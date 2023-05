Roman Eremenko -hurmos valtasi Espoon – joukkuekaveri kertoi olevansa ”äärimmäisen onnellinen”

FC Honkaan vastikään siirtynyt Roman Eremenko sai uusilta joukkue­tovereiltaan kovia kehuja sekä taidoistaan että persoonallisuudestaan.

FC Honka–FC Lahti 3–0

– Loistava mätsi. Todella mukava kaveri.

Näillä sanoilla FC Hongan kapteeni Henri Aalto kuvaili joukkueen uutta kasvoa, loppukauden mittaisella sopimuksella seuraan liittynyttä Roman Eremenkoa Hongan voitokkaan Veikkausliiga-ottelun jälkimainingeissa.

– Mä olen äärimmäisen iloinen ja onnellinen Romanin tulosta. Hän on osoittautunut jo tällä viikolla treeneissä olevansa edelleen huippulaadukas pelaaja, Aalto sanoi.

Honka voitti FC Lahden kotonaan Espoon Tapiolassa lukemin 3–0. Eremenko on jo harjoitellut uuden joukkueensa kanssa, mutta lahtelaisia vastaan hän ei vielä pelannut. Ensi tiistaina Hakaa vastaan pelattavassa ottelussa Eremenko on jo luultavasti pelaavassa kokoonpanossa.

Hollantilainen Kevin Jansen teki FC Lahtea vastaan kaksi maalia. Osumat olivat hänen kautensa toinen ja kolmas, kun kuusi ottelua kaudesta on takana. Lisäksi Luis Ortiz ja Florian Krebs esiintyivät keskikentällä vakuuttavasti.

Hongan valmentajalla Vesa Vasaralla on siis käsissään vaikea, mutta erittäin positiivinen ongelma peluutuksen suhteen. Eremenko, 36, on 73 maaottelun konkari, ja suuri lisäys jo valmiiksi vahvaan Hongan keskikenttään.

Puolustajan tontilla operoiva Aalto hehkuttaa Eremenkon pelitaitojen lisäksi hänen persoonallisuuttaan sekä työmoraaliaan.

– Hän on todella mukava ihminen, joka on tullut sosiaalisesti vahvasti meidän ryhmään mukaan. Hän on erittäin nöyrä ja kova tekemään töitä. Tämä on mahtava mahdollisuus meille, Aalto maalaili.

– Se on tällä viikolla nähty, että Roman sopii joukkueeseen. Hän sopii pelillisesti, sosiaalisesti, työkulttuuriltaan – kaikeltaan.

Viime kaudella Veikkausliigasta pudonnutta HIFK:ta edustanut Eremenko on urallaan pelannut eurooppalaisissa suurseuroissa, kuten Kiovan Dynamossa sekä Moskovan TsSKA:ssa. Hänet on palkittu Suomen Palloliiton valitsemana vuoden jalkapalloilijana 2011 ja 2014 sekä Urheilutoimittajain liiton vuoden jalkapalloilijana 2011, 2014 ja 2015.

Suomen mestaruutta Eremenko ei ole urallaan saavuttanut, mutta Hongassa se on mahdollista. Kausi on vasta aluillaan, mutta espoolaisseura on sarjataulukossa neljäntenä.