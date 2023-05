Abdulfattah Asirin tavoitteena on päästä pelikuntoon ja vallata takaisin paikka maajoukkueessa.

IFK Mariehamn teki vapun alla kovan luokan hankinnan, kun Saudi-Arabian maajoukkuepelaaja Abdulfattah Asiri liittyi vihreävalkoisiin. Vaikka laitahyökkääjän nimi ei sano mitään suomalaisille urheilun ystäville, hän on kovan luokan stara kotimaassaan. Jotakin 29-vuotiaan Asirin asemasta Lähi-idän futiskartalla kertoo se, että hänellä on Instagramissa 1,4 miljoonaa seuraajaa.

Miljoonista on kyse myös silloin, kun puhutaan pienikokoisen laiturin palkkapussista Al-Nassrissa, josta hän siirtyi Suomeen. Asiri purki sopimuksensa Al-Nassrin kanssa ja jätti seuran, jossa pelaa tällä hetkellä Cristiano Ronaldo.

Miten ihmeessä 14 maaottelua Saudi-Arabian maajoukkueessa pelannut Asiri päätyi Ahvenanmaalle? Taustat tietää pelaaja-agentti Jonne Lindblom, joka hoiti Asirin siirron Suomen päässä.

– Kun sopimus purettiin Saudi-Arabiassa, siirtoaika oli ummessa lähes kaikissa sarjoissa, Lindblom sanoo.

Niinpä kyseeseen tuli Suomen lisäksi vain pari maata: Islanti ja Kazakstan.

Lue lisää: 1,4 miljoonan seuraajan sometähti paukahti töihin Ahvenanmaalle

Saudi-Arabiassa pääkonttoriaan pitävä agenttitoimisto otti yhteyttä Lindblomiin. Se oli suomalaiselle tuttu taho, sillä Lindblom oli tehnyt yhteistyötä firman kanssa aikaisemminkin.

– He sanoivat, että nyt pitäisi löytää seura eikä raha ole ongelma, Lindblom kertoo.

Lindblom tsekkasi läpi pelaajan uratiedot ja ilmoitti, että kyllä näin tasokkaalle pelaajalle löytyy seura Suomesta.

Näin myös kävi.

– Olin yhteydessä Maarianhaminaan ja puheenjohtaja Peter Mattssoniin. Siitä kului ehkä kaksi tuntia, kun sopimus oli tehty, Lindblom kuvaa nopeaa prosessia.

Ahvenanmaalla tajuttiin, että seuralla on mahdollisuus saada laadukas pelaaja järkevään hintaan.

– IFK:lla ei ollut asiassa oikeastaan mitään riskiä, koska palkkapyyntö oli muodollinen.

Asiri ei saapunut Suomeen ansaitakseen rahaa, vaan saadakseen peliaikaa. Palkkaa pitää maksaa sen verran, että pelaaja sai työluvan.

– Hän ei ollut kallis hankinta, sillä hänen taloudellinen tilanteensa on hyvä, Mattsson sanoo.

Abdulfattah Asiri (vas.) vauhdissa Saudi-Arabian liigan ottelussa syyskuussa 2019.

IFK Mariehamnin puheenjohtaja Peter Mattsson juhlii Suomen mestaruutta syksyllä 2016.

Asirin palkka Al-Nassrissa oli kova ja takasi hänelle yli miljoonan euron nettotulot vuodessa.

– Se on ihan sama, tienaako hän täällä pari tonnia vai neljä tonnia, Lindblom sanoo.

Mika Lönnström kuului Saudi-Arabian kakkostasolle nousseen Al-Bukiryah -seuran valmennustiimiin ja pääsi kurkistamaan maan futiskulttuuriin. HIFK:n urheilutoimenjohtajana aikaisemmin työskennellyt Lönnström vahvistaa, että Saudi-Arabian pääsarjan palkkataso on huikea.

– Ja kovia palkkoja maksetaan myös alemmilla sarjatasoilla. Vähän yli 20-vuotiaat pelaajat saavat summia, joista suomalaispelaajat voivat vain unelmoida, Lönnström sanoo.

Asiri olisi voinut jäädä Al-Nassriin, jossa hän olisi istunut hyvällä palkalla penkillä tai katsomossa. Laitahyökkääjä ajatteli tulevaisuuttaan ja lähti hakemaan peliaikaa muualta.

Syksyllä 2022 Al-Nassr tarjoisi Asirille jatkosopimusta, mutta pelaaja kieltäytyi, koska hän ei ollut tyytyväinen kaudella 2021–22 saamaansa peliaikaan. Seurajohto ei katsonut tätä hyvällä, vaan laittoi Asirin koirankoppiin. Hän ei päässyt edustusjoukkueen mukaan vaan joutui harjoittelemaan omin päin tai reservijoukkueen mukana.

Tammikuussa Al-Nassr hankki riveihinsä Ronaldon, mikä toi väkevän mausteen seuran treenikentälle.

– Olihan se aikamoista. Kun saat joukkuekaveriksesi Ronaldon kaltaisen pelaajan ja ymmärrät hänen kaikki saavutuksensa ja sitten hän onkin kanssasi harjoittelemassa ja näet hänen tekemistään, Asiri kertoi Suomeen saavuttuaan.

