Vaaralliseksi tiedetty tykittäjä koitui Hakan kohtaloksi – ”Hupskeikkaa”

KuPS kaatoi VPS:n, Lahti kellisti Hakan ja SJK päihitti IFK Mariehamnin.

Miesten jalkapalloliigan kärkijoukkue Kuopion Palloseura haki 2–0-rutiinivoiton sunnuntaina Vaasan Hietalahdesta. Ensimmäisellä puoliajalla kuopiolaisilla ei ollut montaa maalipaikkaa, ja sarjajumbo Vaasan Palloseura pysyi pelissä mukana.

Ainoan maalin avauspuoliajalla iski kuitenkin KuPSin keskikenttäpelaaja Urho Nissilä, joka laittoi pallon maaliin 25. peliminuutilla. Kuopiolaisseuran oma kasvatti on tehnyt tällä kaudella viisi liigamaalia ja on tällä hetkellä kolmen ottelun mittaisessa maaliputkessa.

Voittomaaliksi jääneen 1–0-osuman iskenyt Nissilä toipui pitkästä loukkaantumisesta talvikuukausien aikana ja pääsi kuntoon kauden kynnyksellä. Hän pelasi ensimmäisen pelinsä KuPSin kauden neljännessä pelissä.

– Nyt on kulkenut ihan hyvin. Hyvä, että on tullut maaleja ja on pystynyt auttamaan joukkuetta voittamaan, Nissilä sanoi.

– Ihan ok peli, mutta ei varmaan paras meiltä. Tärkeintä on, että saatiin voitto, hän jatkoi.

Nissilän sopimus KuPSin kanssa on tällä hetkellä heinäkuun loppuun saakka.

– Kaikki on vielä auki jatkon suhteen, hän kertoi.

VPS lähti toiselle puoliajalle takaa-ajoon, mutta matka mutkistui heti puoliajan alussa, kun Seth Saarinen laukoi kuopiolaisvieraille illan toisen maalin. Vaasalaiset eivät onnistuneet toisella puoliajalla kaventamaan vähäisistä maalipaikoistaan.

VPS on tehnyt tällä kaudella kuudessa jalkapalloliigan kotipelissään vain kaksi maalia, jotka molemmat syntyivät IFK Mariehamnin verkkoon. VPS jakaa IFK Mariehamnin kanssa jalkapalloliigan jumbosijan kuudella pistellä.

FC Lahti nappasi vasta kauden toisen voittonsa jalkapalloliigassa, kun FC Haka kaatui Altin Zeqirin osumalla 1–0 sunnuntaina.

Lahtelaisten kauden avausvoitto tuli 16. huhtikuuta, kun joukkue haki täydet pisteet Maarianhaminasta. Kun tilastoja katsoo tarkemmin, sieltä löytyy lahtelaisten kannalta sangen murheellinen fakta.

FC Lahti oli pelannut ennen Haka-kamppailua elokuusta 2021 lähtien 23 kotiottelua, joista se oli voittanut vaivaiset neljä.

– Sovimme ennen ottelua, että taistelemme niin kovasti kuin ikinä pystymme. Nyt saimme kaivatun palkinnon. Tuntuu kieltämättä erittäin hyvältä, komean kudin takakulmaan upottanut Zeqiri fiilisteli.

Haka kärsi kolmannen peräkkäisen vierastappionsa. Valkeakoskelaisten päävalmentaja Teemu Tainio oli murtunut mies taiston jälkeen.

– Ei miellytä tulos eikä liioin peliesityskään. Toistamme matsista toiseen samoja virheitä. Olemme katsoneet videoita joka päivä, ja se asia ei tule muuttumaan. Esimerkkinä käy vastustajan maali: tiesimme Zeqirin oikean jalan vaarallisuuden sekä sen, että hän tykkää leikata keskelle. Ja miten kävikään. Hupskeikkaa ja ne kaikki kävivät toteen, Tainio sadatteli.

Seinäjoen Jalkapallokerho ehti sunnuntaina jalkapalloliigan runkosarjan puolimatkaan hämmentävällä saldolla. Tappioton eteläpohjalaisjoukkue päästi 11 ottelussaan vain kolme maalia, kun sunnuntainakin irtosi Maarianhaminasta paikalliselta IFK:lta kolme pistettä voitolla 2–0.

Vieraiden voittomaalin viimeisteli venezuelalaissyntyinen hyökkääjä Jaime Moreno, 28. Osuma oli hänelle liigakauden kuudes. Moreno on lähdössä Nicaraguan maajoukkueen matkaan.

Arsenalin lainamaalivahti Ovie Ejeheri, 20, teki viimeisen palveluksensa SJK:lle, joka lähtee lyhyelle kesälomalle maajoukkuetauon ja Suomen cupista putoamisen takia. Gambialaisen Ejeherin 79. minuutin torjunta IFK:n Samuel Aninin takaylänurkkalaukauksessa korosti hänen merkitystään sille, että SJK:n verkko oli kevätkierroksen lähes koskematon.

– Pelasimme muutenkin hyvän ensimmäisen 45-minuuttisen, mutta IFK:n punainen kortti myös helpotti pelaamistamme. Luulen, että sain kapteenin nauhan lopussa vain siksi, että olin lähinnä ollut pelaaja. En ole nähnyt läheisiäni viiteen kuukauteen, joten palaan lomalla Englantiin, Ejeheri sanoi.

Ilmainen sisäänpääsy takasi IFK:lle kauden ennätysyleisön, kun Ahvenanmaalla saatiin liikkeelle 1 571 kannattajaa. Parannusta alkukauden korkeimpaan lukemaan tuli liki kolmannes.