Veikkausliigatuomio: Espoosta kajahti mahtiluokan siirtopommi – ja heti perään karmea punalappu

Ilta-Sanomien raati käy läpi edellisten kierrosten tapahtumat Veikkausliigassa.

9.5.

■ AC Oulu–KuPS 0–2

■ Honka–Haka 0–2

■ KTP–HJK 3–3

5.5.

■ Haka–KTP 4–2

■ Honka–FC Lahti 3–0

■ Ilves–AC Oulu 1–2

■ SJK–Inter 2–1

■ VPS–IFK Mariehamn 2–1

■ KuPS–HJK 2–1

Saku-Pekka Sundelin

Tähti

Hakasta Kuopioon siirtynyttä Seth Saarista on tuskin koskaan sanottu tähdeksi. Valmentajavaihdoksen jälkeen Saarinen on pelannut kaikki ottelut KuPSin takalinjoilla. Omiin on mennyt vain yksi osuma neljässä pelissä. HJK:ta vastaan Saarinen pimensi vikkelän Topi Keskisen, minkä lisäksi hän on rakennellut maaleja laidaltaan.

Puheenaihe

Kauden kolme avausotteluaan rämpinyt KuPS on voittanut kaikki neljä otteluaan vaihdettuaan valmentaja Pasi Tuutin tuttuun Jani Honkavaaraan. Kuopiolaiset kaatoivat matkalla myös HJK:n, joka kompuroi tiistaina Kotkassa. Voisiko olla niin, että Veikkausliigaan saadaan sittenkin mestaruustaisto? Toiveajattelua.

Tyyli

SJK:n Diego Rojas iski lisäajalla voittomaalin Interin reppuun. Hän juhli maalia ottamalla paidan pois, mikä tarkoitti toista keltaista korttia ja ulosajoa. Se ei näyttänyt chileläistä haittaavan, tuuletus oli tärkeämpää. Mutta kuinka vähän päässä liikkuu sillä hetkellä? Rojas ei voi pelata seuraavassa ottelussa.

Moka

Honka hankki Roman Eremenkon yllättäen riveihinsä Jerry Voutilaisen loukkaannuttua. Eremenko yritti vielä talvella ulkomaille, mutta seuraa ei löytynyt maailmalta. Debyytissään Eremenko haki vielä itseään tultuaan vaihdosta kentälle. Lopulta ruma pulkkataklaus johti täysin ansaittuun ulosajoon.

Yllätys

KTP oli ensin kahden maalin tappioasemassa mestarisuosikki HJK:ta vastaan, mutta nousi tasoihin. HJK meni lopussa johtoon, mutta KTP nousi taas tasoihin. Se oli häviöllä yli 80 minuuttia ottelusta, mutta sinnitteli itselleen pisteen. Tätä on aito kotkalainen ahtaajafutis – työntekoa ja taistelua loppuun saakka.

Janne Oivio

Tähti

Valmentajan valinta voi olla outo, mutta pakko sanoa KuPSin Jani Honkavaara. Pasi Tuutti sai rumat potkut, mutta ainakin korvaaja on osoittanut (taas) pätevyytensä. Neljä ottelua ja neljä voittoa on hurja saalis KuPSin surkean alkukauden jälkeen. Ja viimeisen viikon aikana kaatui AC Oulun lisäksi HJK.

Puheenaihe

FC Hongan tuore tähtihankinta Roman Eremenko. Parempaa korvaajaa loukkaantuneelle Jerry Voutilaiselle ei voi kuvitella kuin, noh, parempi pelaaja. Eremenko on myös äärikokenut lisä joukkueeseen, joka on mestaruudesta taistelijaksi aika vihreä. Loistovärväys!

Tyyli

IFK Mariehamn on pudonnut kuin kivi sarjan tyveen. IFK ei varsinaisesti pelaa surkeasti, mutta peli on kaikkea muuta kuin tasapainossa. Uusi nimihankinta, saudiarabialainen Abdulfattah Asiri, ei ole esittänyt vielä mitään. 1,4 miljoonan seuraajan sometähden on syytä alkaa tuikkia, ja pian.

Moka

Eremenko oli ensin liigan puhutuin hankinta – sitten hänestä puhuttiin ihan toisesta syystä. Eremenko ehti pelata debyytissään 25 minuuttia ennen kuin hän sikaili itselleen suoran punaisen kortin. Selkeä punainen, joka katkaisi Hongan takaa-ajon.

Yllätys

KTP:tä pidettiin syystäkin ennakkoon tavallista pirteämpänä sarjanousijana, ja sille tuli taas tiistaina katetta. Nousu kahden maalin takaa tasoihin kaikista joukkueista HJK:ta vastaan oli huima taidonnäyte. Samalla se on valtava energiaruiske Kotkan säilymishaaveille. Upea suoritus.

Marko Rajamäki

Tähti

Nicaraguan ja SJK:n maajoukkuehyökkääjä Jaime Moreno on Veikkausliigan kuumin pelaaja tällä hetkellä. Moreno liikkuu älykkäästi vastustajan rangaistusalueella ja on vahva eteenkin keskityspalloissa. Hän on myös ollut selkeä kohde SJK:n hyökkäyspään erikoistilanteissa. Onko SJK löytänyt kultakimpaleen, joka nostaa heidät mukaan aina mestaruustaistoon saakka?

Puheenaihe

AC Oulun Otso Liimatta on aloittanut veikkausliigakauden odotetun vahvasti. Vaikka kyse on vasta 18-vuotiaasta pelaajasta, on jo nyt aiheellista arvioida, olisiko hänen parempi siirtyä suurempaan sarjaan kesän siirtoikkunassa. Oikean valinnan tekeminen on haastavaa, mutta isojen päätösten aika on nyt.

Tyyli

KuPS ja satavuotisjuhlaottelu. Kun on juhlan aika, KuPS tietää miten toimitaan isäntänä. Ottelutapahtuma oli hienosti järjestetty, ja yleisöä saapui koleassa säässä paikalle 5 423. Oheisjärjestelyjen lisäksi KuPS pelasi positiivista jalkapalloa kentällä ja voitti ottelun HJK:ta vastaan ansaitusti.

Moka

Roman Eremenkon ensimmäinen ottelu Hongan paidassa ei mennyt suunnitelmien mukaan. Roman tuli keskialueen taklaukseen myöhässä ja huolimattomasti jalkapohjat edellä. Ottelun tuomarilla Petri Viljasella ei ollut muuta mahdollisuutta kuin näyttää punaista korttia. Haka pelasi hyvän vierasottelun ja otti ansaitun voiton.

Yllätys

IFK Mariehamn on aloittanut jopa heikommin kuin ennakolta arvioitiin, vaikka heidän otteluohjelmansa on ollut helpohko. Vastassa ovat olleet mm. VPS, KTP ja FC Lahti. Toinen huolestuttava asia on päästettyjen maalien määrä. IFK:n pelaajamateriaalin vahvuudet löytyvät puolustuspäästä, mutta omiin on mennyt jo 10 maalia.