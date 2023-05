Fanit pöyristyivät: Ukrainan lippu poistettiin katsomosta Espoossa – ”On tehty semmoista jatkuvaa riskiarviota”

KuPS haki täyden pistepotin Espoosta Urho Nissilän osumalla.

FC Honka–KuPS 0–1

Espoolainen FC Honka kärsi lauantaina toisen peräkkäisen tappionsa jalkapallon Veikkausliigassa, kun Kuopion Palloseura haki Tapiolan urheilupuistosta täyden pistepotin Urho Nissilän toisen puoliajan osumalla.

Kolmen pisteen sijaan KuPS-kannattajia puhutti välikohtaus, jossa järjestyksenvalvojat veivät katsomossa olleen Ukrainan lipun. Kannattajat saivat lippunsa lopulta takaisin.

– Siinä on toimittu ihan Palloliiton sääntöjen mukaisesti ja tehty semmoista jatkuvaa riskiarviota. Loppujen lopuksi kun on keskustelua käyty, niin lippu on hyväksytty sinne, Hongan manageri Hexi Arteva kertoo.

Turo Taskinen kirjoitti Twitter-tililleen järjestyksenvalvojien vieneen Ukrainan lipun sillä perusteella, että Palloliitto kieltää poliittiset kannanotot.

Asia nousi esiin Twitterissä myös muilla tileillä.

– Minä en arvioi tätä tilannetta twiittien perusteella. Tiedän ja varmaan itsekin näit, että se lippu siellä oli, Arteva sanoo.

Manageri jakoi katsomon aitaan kiinnitetystä Ukrainan lipusta kuvan myös omalle Twitter-tililleen.

– Siitä on käyty tiettyä keskustelua heidän kannattajien yhteyshenkilön, meidän järjestyksen ja poliisin kanssa, ja asia on ratkaistu nyt näin, Arteva kertoo.

Mikä on Hongan oma kanta tähän asiaan?

– Mimmoiseen asiaan, Arteva kysyy.

Tähän lippuasiaan. Ukrainan lippuun. Jos satunnainen katsoja haluaa tulla otteluun Ukrainan lippu mukanaan, saako hän olla katsomossa lippunsa kanssa?

– Kyllä saa olla, niin kuin nyt tänäänkin on oltu, Arteva vastaa.

Molemmissa tämän viikon otteluissaan maaleitta jäänyt Honka pääsi lauantaina yrittämään tasoitusta pian Nissilän osuman jälkeen.

KuPS-vahti Johannes Kreidl kuitenkin torjui Florian Krebsin rangaistuspotkun alanurkasta ja piti vieraat kiinni täydessä pistepotissa.