Cristiano Ronaldon (kesk.) tulo Al-Nassrin miehistöön on lisännyt seuran tunnettuvuutta maailmalla.

Yllätysvahvistus Abdulfattah Asiri IFK Mariehamnin paidassa.

Ronaldon hankinta kavensi entisestään Asirin mahdollisuuksia saada vastuuta kentällä. Tammikuussa Al-Nassrin pahimpiin kilpailijoihin kuuluva seura halusi ostaa Asirin riveihinsä.

– Neuvottelut olivat pitkällä, mutta lopulta Al-Nassri päätti, ettei se voi myydä ex-maajoukkuepelaajaa veriviholliselle, Lindblom kertoo.

Kun kauppa kariutui, pelaaja toivoi sopimuksen purkamista. Sen jälkeen hän ryhtyi etsimään uutta seuraa.

Saudi-Arabian talous porskuttaa nykyisessä maailmantilanteessa vahvassa myötätuulessa ja kasvaneet öljy- ja kaasutulot näkyvät myös jalkapalloilijoiden palkkatasossa. Eurooppalaisten seurojen on vaikea kilpailla saudiarabialaisten seurojen maksamien palkkojen kanssa.

– Toisaalta Saudeissa löytyy pelaajia, jotka ovat halukkaita tulemaan Eurooppaan vuodeksi pariksi, vaikka palkka olisi huomattavasti pienempi, Lönnström sanoo.

Vierailu eurooppalaisessa seurassa nostaa pelaajan statusta omassa maassa kentällä ja kentän ulkopuolella.

Lönnströmin mukaan jalkapalloa seurataan Saudi-Arabiassa tosi tiiviisti, ja Asirin siirron ansiosta myös Veikkausliigaa ja erityisesti IFK Mariehamnia seurataan jatkossa mielenkiinnolla.

Asiri iski ensimmäisen maaottelumaalinsa MM-karsintaottelussa Singaporea vastaan lokakuussa 2019 ja sai kehut päävalmentaja Herve Renardilta, joka muistetaan afrikkalaisjoukkueiden peräsimestä MM-kisoissa. Potentiaalia siis riittää, ja Lindblomin mukaan pelaajan tavoitteena on vallata takaisin paikka maajoukkueessa.

Hankkiessaan Asirin IFK tiesi, että alku täytyy ottaa varovaisesti.

– Hänen edellisestä virallisesta pelistään on aikaa, joten ottelutuntuma on vajavainen, Lindblom sanoo.

Mattssonin mukaan kestää muutaman viikon ennen kuin Asiri on 90 minuutin kunnossa. Meriittiensä perusteella Asirin pitäisi olla Veikkausliigan TOP10-pelaaja. Hän on pelannut Saudi-Arabian pääsarjassa 154 ottelua ja tehnyt niissä 10 maalia. Lisäksi hänellä on tilillään 43 ottelua Aasian mestarien liigassa.

Lönnström muistuttaa, että Arisin pitää totutella suomalaiseen pelitapaan, koska Saudi-Arabian pääsarjassa futis on erilaista.

– Peli on nopeaa, mutta yksilöillä on siellä enemmän vapauksia kuin Euroopassa, Lönnström sanoo.

Asiri ymmärtää englantia jonkin verran eikä ole saarella ummikkona. Lisäksi hänellä on ollut tukena agenttifirman työntekijä. Sopeutumista idylliseen saariympäristöön saattaa helpottaa värimaailma. Saudi-Arabian maajoukkue tunnetaan lempinimellä Vihreät kotkat, ja IFK:n värit ovat samat kuin saudien lipussa.

Entä Asirin huikea suosion sosiaalisessa mediassa. Aikooko IFK ja Ahvenanmaa hyödyntää pelaajan kansainvälistä näkyvyyttä seuran tunnetuksi tekemisessä ja turismin edistämisessä?

Mattsson muistuttaa, että saudiarabialainen tuli saarelle nimenomaan jalkapalloilijana eikä sometähtenä.

– Hän on ollut täällä vasta muutaman viikon ajan, emmekä ole vielä halunneet keskittyä muuhun kuin jalkapalloon.

Tärkeintä on saada hänet ensin täyteen pelikuntoon.

– Vasta sen jälkeen voimme miettiä, kuinka me voisimme hyödyntää hänen valtavaa somesuosiotaan, Mattsson sanoo.

Hän tietää, että esitykset kentällä määrittelevät myös virtuaalimaailman ilmiöiden suosiota.

– Jos hän pelaa hyvin, niin se heijastuu varmasti sosiaalisessa mediassa.

Toistaiseksi Asiri on tullut kentälle loppuhetkille kahdessa ottelussa. IFK on kerännyt viidestä matsistaan vain yhden pisteen, joten valmentaja Daniel Norrmén kaipaa Asiria lisäämään joukkueen hyökkäysvoimaa.

Asirin siirto tapahtui pikavauhtia, ja vierailu saarella saattaa jäädä lyhyeksi, mikäli Saudi-Arabiasta tulee kesällä rahakas tarjous.

– Mutta jos ei tule ja hän viihtyy täällä, niin katsotaan kauden jälkeen siirtotilanne uudestaan, Lindblom sanoo.