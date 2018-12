Mitä kuuluu Poliisiopisto-elokuvien tähdille? Näin heille kävi 80-luvun hittielokuvien jälkeen: lääkeyliannostus, traaginen kuolema...

Viihde

Mitä kuuluu Poliisiopisto-elokuvien tähdille? Näin heille kävi 80-luvun hittielokuvien jälkeen: lääkeyliannost

Poliisiopisto oli 80-luvun menestyneimpiä elokuvia ja siitä tuli ilmiö. Elokuva sai jatkoa peräti kuuden elokuvan verran.



Yllä olevalla videolla Poliisiopisto -komedioista tuttu Michael Winslow antaa taidonnäytteen.



Suomessa Poliisiopisto nauttii aivan erityistä suosiota ja niitä on esitetty tv:ssä joka vuosi, etenkin kesäisin. Kuten Ilta-Sanomat on aikaisemmin kertonuthttps://www.is.fi/tv-ja-elokuvat/art-2000000960752.html, elokuvat keräävät Suomessa valtavat katsojaluvut, vaikka kohelluskomedioiden huumori tuntuukin jakavan kansan kahtia.



Tiuhaa esitystahtia selittävät katsojaluvut. Hurjimman yleisön keräsi ensimmäisen Poliisiopiston (1984) ensiesitys TV1:llä 20. syyskuuta 1991, jolloin poliisiopiskelijoiden toilailua kerääntyi Finnpanelin tilastojen mukaan seuraamaan peräti 997 000 katsojaa.



Osa Poliisiopisto-elokuvien näyttelijäkaartista on luonut menestyksekkään uran vuosien saatossa. IS selvitti, mitä tähdille kuuluu nykyään.





Rakastettu moottoriturpa

Moottoriturpa Michael Winslownhttps://www.is.fi/haku/?query=michael+winslown esittämä Larvell Jones on Poliisiopiston hahmoista kenties kaikkein tunnetuin. Winslow tunnetaan ”kymmenentuhannen äänitehosteen miehenä”, jonka hän on saanut ilmiömäisestä kyvystään tuottaa aidontuntuisia ääniefektejä.



Poliisiopiston jälkeen Michael Winslow on jatkanut menestyksekästä uraansa stand up -komiikan parissa ja esiintynyt myös yli 30 elokuvassa.











Winslow on kertonut haastatteluissa Poliisiopiston ja elokuvien valtaisan suosion tehneen hänestä tunnetun ympäri maailmaa.



– En vieläkään ole ymmärtänyt kuinka suosittuja elokuvat ovat. Kierrän välillä tapahtumissa tapaamassa faneja, Winslow on kertonut Den of Geek -sivuston haastattelussa.













Jätti Poliisiopiston rahariidan takia

Steve Guttenberginhttps://www.is.fi/haku/?query=steve+guttenbergin, 59, esittämä kauniita naisia rakastava ja kommelluksesta toiseen joutuvaa poliisi Carey Mahoney oli ensimmäisten Poliisiopisto-elokuvien päähenkilö.



Steve Guttenberg uusi roolinsa peräti neljässä elokuvassa, mutta jätti Poliisiopiston yllättäen elokuvasarjan Poliisiopisto 4: Korttelipoliisi -elokuvan (1987) jälkeen. Elokuvasarjan tekijöiden mukaan Guttenbergille oli tarjottu roolia viidennessä elokuvassa, mutta näyttelijä oli kieltäytynyt kunniasta.











Guttenberg on haastatteluissa vihjaillut, ettei tuotanto suhtautunut suopeasti hänen palkkatoiveeseensa, joten hän lähti paremmille apajille.



– Tekijät päättivät, että olivat maksaneet minulle tarpeeksi. Siitä oli kyse, he eivät olleet valmiita maksamaan minulle, Guttenberg on kommentoinut haastatteluissa lähtöpäätöstään.



Guttenbergin ura lähti Poliisiopiston ansiosta vinhaan nousuun ja 80-luvulla hänet nähtiin lukuisissa hittielokuvissa, kuten Kolme miestä ja baby.











