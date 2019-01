Bill Gatesin 21-vuotias tytär elää hillitöntä luksuselämää – isä ei jätä tyttärelleen miljardiperintöä: ”En aio haudata lapsiani rahaan”

Viihde

Bill Gatesin 21-vuotias tytär elää hillitöntä luksuselämää – isä ei jätä tyttärelleen miljardiperintöä: ”En ai

Microsoftin perustajan Bill Gateshttps://www.is.fi/haku/?query=bill+gates, 62, on varjellut yksityiselämäänsä julkisuudelta. Gatesin kolme lasta Jenniferhttps://www.is.fi/haku/?query=jennifer, Roryhttps://www.is.fi/haku/?query=rory ja Phoebehttps://www.is.fi/haku/?query=phoebe ovat pysytelleet poissa parrasvaloista ja lasten elämästä tiedetään varsin vähän.



Gatesin vanhin lapsi Jennifer on jo 21-vuotias nuori nainen ja sisaruksista se, jota on nähty isänsä rinnalla enemmän julkisuudessa.



Business Insider ja The Inquisitor -lehtien mukaan Jennifer opiskelee Stanfordin yliopistossa biologiaa ja valmistuu tänä vuonna, mutta nuoren naisen arki on kaukana tavallisesta opiskelijaelämästä.



Amerikkalaismedian mukaan Jenniferin ei ole koskaan tarvinnut huolehtia lukukausimaksuista tai opintojen rahoituksesta, sillä isä on tukenut tytärtään hyvin avokätisesti.



Toisin kuin monet muut opiskelutoverinsa, Jennifer viettää vapaa-aikansa matkustellen ja rakastamansa hevosurheilun parissa.



Jennifer on niittänyt mainetta kilparatsastuksessa ja matkustaa ympäri maailmaa kisoissa. Hän on kertonut aloittaneensa ratsastuksen 6-vuotiaana.



– Hevoseni Alex on todella herttainen, mutta myös nopea ja itsevarma. Olen todella innoissani päästessäni kisaamaan hevosen kanssa, Jennifer intoili US Equestrianin kotisivuilla marraskuussa.











Bussiness Insiderin mukaan isä on kisoissa tuttu näky kentän laidalla ja Gates on tukenut tyttärensä harrastusta rahallisesti. Miami Heraldin mukaan Gates osti yli 30 miljoonan euron arvoiset arvokiinteistöt maineen, jotta Jennifer voisi harjoitella kilpailuja varten.



Miljardöörin tyttärellä ei ole ollut huolta rahasta, mutta Gates on kertonut haastatteluissa halunneensa opettaa lapsilleen kovan työn tärkeyttä.











Gates on sannut pitäneensä lapsilleen tiukkaa kuria netin käytön suhteen. Jennifer sai ensimmäisen matkapuhelimensa vasta 14-vuotiaana ja Gates piti tiukasti kiinni tuntimäärästä, jonka lapset saivat tietokoneen ääressä viikoittain viettää.



Jenniferin tiedetään tienaavan elantonsa kilparatsastuksella, josta hän on amerikkalaismedian mukaan saanut palkintorahoina useita kymmeniä tuhansia euroja.





Ei peri isänsä miljardeja

Matkustaminen hulppeissa luksuskohteissa vaikuttaa olevan Jenniferin mieleen, sillä hänen Instagraminsa on täynnä toinen toistaan upeampia kuvia, joita hän on ottanut matkoillaan.



Jenniferin tiedetään seurustelevan opiskelutoverinsa Nayel Nassarinhttps://www.is.fi/haku/?query=nayel+nassarin, 26, kanssa ja nuoret kyyhkyläiset ovat amerikkalaismedian mukaan pitäneet yhtä yli vuoden verran.



Jenniferillä on Instagramissa yli 70 000 seuraajaa, mutta Bussiness Insiderin mukaan nuori nainen laittoi hiljattain Instagram-tilinsä yksityiseksi kun hänen kuviensa kommenttikenttiin alkoi ilmestymään huomautuksia hänen isänsä varallisuudesta.











Gates on sanonut jättävänsä noin 75 miljardin euron omaisuutensa tukemilleen hyväntekeväisyysjärjestöille. Gatesin lasten kerrotaan tukevan isänsä päätöstä täysin, vaikka se jättääkin heidät perinnöttä.



Hän kuvaili Daily Mailille 2011 antamassaan haastattelussa jättävänsä lapsilleen luultavasti ”minimaalisen osuuden” omaisuudestaan, mutta vain turvatakseen lapsilleen taloudellisen vapauden.



– Haluan pitää huolta siitä, että lapsilla on taloudellinen vapaus tehdä mitä haluavat, mutta en aio haudata heitä rahaan jolloin he voisivat olla tekemättä mitään, Gates on sanonut.



Gates kuvaili brittien aamu-tv:n This Morningin haastattelussa 2016 haluavansa perinnöllään auttaa vähäosaisia.



– Rahat on tarkoitettu kaikista köyhimpien auttamiseksi. Lapseni tietävät sen ja ovat ylpeitä päätöksestäni. He matkustavat kanssani ympäri maailmaa nähdäkseen omin silmin, mitä köyhien hyväksi on tehty, Gates sanoi.











Gates huomautti This Morningin haastattelussa, etteivät hänen lapsensa tulisi koskaan olemaan tyhjätaskuja, vaikka hän ei jätäkään omaisuuttaan jälkikasvulleen.



– Lapsemme saavat upean koulutuksen ja jonkin verran rahaa, joten he eivät jää taloudelliseen ahdinkoon. Heillä tulee olemaan omat uransa. Ei ole hyväksi lapsille, että heillä on valtavasti rahaa, Gates korosti ja sanoi haluavan lastensa suunnittelevan tulevaisuuttaan kaikessa rauhassa.



Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 22.01.2018. Ilta-Sanomat julkaisee vuodenvaihteessa uudelleen joitakin vuoden 2018 luetuimpia juttuja.