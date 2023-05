Veikkausliigatuomio: Käsittämätön tilasto hämmästyttää – “Miten se on edes mahdollista?”

Ilta-Sanomien raati käy läpi kierroksen tapahtumat Veikkausliigassa. Raadissa mukana toimittajat Saku-Pekka Sundelin, Juha Kanerva ja IS:n asiantuntija Marko Rajamäki.

20.5.: KuPS–FC Lahti 2–0

21.5.: Ilves–HJK 1–1

22.5.: AC Oulu–Honka 1–3

Inter–IFK Mariehamn 1–1

KTP–SJK 0–2

Haka–VPS 2–2

Saku-Pekka Sundelin

Tähti

Benfican koulima Clesio hommattiin Honkaan Rui Modeston rooliin laidalle. Mosambiklainen on toistaiseksi vasta väläytellyt, mutta Oulussa räjähti. Clesion syöttö avausmaaliin oli upea, mutta voittomaali sitten jo omassa kastissaan ja vahva ehdokas kauden osumaksi. 2+1, minkä lisäksi Clesio puurtaa myös omiin päin.

Hongan Clesio täräytti huiman maalin Oulussa.

Puheenaihe

Keskustelu alkaa aina ennen kuin uusilla ylioppilailla on valkolakit. Ulkomailta tulleet sanovat kohteliaasti, että Veikkausliigassa pelataan “taktista” futista, mikä on kiertoilmaus. Yksittäisiä pelitekoja on datankin mukaan turhan vähän. Monet valmentajat onneksi tiedostavat tämän ja yrittävät aktivoittaa pelaamista.

Tyyli

Lee Erwin unohtui nopeasti, kun hänet Hakassa korvannut Juan Lescano on päässyt vauhtiin. VPS:n verkkoon syntyi kaksi maalia. Hienommassa hän pääsi laidasta läpi, katsoi takaviistoon Stavros Zarokostasia ja laukoi ulkosyrjällä pallon maaliin niin komeasti, että Valeri Popovitchkin saattoi hämmentyä.

Moka

Veikkausliigan alkukauden pilkkutilastot ovat käsittämättömät. Kun normaalisti rankkareista tehdään noin 80 prosentin todennäköisyydellä maali, on sarjan 14 pilkusta vain seitsemän mennyt sisään. Miten se on edes mahdollista? Tällä kierroksella Lauri Ala-Myllymäki ja Matias Tamminen tuhrivat rankkarit.

Yllätys

Useana viime kautena SJK:ta on odotettu kärkikahinoihin, turhaan. Siksi siitä ei ole kauden alla suuremmin jauhettu. Joukkue on pelannut seitsemän ottelua ja on ainoana yhä tappioitta. SJK:lla on neljä voittoa putkeen ja viisi peliä, joissa se on pitänyt oman päänsä puhtaana. Jatkuuko putki, kun SJK:sta aletaan puhua enemmän?

Juha Kanerva

Tähti

IFM Mariehamnin maalivahti Elmo Henriksson torjui edellisellä kierroksella Hakan Janne-Pekka Laineen rangaistuspotkun oikeasta alakulmasta. Maanantaina Interin Matias Tamminen yritti yllättää Elmon laukomalla rankkarin vasempaan kulmaan. Ei auttanut: Henriksson torpedoi yrityksen.

Puheenaihe

HJK:n umpisurkea esitys Ratinan aurinkoisella stadionilla sunnuntaina. Raitapaidoilla oli vain kaksi maalipaikkaa, joista se tosin hyödynsi toisen. Helsinkiläisten joukosta ei noussut yhtään peluria muiden yläpuolelle. Koko joukkueen kontatessa syyttävä sormi osoittaa vastuuvalmentajaa eli Toni Koskelaa.

Tyyli

KuPSin Urho Nissilän peliesityksiä ja habitusta on ehditty verrata kuopiolaislegenda Olli Rissaseen. Kevätviikset kasvattanut Nissilä muistuttaa entistä enemmän ”Risu-Ollia”. Sixten Boströmin liityttyä keltamustien valmennustiimiin, seura sai riveihinsä todellisen tyyli-ikonin. Vapise HJK!

Moka

Turun alakulo. Kupittaalla nähtiin juhlahetki, kun pormestari Minna Arve vihki avauspotkullaan uuden tekonurmen ja päätykatsomon käyttöön. Siihen turkulaisten juhlat jäivätkin, sillä himoittu kotivoitto jäi saamatta vierasjoukkue IFK Mariehamnin hakiessa arvokkaan vieraspisteen.

Juan Lescano on saanut tuulettaa jo neljästi.

Yllätys

Nuori mies on ehtinyt yllättävän moneen paikkaan. Erotuomari Dennis Antamo aloitti liigassa vuonna 2011 ja vihelsi Kuopiossa 221. pääsarjaottelunsa ja nousi tuomittujen miesten pääsarjapelien määrässä viidenneksi ohi Mikko Vuorelan (220). Vuorela dömmasi Veikkausliigassa 1994–2008.

Marko Rajamäki

Tähti

FC Hongan Clesio Bauque teki komealla kaukolaukauksella ehkä kauden maalin ottelussa AC Oulua vastaan. Oikean jalan rento laukaus painui aivan maalin ylänurkkaan 35 metristä. Tämän luokan kaukolaukauksia on nähty Veikkausliigassa aiemmin vain Petteri Forsellin jalasta.

Puheenaihe

Kupittaan jalkapallostadionin kenttäremontti on vihdoin saatu valmiiksi. Uusi keinonurmi ja päätykatsomo tekevät stadionista viihtyisän. Nyt Turusta pitää löytyä joukkue, joka pelaa Veikkausliigan kärkisijoista. Stadionin koko kapasiteetti on hyvä saada myös käyttöön.

Tyyli

Sixten Boström liittyi mukaan KuPS:n valmennusryhmään. Taitava keskikenttäpelaaja pelasi urallaan futista tyylikkäästi ajattelemalla ja syöttämällä. Lisäksi hän on aina valmentanut ja käyttäytynyt tyylikkäästi, vaikka välillä onkin joutunut koviin paikkoihin. Sydämellisesti tervetuloa takaisin Veikkausliigaan Siku!

Moka

KuPS vaihtoi päävalmentajaa jo kolmen pelatun ottelun jälkeen, koska kausi alkoi kahdella kotitappiolla ja vierastasapelillä sarjanousijaa vastaan. Moni kritisoi KuPS johdon nopeaa päätöstä. Kuukautta myöhemmin ja kuuden ottelun voittoputken jälkeen voitaneen todeta, että kritiikin antajat mokasivat.

Yllätys

HJK aloitti kauden vahvasti kolmella voitolla ja pelasi vauhdikasta hyökkäyspeliä. Tuloskunto on kuitenkin yllättäen kadonnut. Viimeisistä kuudesta pelistä HJK on voittanut vain kaksi. Kun KuPS ja SJK pelaavat erinomaisesti ja tehokkaasti, sarjan kärkipaikka on vaihtunut. KuPS johtaa sarjaa, mutta paras joukkue piste per ottelulaskennalla on SJK.