90-luvulla Guttenbergin tähti alkoi hiipua, mutta työtahti ei. Guttenberg on nähty vuosien saatossa lukuisissa elokuvissa, tv-sarjoissa ja teatterin lavalla, mutta Poliisiopiston ja Kolmen miehen ja babyn kaltaista hittiä näyttelijän uralle ei toistaiseksi tullut.



Guttenberg on kertonut haluavansa palata Mahoneyn rooliin, jos Poliisiopistosta tehdään vielä uusi elokuva.













Kuoli lääkemyrkytykseen

Entinen NFL-tähti Bubba Smithhttps://www.is.fi/haku/?query=bubba+smith siirtyi urheilu-uransa jälkeen näyttelijäksi. Hän pelasi amerikkalaista jalkapalloa ammattilaisena yhdeksän kauden ajan NFL-joukkueissa Baltimore Colts, Oakland Raiders ja Houston Oilers.



Hän lopetti jenkkifutisuransa vuoden 1976 jälkeen.



Yli kaksimetrinen tähti esitti Poliisiopisto-elokuvissa Moses Hightoweria, lempeää jättiläistä, joka oli yliluonnollisen vahva. Smith esitti Hightoweria kuudessa elokuvassa ja Poliisiopistosta tehdyssä tv-sarjassa.











Smith teki viimeisen roolinsa 2010 Blood River -elokuvassa. Smith menehtyi 2011 kotonaan Los Angelesissa. Hän oli 66-vuotias. Kuolinsyyksi paljastui lääkemyrkytys. Sydänsairautta sairastanut Smith oli nauttinut ennen kuolemaansa laihdutuslääkettä.











Kiihkomielisesti aseisiin suhtautunut David Grafin https://www.is.fi/haku/?query=david+grafin esittämä Tackleberry nähtiin kaikissa Poliisiopisto-elokuvissa.











Tackleberry paljastui elokuvissa naisten seurassa ujoksi herrasmieheksi, mutta pian hän löysi rinnalleen aseista yhtä paljon hurmioituneen ylikonstaapeli Kathleen Kirklandin, jonka kanssa Tackleberry avioitui.



Ennen Poliisiopistoa näyttelijä David Grafin näyttelijäura oli keikkaluonteista, mutta Tackleberry-roolin myötä Grafin kysyntä kasvoi ja hänet nähtiin mukana lukuisissa tv-sarjoissa.



Graf menehtyi 2001 sydänkohtaukseen ystävänsä häissä vain yhdeksän päivää ennen 51-vuotissyntymäpäiväänsä.





Callahan oli elokuvien povipommi

Leslie Eastbrookinhttps://www.is.fi/haku/?query=leslie+eastbrookin, 68, esittämä Debbie Callahan sai niin poliisikokelaiden kuin rikollistenkin pään pyörälle kurveillaan.



Callahanin vakiovarusteisiin Poliisiopistossa kuuluivat koppalakki, tummat aurinkolasit ja usein hahmo päätyi esittelemään sulojaan myös hiukan niukemmassa asukokonaisuudessa.



Sekoilukomedioiden jälkeen Easterbrook on keskittynyt aivan toisenlaisiin rooleihin ja esiintynyt esimerkiksi lukuisissa kauhuelokuvissa.











Easterbrook on kertonut haastatteluissa, ettei hän pistä pahakseen sitä, että suurin osa muistaa hänet ainoastaan Callahanin roolista.



– Callahan on yksi lempirooleistani ja varmaan voimakkain roolihahmo jota olen koskaan esittänyt, Easterbrook kertoi Spike TV:n haastattelussa vuonna 2012.











Poliisiopisto-elokuvien kuvauksista Easterbrookilla on lämpimät muistot ja hän uusisi roolin mielellään.



– Uudesta elokuvasta on puhuttu jo pitkään, mutta kukaan ei oikein osaa päättää haluavatko he tehdä kokonaan uuden Poliisiopisto-elokuvan vai kuvata uuden version sarjan ensimmäisestä elokuvasta. Olisi hauska pukea taas Callahanin asu päälle, ja omasta mielestäni en näytä niin kauhean erilaiselta kuin ensimmäisen elokuvan aikoihin, Easterbrook on naureskellut.













