Veikkausliigatuomio: Karu tilasto paljastaa suomalaisten huolen aiheelliseksi

IS:n raati perkaa Veikkausliigan menneen viikon tapahtumat.

Tulokset 3.6.

FC Inter–FC Honka 2–0

AC Oulu–IFK Mariehamn 3–2

HJK–SJK 0–0

KTP–VPS 1–0

KuPS–Haka 3–0

Ilves–FC Lahti 22

Marko Rajamäki

Tähti

AC Oulun Ashley Coffey nousi maalintekijätilaston kärkipaikalle. Hän viimeisteli nätisti kaksi maalia AC Oululle vasemmalla jalallaan IFK Mariehamnin rangaistusalueen sisältä. Coffey on ollut erinomainen vahvistus, eikä mikään näytä pysäyttävän tätä isokokoista englantilaista hyökkääjää. Nostaako hän AC Oulun aina europeleihin saakka, kuten Lee Erwin nosti Hakan viime vuonna?

Puheenaihe

Inter on löytänyt hyvän tasapainon pelaamiseensa. Kun päävalmentaja Jarkko Wiss on vielä löytänyt taikuri Petteri Forsellille sopivan roolin, Inter on vaikeasti voitettava joukkue Kupittaan uudistetulla ja isokokoisella Veritas Stadionilla. Nykyvireellä Inter on nousemassa mukaan kärkitaistoon.

Petteri Forsellille on löytynyt otollinen rooli Interin paletista.

Tyyli

KuPS:n Urho Nissilä on pääsemässä huippuvireeseen. ”Upi” on Veikkausliigan tyylikkäin hyökkäävä keskikenttäpelaaja. Ottelussa Hakaa vastaan Nissilä teki heikommalla vasemmalla jalallaan todella tyylikkään maalin. Lisäksi hän alusti nätisti Gabriel Bisbon 3–0-maalin.

Moka

Ilves ei osaa voittaa kotipelejä. Ilves johti ottelua FC Lahtea vastaan puoliajalla kahdella maalilla. Ottelu kääntyi tauon jälkeen täysin ja FC Lahti tasoitti pelin. Ilves on nyt menettänyt johdon kolmessa edellisessä kotipelissään. Ilveksen on opittava voittamaan kotona, mikäli se haluaa mukaan mitalitaistoon.

Yllätys

HJK:n tuloskunto. HJK on nyt pelannut kolme tasapeliä peräkkäin Veikkausliigassa. Kun kaksi viimeistä peliä ovat vielä päättyneet 0–0-tulokseen, kukaan seuran sisällä ei voi olla tyytyväinen. HJK:n on voitettava kaksi seuraavaa otteluaan FC Lahtea ja KTP:tä vastaan tai maaottelutauolle mennään kriisissä.

Jaakko Tiira

Tähti

Hongan veskarilupaus Roope Paunio, 20, kyykytti HJK:n kokenutta Jesse Östiä rangaistuspotkukisassa, torjui kaksi pilkkua ja lähetti Klubin laulukuoroon Suomen cupista. Interiä vastaan Paunio esitti myös loistopelastuksia, mutta kuukauden nuorempi virkaveli Eetu Huuhtanen oli vieläkin lennokkaammassa vireessä.

Puheenaihe

Palloliiton vuoden takaisessa huippujalkapalloraportissa esitettiin huoli, saavatko suomalaisjuniorit riittävästi pelitilanteita rangaistusalueilla. Yksi (kapea) tapa pohtia asiaa on tarkastella tämän kauden maalipörssiä. Kärkikuusikon (+4 maalia) muodostavat ulkomaalaisvahvistukset.

Tyyli

SJK:n Jaime Moreno syöksyi itseään säästelemättä keskityspalloon ja törmäsi HJK-vahti Dejan Ilieviin. Minuuttia myöhemmin nicaragualainen kolautti kupolinsa Joona Toivion päähän. Pää aukesi ja Moreno sai varoituksen. Kärki laittaa kroppaa niin hanakasti likoon, ettei sovi ihmetellä, miksi verkko heiluu.

Jaime Moreno ei säästellyt itseään lauantaina. Vielä tässä vaiheessa SJK-hyökkääjän päätä ei oltu tikattu.

Moka

Oliko Honka varautunut viime kauden komeetan Agon Sadikun lähtöön? Ei nähtävästi. Tilalle pestattu Juan Alegria oli tuttu mies, mutta ei lähellekään Sadikun tasoinen seppä. Honka pelasi Interiä vastaan ihan hyvin, mutta oli kroonisen tehoton. Tarina alkaa olla jo surullisen tuttu.

Yllätys

Inter-kapteeni Tommi Jyry on tiedetty pelimanniksi, mutta että näin tehokkaaksi. Työteliäs keskikenttäpelaaja jatkoi tehoiluaan jatkamalla Petteri Forsellin kermaisen keskityksen takatolpalta Hongan verkkoon. Kahdesti osunut ja neljä osumaa alustanut Jyry, 23, on sarjan tehokkain suomalaispelaaja.

Joonas Kuisma

Tähti

Turun stadion on saanut ylvään kasvojenkohotuksen. Iso osa uudesta mielikuvasta tulee siitä, että Turussa kuvataan nyt telkkariin sitä katsomoa, jossa istuu ihmisiä, eikä tyhjää lehteriä. Lisäksi tekonurmi näyttää kuvassa paljon paremmalta kuin rännän tappama perunapelto. Myös kannattajien rummut paukkuivat kivasti läpi lähetyksestä.

Puheenaihe

Olisiko se taas KuPSin ja ”Super-Honsun” vuosi? Jani Honkavaaran valmentamat kuopiolaiset paukauttivat sarjakärkeen 3–0-jyräyksellä Hakaa vastaan. Josko tähtikärki Jasse Tuominenkin sai nyt pään auki maalilla ja syötöllä. Joka tapauksessa kolmen hevosen mestaruustaisto tekee sarjalle eetvarttia.

Tyyli

Interin päätykatsomossa vilahti hyvin tyylikästä alkukesän takkimuotia. Särmikäs trenssitakki oli yhdistetty vastaleikattuihin hiuksiin ja aurinkolaseihin. On turkulaisilla kaikkea. Hyvä kirjallisuuskenttä, elektronisen musiikin avaintekijöitä, tyyliä, kivoja ravintoloita ja funikulaari.

Se on berliininmunkki.

Moka

HJK:n kannattajat vihelsivät omalle joukkueelleen ja vaativat valmentaja Toni Koskelalle potkuja, kun helsinkiläiset pelasivat kotonaan maalittoman tasapelin SJK:ta vastaan. Kyseessä on joukkue ja valmentaja, jotka ovat voittaneet yhdessä monta mestaruutta ja pelanneet eurolohkoissa. Nyt he ovat sarjakolmosena. On vaikeaa keksiä piloille hemmotellumpaa ja heikkoluontoisempaa olentoa kuin klubifani.

Yllätys

Veikkausliigan ikuinen puujalkavitsi SJK otti peräkkäisissä matseissa neljä pistettä kovimmilta kilpakumppaneiltaan KuPSilta ja HJK:lta. Valmentaja Joaquin Gomez maalaa Diego Velázquezin veroista mestariteosta. Mistä tulikin mieleeni haiku, jonka eräs seinäjokelainen kirjoitti yläasteella opettajansa kauhistukseksi:

”Seisoo kuin ky**ä

keskellä Pohjanmaata

Lakeuden Risti”.