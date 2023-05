Asiantuntijalta suoraa puhetta isosta muutoksesta Veikkausliigassa – ”Nämä jätkät ovat päänsärkynä”

Marko Rajamäki listaa alkukauden puheenaiheita tuoreessa Pallokerhon jaksossa.

Veikkausliigakausi lähestyy ensimmäisen kolmanneksen krouvia. Ilta-Sanomien asiantuntija Marko Rajamäki käy läpi alkukauden kiinnostavimmat puheenaiheet ja ilmiöt.

”Uusi” hyökkääjätyyppi kukoistaa

Ulkomaalaiset hyökkääjät dominoivat maalitilastoja alkukaudesta. HJK:n Bojan Radulovic, SJK:n Jaime Moreno, AC Oulun Ashley Coffey ja Hakan Juan Lescano vetävät letkaa, ja Interin Darren Smith ovat vanavedessä.

– Otetaan Smith pois listalta, mutta näitä muita neljää yhdistää se, että he ovat äärimmäisen hyviä boksipelaajia. He käyttävät kroppaa hyvin rangaistusalueella, suojaavat kropalla ja pääsevät laukomaan. Yksikään näistä pelaajista, Smith pois lukien, ei ole juoksijatyyppejä, vaan kohdepelaajia. Kropan käyttäjiä, hyviä pienen tilan löytäjiä boksissa. Veikkausliigan toppareilla on päänsärkynä nämä jätkät, Rajamäki pohtii Pallokerhon vieraana.

Smith, kuten myös mm. AC Oulun Rasmus Karjalainen ja HJK:n juuri kuntoutuva Roope Riski, edustavat pitkään Suomessa suuressa suosiossa olleita pystyjuoksijoita, joille haettiin läpimurtoja pakottamalla puolustukset juoksukilpailuihin. Heitäkin liigassa siis vielä riittää.

Rajamäki muistuttaa samalla, että liigassa viime vuosina maaleja tykittäneet suomalaispelaajat kuten Tim Väyrynen, Benjamin Källman ja Agon Sadiku ovat lähteneet maailmalle, ja Riski vasta palailee loukkaantumisesta.

Kerrankin ei ole heittopussia

Sarjan tyvipää – tai tarkemmin erittäin laaja keskikasti – on Rajamäen mielestä kauden parhaita asioita. Toisin kuin useana viime vuonna, nyt liigassa ei ole erottunut yhtä selkeästi ”väärässä sarjassa” pelaavaa joukkuetta. 2020 se oli KTP, sen jälkeen RoPS ja viime kaudella HIFK.

Nyt tilanne on toinen.

– Näyttää todella tasaiselta. Inter, IFK Mariehamn, Kotka, Vaasa, Lahti, Ilves ja jopa Haka ovat muutaman pinnan sisällä toisistaan. Heittopussia ei ole. Tämä on todella mielenkiintoinen sarja tänä vuonna.

Toisin sanoen tänä vuonna putoamistaistelusta tulee todellinen draama.

Rajamäki joutui itse viime syksynä kokemaan karsintojen kivuliaan puolen, kun hänen luotsaamansa TPS hävisi FC Lahdelle. ”Rapa” kuitenkin liputtaa avoimien sarjojen ja karsintojen puolesta.

– Silloin tunteet ovat äärimmillään, hyvässä ja pahassa.

Nuoret nousevat esiin

Voimakkaihin parrasvaloihin lienee noussut HJK:n laitamenijä Topi Keskinen, 20, maalisyötöillään. Klubi löysi nuorukaisen MP:stä. AC Oulun 18-vuotias Otso Liimatta oli jo sensaatio viime kaudella, ja pian olisi varmasti aika siirtyä isompiin ympyröihin.

Hongan 17-vuotias Lauri Laine ja 18-vuotias Dario Naamo alkavat ottaa roolia espoolaisten paletissa.

Lahti kaappasi Marius Könkkölän, 19, Oulusta. Keskikenttäpelaaja on noussut heti runkomiesten joukkoon.

SJK ja KuPS mukana mestaruustaistelussa

Liigassa kolmantena keikkuva SJK on hurmannut tasaisen varmoilla otteillaan. Alla on neljä voittoa peräjälkeen, eivätkä seinäjokiset ole hävinneet vielä yhtäkään liigaottelua.

Erityisesti Rajamäki kehuu hyökkääjä Morenoa sekä päävalmentaja Joaquin Gomezia. Joukkueen pelissä on paljon uutta viime kauteen verrattuna.

– SJK tekee kärkitaistelun kiinnostavasti. Se on yllättänyt jalkapalloilullisesti todella hyvin. Pelaamisessa on hyviä taktisia yksityiskohtia ja pelissä on äärimmäisen hyvä tasapaino.

– Moreno ei vielä talvella näyttänyt kovin hyvältä, mutta hän on osoittautunut pelimieheksi ja roiskii maaleja. Kärjen osalta tulee tosi tasainen taistelu.

Rajamäki nostaa esiin myös vasemman wingbackin Murilon paluun Seinäjoelle. HJK:ssa valmennuksen kanssa riitautunut brasilialainen on osoittanut olevansa yhä liigan parhaita pelaajia.

KuPS puolestaan on hurjassa kuuden ottelun voittoputkessa Jani Honkavaaran palattua penkin taakse.

– HJK:n kannattajat ovat varmasti eri mieltä, mutta hyvä, että kärki meni tasaiseksi.