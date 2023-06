Sensaatiojoukkue pääsee iskemään horjuvan HJK:n kimppuun – ”Erittäin harvinainen tilanne”

SJK:n Joaquin Gomez hakee yhtä uransa suurimmista päänahoista.

HJK valmistautuu lähes kriisitunnelmissa liigan kärkiotteluun SJK:ta vastaan. Puolustava mestari aloitti kauden terävästi ja tehokkaasti, mutta viimeiseen viiteen liigaotteluun mahtuu vain yksi voitto.

Murheen alho syveni aiemmin tällä viikolla, kun naapuriseura Honka lähetti Klubin laulukuoroon Suomen cupissa.

Tilanne helsinkiläisseurassa on äitynyt niin tulenaraksi, että Helsingin Sanomien mukaan päävalmentaja Toni Koskela rikkoi pitkäaikaista liigan herrasmiessääntöä.

Koskela käski Hongan pelaajat ja valmennusryhmän pois kentältä ottelun jälkeen, koska HJK:n harjoitukset alkoivat heti ottelun jälkeen. Normaali joukkueiden välinen herrasmiessääntö on, että vierasjoukkueen pelaajat ovat saaneet tehdä kentällä loppuverryttelyt.

Joaquin Gomez on saanut SJK:n lentoon.

Tilanne ei toden totta ole normaali kärkiottelua edeltävä käsikirjoitus, sillä lauantaina HJK isännöi SJK:ta. Seinäjokiset ovat nousseet Veikkausliigan kärkeen pisteen erolla HJK:hon, vaikka SJK on pelannut kaksi ottelua vähemmän kuin helsinkiläisseura.

Voitto lauantaina antaisi vuoden 2015 mestarille tilaisuuden hurjaan irtiottoon. Sen tietää myös joukkueen päävalmentaja Joaquin Gomez.

– HJK:lla on ollut vaikeaa, eikä heitä saa kovinkaan usein vastaan tilanteessa, jossa heidän pelivireensä on tällainen, Gomez kertoo IS:lle.

Gomez oli Helsingissä seuraamassa cupin ottelua, muttei ollut paikalla todistamassa ottelun jälkeisiä tapahtumia. Hän piti ottelun antia kiinnostavana ja kehui erityisesti Hongan nuorta maalivahtia Roope Pauniota.

Entinen HIFK:n käskijä on 36-vuotiaana päävalmentajana kenties uransa kovimman yksittäisen ottelun äärellä. Hänen toinen kautensa SJK:ssa ja kaikkiaan kolmas päävalmentajana on alkanut erinomaisesti.

– Olemme todella tyytyväisiä tuloksiin tällä hetkellä. Se johtuu kaikista niistä asioista, mitä pääsimme talvella tekemään, kun saimme jatkaa viime kaudella alkanutta työtä.

SJK:n vasen wingback Murilo (oik.) on Veikkausliigan parhaita pelaajia.

HJK:sta Gomez on puheissaan varovainen. Hän tietää, että vastaan tulee erittäin taitava ja surkean vireensä vuoksi varsin arvaamaton ryhmä.

– Tämä on ehdottomasti erittäin harvinainen tilanne. Koskaan ei voi tietää, mitä sieltä on tulossa. Eläin on vaarallisempi nurkkaan ajettuna, hän vertaa.

– Kontekstin vuoksi tämä on hyvä hetki kohdata heidät.

SJK:n ainoa tappio veikkausliigakauden alkamisen jälkeen on AC Oululle Suomen cupissa. Liigassa sillä on edelleen tappioton alkukausi: kuusi voittoa ja kaksi tasapeliä. Erityisesti puolustus on ollut kivenkova, sillä omiin on mennyt kahdeksassa liigapelissä vain kaksi maalia.

HJK on taasen kunnostautunut nimenomaan maalien teossa – jos kahta viime peliä ei oteta lukuun. Klubi teki kahdeksassa ensimmäisessä liigapelissään 18 maalia – ja kahdessa seuraavassa onnistui vain kerran.

HJK ja SJK kohtaavat Töölön jalkapallostadionilla kello 17.00.