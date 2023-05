Veikkausliiga­tuomio: Tämä mies on HJK:n uusin sensaatio – ”Kanervan on pakko valita hänet Huuhkajiin!”

Ilta-Sanomien raati perkaa menneen viikon Veikkausliigan tapahtumat.

Viikonlopun tulokset

FC Lahti–KTP 0–0

Honka–KuPS 0–1

AC Oulu–VPS 2–1

HJK–FC Inter 4–1

SJK–Ilves 1–0

IFK Mariehamn–Haka 2–1

Marko Rajamäki

Tähti

HJK:n vasen puolustaja Tuomas Ollila on ollut erinomainen koko alkukauden. Laitapelaamisen lisäksi hän ennätti myös kahdesti maalintekoon ottelussa Interiä vastaan. Ollila on juoksuvoimainen ja hyvällä syöttövalikoimalla varustettu kansainväliseen pelaamiseen pystyvä pelaaja. Markku Kanervan on valittava tämä mies kesän maaotteluihin!

Puheenaihe

Sarjataulukon luettavuus. Veikkausliigaa on pelattu nyt tasan kuukausi. HJK ja KuPS ovat kärjessä ja niillä on pelattuna kahdeksan ottelua. Hänniltä löytyy Inter, jolla pelejä on vain neljä. Syitä ottelumäärien eroon löytyy paljon, mutta nyt kaivataan ratkaisuja. Yritä tässä nyt sitten liigan menoa seurata!

Tyyli

Onko tuloksella väliä? Jos et ole varma, ole yhteydessä IFK Mariehamnin joukkueeseen. IFK aloitti kauden heikosti, mutta nyt he saivat helpottavan avausvoiton. Kokenut Timi Lahti puski voittomaalin ja tuuletti sitä kuin mestaruutta. Joskus tulos on tyyliä tärkeämpää. Tämä oli IFK:n tilanne ennen Haka-ottelua.

Moka

Veikkausliigakierroksen kuudessa ottelussa tuomittiin kolme rangaistuspotkua. Maalivahdit torjuivat kaikki yritykset, joten Rasmus Leislahti, Johannes Kreidl ja Elmo Henriksson voivat olla tyytyväisiä suorituksiinsa. Samaa ei voi sanoa laukojista. Kaikki yritykset olivat ponnettomia. FC Lahden, FC Hongan ja Hakan pukukopista on nyt löydettävä uusi vastuunkantaja.

Yllätys

Pallollisen pelaamisen erikoismies Joaquin Gomez on pannut SJK:n puolustuspelaamisen kuntoon. SJK päästi viime vuonna runkosarjassa pallon omaan maaliin 1,45 keskiarvolla. Nyt kuuden ottelun jälkeen päästettyjen maalien keskiarvo on 0,33. Tämä on avainasia siihen, että SJK on aloittanut kauden erinomaisesti.

Juha Kanerva

Tähti

Äiteen päivä. Siiri ”Äitee” Rantasen kuolemasta oli kulunut vain viikko, kun Lahden hiihtostadionilla nähtiin lakana Kiitos äiti. Vanhempi kannattajakaarti muistaa myös sanaparin Sinulle äiti, joka oli Sleepy Sleepersin debyyttialbumin nimi. Solisti Mato Valtosen isä Raimo Valtonen valmensi aikoinaan Kuusysin edustusjoukkuetta.

Puheenaihe

Sen jälkeen kun uusi hallitus on saanut Suomen kansantalouden kuntoon, se voisi keskittyä Veikkausliigan otteluohjelman ”tasapainottamiseen”. Valtioneuvoston linjausta odotellessa sarjataulukko voitaisiin julkaista pistekeskiarvojen perusteella, kuten tilastoguru Harri Laine ehdottaa.

Tyyli

SJK:n päävalmentaja Joaquin Gomez teki vahvaa jälkeä HIFK:ssa toissa kaudella. Espanjalainen kulki usein työmatkat sähköpotkulaudalla, mikä lisäsi kansansuosiota Töölössä. Seinäjoella potkut ovat sähköistäneet tunnelmaa viime vuosina, mutta Gomezin perälautaan kengänkuvaa tuskin ilmestyy tällä kaudella – niin systemaattiselta nuoren SJK:n peli on näyttänyt.

Moka

Junnuvalmentajien perusohje unohtui Hakan Logan Rogersonilta, joka meni maaliviivalla tökkäämään jalkansa toppari Fallou Ndiayen puskemaan palloon. Ndiaye oli nikannut majesteettisesti jo yhden maalin, mutta Rogersonin töppäyksen takia toinen maali ja vieraspiste jäivät saamatta.

Yllätys

Jos Milanon Inter näyttää etenevän Mestarien liigan loppuotteluun, turkulaisen veljesseuran tavoitteena on pääsy kotiin. Turkulaisilla oli jo ensimmäisenä liigavuonnaan 1996 Bayern München -tasoinen bussi käytössään, mutta laadukkaasta kuljetuksesta huolimatta Kupittaan uusittu stadion tuntuu hellältä ja lämpöiseltä.

Janne Oivio

Tähti

”Venezuelassa syntynyt Nicaraguan maajoukkuehyökkääjä Suomeen” ei lähtökohtaisesti kuullosta menestysreseptiltä, vaan lähinnä isoilta sopeutumisvaikeuksilta. Nyt 29-vuotias Jaime Moreno on osoittanut epäilyt vääriksi. Terävä, fiksu ja aloitteellinen hyökkääjä on ollut SJK:lle loistolisä. Kaivattu ykköspyssy on löytynyt, ja SJK on kärkitaistelussa.

Puheenaihe

Liiga on alkanut juuri niin ihanan sekavasti kuin saattoi ennalta ajatella. Mutta juuri, kun vaikkapa AC Oulu tai Haka alkaa näyttää nousukuntoa, joku vetää maton alta. Ja sitten matto vedetään edellisen matonvetäjän alta. Tulokset menevät mainiosti ristiin joka puolella taulukkoa. Tätä lisää!

Tyyli

Niukka. KuPSin voittoputken salaisuus on vedenpitävä puolustus. Honka taasen on jumittumassa keskikastiin vähäistenkin tehojen puutteen takia. Tehomiehiä Agon Sadikua ja Rui Modestoa ei nähdyn perusteella ole onnistuttu korvaamaan. Samalla Hongan peli on puuroutunut keskikentälle yhtä pahasti kuin pari vuotta sitten.

Moka

Ukrainan lippu -tapaus päättyi Espoossa onnellisesti, mutta muilta osin lienee aiheellista pohtia, osuiko ”jatkuva riskiarvio” lähtökohtaisesti nappiin. Ja, sikäli kun paikalla ollutta kuvaajaa on uskominen, järjestyshenkilön öyhökäytös on jatkunut lipun palauttamisen jälkeenkin.

Lue lisää: Fanit pöyristyivät: Ukrainan lippu poistettiin katsomosta Espoossa – ”On tehty semmoista jatkuvaa riskiarviota”

Yllätys

IFK Mariehamnin ulkomaalaispelaajista kohua on aiheuttanut sometähti Abdulfattah Asiri, mutta kentällä hän on ollut toistaiseksi näkymätön. Sen sijaan ghanalainen keskikenttäpelaaja Hussein Usman Suleman, joka näytti talvella täydeltä turistilta, loisti Hakaa vastaan. Pieni keskikenttäpelaaja pelaa kokoaan ronskimmin. Iloinen yllätys.