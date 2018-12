Johanna on esiintynyt yli 150 pornoelokuvassa ympäri maailman – ei koskaan unohda oululaisen isän reaktiota työstä "Pumana"

Viihde

Johanna on esiintynyt yli 150 pornoelokuvassa ympäri maailman – ei koskaan unohda oululaisen isän reaktiota ty

Johanna Jussinniemihttps://www.is.fi/haku/?query=johanna+jussinniemi on suomalaistaustainen maailmalla mainetta niittänyt kaunis vaaleaverikkö – joka on esiintynyt urallaan yli 150 pornoelokuvassa. Hänet tunnetaankin huomattavasti paremmin ”taiteilijanimellään” Puma Swede.



Jussinniemi, 41 vuotta, kertoi hiljattain monella tavalla poikkeuksellisen elämäntarinansa Aftonbladetinhttp://laulmoter.story.aftonbladet.se/chapter/puma-swede/ pitkässä henkilöhaastattelussa. Jutusta selviää, että Jussinniemi ei enää tee yhtä paljon aikuiselokuvia kuin aiemmin, koska alalla levisi HIV-epidemia viitisen vuotta sitten. Iästä lopettaminen ei missään nimessä ole kiinni. Toisin kuin esimerkiksi muotialalla, pornossa ei ole Jussinniemen mukaan yläikärajaa.



Mutta miten Jussinniemi varttui sellaiseksi kuin on?





Kurinalainen lapsuus suomalaisperheessä

Hän syntyi syyskuussa 1976 pikkupaikkakunnalla Tumban taajamassa lähellä Tukholmaa, jonne hänen vanhempansa olivat muuttaneet Oulusta.



Hän kuvailee isän olleen tiukka ja dominoiva. Niin kutsutut tukkapöllyt ja luunapit tulivat lapsena tutuksi.



– Hänen kyntensä olivat kivenkovat. Jäljet loistivat otsassa ja tekivät kipeää, Jussinniemi kuvaili.



Äiti sen sijaan oli perheessä se kiltti osapuoli. Nuorella Johannalla oli myös paljon kavereita, joiden kanssa hän viihtyi suuren osan ajastaan, siitäkin huolimatta, että Ruotsissa asuvat suomenruotsalaiset saivat joskus osakseen pilkkaa.











Kouluaikoina Jussinniemi opiskeli aluksi graafista suunnittelua, mutta kyllästyi siihen nopeasti. Hän työskenteli nuorena kahviloissa ja toimistojen vastaanottovirkailijana. 90-luvulla laman aikaan työt olivat vähissä, ja Jussinniemi teki keikkoja valokuvamallina. Silloinen poikaystävä johdatti hänen pornon maailmaan. Aluksi hän ei halunnut tehdä pornoa, vaan glamourmallin töitä.



Vähitellen hän kuitenkin siirtyi urallaan elokuvien tekemisen pariin. Hän viihtyi kameran edessä ja siirtymä alkoi tuntua koko ajan luonnollisemmalta. Ja pornossa liikkuivat isommat rahat.



Kun Jussinniemi vuosia myöhemmin soitti isälleen kertoakseen, että aikoo esiintyä pornofilmissä, isän vastaus yllätti hänet.



– Hän oli elänyt oman elämänsä siten kuin itse halusi. Nyt oli minun vuoroni elää elämäni siten kun minä tahdon. ”Teetpä mitä tahansa, tee se parhaasi mukaan”, hän sanoi minulle, Jussinniemi kertoo.



– Olin varma, että hän käskee minut heti kotiin. Mutta sitten keskustelu olikin yhtäkkiä ohi. Ja olen kantanut sitä mukanani siitä asti.



Jussinniemi näkee, että oli Amerikan-uransa alkuvaiheilla juuri oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Hän oli ”puhtoinen” ruotsalaisnainen, joka sopi hommaan.



– En koskaan voisi tehdä työtä, joka olisi tylsää, hän toteaa.





Seurustelee onnellisesti – avoimessa suhteessa

Nykyään hän seurustelee poikaystävänsä Andrew’nhttps://www.is.fi/haku/?query=andrew%E2%80%99n kanssa avoimessa parisuhteessa. Pariskunta asuu Yhdysvalloissa. He ovat sopineet keskenään, että muita saa olla, kunhan ei saman postinumeroalueen sisällä.



– Meillä on sillä tavalla avoin parisuhde, että aina ei tarvitse kertoa kaikkea mitä tekee. Mutta ei saa olla ketään samasta kaveripiiristä, tai samalta alueelta, hän kertoo.



Avoin suhde on Jussinniemen mukaan jotain sellaista, mitä hän ei nuorempana voinut kuvitella, mutta joka on nyt sopiva ratkaisu heille.



– Ei seksi tarkoita automaattisesti sitä, että rakastut toiseen.



– Parisuhteissa on aina läsnä kolmas osapuoli, fantasiat. Se miten sitä käyttää on toinen asia. Yksi vaihtoehto voi olla parinvaihto.



Lue artikkeli kokonaan Aftobnbladetista tästä linkistähttp://laulmoter.story.aftonbladet.se/chapter/puma-swede/.



Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 2.1.2018. Ilta-Sanomat julkaisee vuodenvaihteessa uudelleen joitakin vuoden 2018 luetuimpia juttuja.