Syntyi Helsingissä

Poliisiopiston johtajaa, komentaja Eric Lassardia näytellyt George Gayneshttps://www.is.fi/haku/?query=george+gaynes syntyi vuonna 1917 Helsingissä, jossa hänen venäläinen äitinsä ja hollantilainen isänsä tuolloin asuivat. Pian perhe muutti Yhdysvaltoihin ja Gaynes sai myös Yhdysvaltain kansalaisuuden.



98-vuotiaana vuonna 2016 menehtynyt Gaynes teki pitkän uran, joka ulottui 1930-luvulta aina 2000-luvun alkupuolelle saakka.











Hajamielisen komentaja Eric Lassardin roolin ohella Gaynes teki muistettavimmat elokuvaroolinsa 1980-luvun hömppäkomedioissa, mutta lisäksi hän ehti urallaan esiintyä sekä oopperalavoilla, Broadwaylla että tv-sarjoissa.



Kimeä-ääninen ja kipakka ylikonstaapeli Hooks oli mukana kuudessa ensimmäisessä Poliisiopisto-elokuvassa. Poliisiopisto-elokuvien erottuvasta roolistaan huolimatta näyttelijä Marion Ramseyhttps://www.is.fi/haku/?query=marion+ramsey, 70, on keskittynyt lähinnä teatteriin sekä pikkurooleihin elokuvissa ja tv-sarjoissa.











Kapteeni Thaddeus Harris muistetaan elokuvien pöyhkeänä pahiksena, joka joutui jatkuvasti poliisikokelaiden kepposten kohteeksi.



Kapteeni Harrisia esitti George William Baileyhttps://www.is.fi/haku/?query=george+william+bailey, 73, jonka näyttelijäura lähti nousuun jo ennen Poliisiopisto-elokuvia. Hän oli mukana muassa M.A.S.H.-tv-sarjassa, jossa hän esitti Rizzoa, sekä tv-sarjoissa Charlien enkelit ja Starsky & Hutch.











Bailey esitti kapteeni Harrisia viidessä Poliisopisto-elokuvassa, väliin jäivät vain elokuvasarjan toinen ja kolmas osa. Poliisiopiston jälkeen Bailey on esiintynyt lukuisissa elokuvissa ja tv-sarjoissa, usein Harrisin kaltaisissa kelmin rooleissa.











Omalaatuinen Zed tuli mukaan elokuvasarjaan Poliisiopisto 2: Eka komennus -elokuvassa, jossa hän oli pahamaineisen rikollisliigan johtaja. Seuraavassa Poliisiopisto 3: Jatkokoulutuksessa -elokuvassa Zed värvättiin kuitenkin kokelaaksi.



Zediä esitti elokuvissa koomikko Bob ”Bobcat” Goldthwaithttps://www.is.fi/haku/?query=bob+%E2%80%9Dbobcat%E2%80%9D+goldthwait, 55, joka on tehnyt pitkän uran myös stand upissa, ohjaajana, käsikirjoittajana ja ääninäyttelijänä. Hänen erikoinen puhetapansa teki Goldthwaitista suositun koomikon jo 1980-luvulla.











Goldwaith on kertonut haastatteluissa odottavansa Poliisiopiston paluuta ja uskoo uusille elokuville olevan vielä kysyntää. Goldwaith kuitenkin korosti, ettei hän itse ole kiinnostunut uusimaan Zedin roolia mahdollisessa uudessa Poliisiopistossa.



Poliisiopisto-elokuvissa on näytellyt vuosien saatossa myös muutamia hyvinkin tunnettuja Hollywood-tähtiä uriensa alkuaikoina.





Bongasitko heidät?

Esimerkiksi Sinkkuelämää-sarjan Samanthana tunnettu Kim Cattrallhttps://www.is.fi/haku/?query=kim+cattrall tähditti kaikkien aikojen ensimmäistä Poliisiopistoa Karen Thompsonina.











90-luvun menestyneimpiin naisnäyttelijöihin kuuluva Sharon Stone https://www.is.fi/haku/?query=sharon+stone puolestaan vieraili elokuvassa Poliisiopisto 4: Korttelipoliisit Claire Mattsonin roolissa.



Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 1.3.2018.