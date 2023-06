205-senttinen Seydine muutti Suomeen – tämä asia aiheuttaa hänelle ongelmia

Ilveksen Seydine N’Diaye on ammattikoripalloilijan poika, mutta poika valitsi toisen lajin. Veikkausliigan pisin pelaaja kertoo, miten hyödyntää yli kaksi metristä kroppaansa pelikentällä.

Tampere

Näky on kieltämättä koominen.

Ilveksen 205-senttinen Seydine N’Diaye asettuu kuvattavaksi 33 senttiä lyhyemmän joukkuekaverinsa Djair Parfitt-Williamsin kanssa, selät vastakkain.

Maaliskuun lopussa Tampereelle saapunut N’Diaye, 25, on Veikkausliigan pisin pelaaja, luultavasti koko sarjan historian pisin.

– En koskaan, en kertaakaan elämässäni, hyväntuulinen N’Diaye vastaa kysyttäessä, onko hän koskaan kohdannut itseään pitempää vastustajaa jalkapalloviheriöllä.

N’Diayella (205) ja Djair Parfitt-Williamsilla (172) on kosolti pituuseroa.

SENEGALISSA Länsi-Afrikassa huhtikuussa 1998 syntynyt keskuspuolustaja kertoo – ilman, että sitä erikseen kysytään – pelanneensa nuorempana myös koripalloa.

Laji tuli verenperintönä. N’Diayen isä oli aikanaan koripalloammattilainen ja edusti Senegalia myös arvokisoissa. Ehkä 1980-luvun loppupuolella, poika aprikoi.

Perhe muutti Lyoniin Ranskaan, kun N’Diaye oli 9-vuotias.

– Ranskassa kaikki kaverini pelasivat jalkapalloa, joten aloin pelata sitä itsekin, suurseura Lyonin sijaan Marseillen kannattajaksi tunnustautuva N’Diaye taustoittaa.

Lopulta jalkapallo vei voiton koripallosta. Koripalloilija-isä saattoi olla vähän pettynyt, N’Diaye arvelee, mutta oli tokaissut, että jos poika tykkää futiksesta, silloin kannattaa pelata futista.

Jalkapalloilijaksi N’Diaye on poikkeuksellisen pitkä. Englannin Valioliigassa 205-senttinen ranskalainen olisi sarjan kautta aikain pisin pelaaja. Susijengin viime kesän EM-joukkueesta vain Lauri Markkanen (213) ja Alexander Madsen (208) ovat N’Diayea pitempiä.

Valtaosa yli kaksimetrisistä jalkapalloilijoista on maalivahteja, loput hyökkääjiä. N’Diaye on kuitenkin keskuspuolustaja, joka taipuu myös keskikentän pohjalle.

Isoksi mieheksi hän on yllättävän ketterä ja sulavaliikkeinen. Ei todellakaan mikään kulmikas puujalka. Sen huomaa jo, kun N’Diaye temppuilee pallon kanssa ennen haastattelua.

– Harrastin nuorempana kaikenlaista urheilua, koripalloa ja jonkin verran rugbya. Pelasin myös paljon kavereiden kanssa kaduilla Ranskassa. Siksi olen niin ketterä jaloistani ja keskikentällä pelaaminen tuntuu luontevammalta.

N’Diaye on hionut pallotaitojaan katupeleissä.

Koko on vahvuus, pelaaja sanoo. N’Diaye on poikkeuksellisen ulottuva ja pyrkii asemoimaan kroppansa saadakseen etua pelitilanteissa. Ilmatilassa hän on suvereeni, eikä häviä pääpalloja – oikeastaan koskaan.

– Jos en hyppää, saatan hävitä pääpallon, Ilves-pelaaja nauraa.

– Mutta, kun laitan kaiken voiman peliin, voitan aina kamppailut, hän sanoo hieman vakavammalla äänensävyllä.

” Jos en hyppää, saatan hävitä pääpallon

Koko ei kuitenkaan ole jokaisessa tilanteessa vahvuus. Pienet ja liukkaat hyökkääjät, joiden painopiste on matalalla, ovat usein hankalia, N’Diaye huomauttaa.

– Heitä vastaan ei ole helppo pelata. Jatkuvasti pitää ennakoida.

Entä kehonhuolto? Valtaosa joukkuekavereista on yli 20 senttiä ranskalaista lyhyempiä.

– Pitää ehkä juoda enemmän, mutta muuten en tee mitään ihmeellistä. Meillä on lopulta aika samanlaiset kropat, olen vain muita pitempi.

TAMPEREELLE N’Diaye tuli vapaana agenttina. Rytmiin pääseminen otti aikansa.

Ensimmäisen täyden ysikymppisen ranskalainen pelasi kesäkuun 7. päivänä paikallispelissä Hakaa vastaan, keskikentällä. Samassa pelissä syntyi myös veikkausliigauran avausmaali. Kulmapotku ei tavoittanut kentän pisintä pelaajaa, mutta N’Diaye suti jälkitilanteesta pallon koskilaisten reppuun.

Ranskalaispelaaja kertoo viihtyvänsä Tampereella.

Tammikuuhun asti hän pelasi Portugalin kakkostasolla SC Covilhassa.

– Emme pelanneet hyvin, eikä joukkuehenkikään ollut hyvä, joten halusin jotain muuta. Kun neuvottelin Ilveksen kanssa, kävi selväksi, että he todella halusivat minut tänne. Isä on aina sanonut, että kannattaa mennä sinne, missä on haluttu, N’Diaye taustoittaa.

– Suomessa siirtoikkuna oli auki. Tämä on pääsarja ja täällä on mahdollisuus päästä europeleihin. Intensiteetin kanssa oli alkuun ongelmia, mutta nyt tuntuu hyvältä. Tykkään suomalaisesta jalkapallosta.

Portugalin ja toisen kotimaan Ranskan ohella hän on pelannut Sveitsissä, Turkin pääsarjassa ja Hollannin divarissa. Kokemuksia eri maista on karttunut sen verran, ettei hujoppi törmännyt Suomessa kulttuurishokkiin.

Yhden asian hän on kuitenkin pannut erityisesti merkille.

– Tämä on Euroopan onnellisin maa.

Sen kuulemma huomaa.

– Ihmiset hymyilevät ja ovat ystävällisiä.

Toinen asia Suomessa, mikä saa N’Diayelta kehuja on ovet.

– Joudun varomaan päätäni joka paikassa. Se on oikeastaan ainoa riesa. Tampereella ovet ovat ehkä vähän korkeampia kuin Portugalissa, mikä on hyvä.

N’Diayen pään ja 2,44 metrin korkeudessa olevan yläriman väliin jää 39 senttiä.

Kentän ulkopuolella N’Diaye viettää aikaa joukkuekaveriensa, käy ulkona, pelaa koripalloa ja padelia.

– Sää muuttuu koko ajan paremmaksi, joten kävimme viimeksi uima-altaalla. Yritämme tehdä paljon juttuja joukkuekavereiden kanssa. Kun olemme kavereita kaikki taistelevat toistensa puolesta kentällä.

Perinteiseen tamperelaiseen ruokakulttuuriin yhteinen tekeminen ei kuitenkaan ole – ainakaan vielä – ulottunut. Mustaamakkaraa N’Diaye ei ole maistanut.

– Pojat eivät ole edes maininneet sitä, joten odotan yhä. Ehkä joku tarjoaa sitä vielä.