa Stewart paljasti eläneensä nuorena villiä ja kokeilunhaluista seksielämää.



– 70-luku oli naisille kokeellista aikaa: vapaata rakkautta sekä paljon marihuanaa ja huumeita, Stewart kertoi.



– Olin vähän yli 20-vuotias ja näyttelijätär kaupungissa, jossa oli paljon hyvännäköisiä sinkkumiehiä. He olivat kiinnostuneita minusta. Se oli mahtavaa aikaa, en kadu mitään, hän sanoi.



Villi bile-elämä alkoi koitua kuitenkin taakaksi Stewartille ja muutama vuosi Pieni talo preerialla -sarjan päättymisen jälkeen Stewart ajautui vakaviin ongelmiin huume- ja alkoholiriippuvuuden takia.











Bilettämisen riistäydyttyä käsistä Stewart oli koditon ja pahasti koukussa aineisiin. Sittemmin näyttelijä on saanut elämänsä takaisin raiteilleen.





Dean Butler

Lauran aviomiestä Almanzo James Wilderia sarjan myöhemmissä vaiheissa näytellyt Dean Butlerhttps://www.is.fi/haku/?query=dean+butler, 61, on esiintynyt sarjan päättymisen jälkeen lukuisissa pikkurooleissa tv-sarjoissa. Hänet on nähty muun muassa Buffy, vampyyrintappaja -sarjassa.



Nykyään hän toimii myös ohjaajana ja tuottajana.













Matthew Laborteaux

Matthew Laborteaux https://www.is.fi/haku/?query=matthew+laborteauxtuli tutuksi roolistaan Ingalssin perheen adoptiopoikana Albert Quinn Ingallsina.



Myöhemmin hänet on nähty muun muassa elokuvassa Hollywoodland. Lisäksi hän on tehnyt töitä ääninäyttelijänä ja videopelien parissa.

















Kyle Richards

Kyle Richardshttps://www.is.fi/haku/?query=kyle+richards näytteli Alicia Sanderson Edwardin https://www.is.fi/haku/?query=alicia+sanderson+edwardinroolia. Tunnetuimman roolinsa jälkeen hänet on nähty useissa kauhuelokuvissa. Richards on ollut julkisuudessa myös Beverly Hillsin täydelliset naiset –sarjan myötä. Viime vuonna Richars oli mukana The New Celebrity Apprentice – sarjassa.









Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 26.1.2018.